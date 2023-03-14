УКР
Захисникам Бахмуту катастрофічно не вистачає снарядів, через що на захоплених ділянках ворог пересувається майже без перешкод. ВIДЕО

Захисникам Бахмуту тотально не вистачає боєприпасів. Через це на захоплених ділянках міста, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення, ворог пересувається без перешкод. Українські стволи працюють активно тільки на ділянках, де йдуть прориви.

Про це доповів у фейсбуці офіцер Олександр Проскурін (Лейтеха), інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів і проілюстрував відео історію, як ЗСУ не могли підбити танк Т-90М "Прорив" вартістю від $2,5 млн.

Його помітили 12 березня у східній частині Забахмутки.

"Після виявлення було нанесено арт ураження, але у зв'язку з місцем стоянки за будинком (диви відео) і СТРАШЕННИМ снарядним голодом на УСІ артсистеми, що обороняють цей напрямок, ціль не уразили.

Найближчій розрив - у даху будинку. Але він зміг застопорити танк, екіпаж укрився у найближчій будівлі. Стрільбу закінчили, підставу дивись вище", - вказав воїн.

Інформацію передали керівництву, звідки отримали дозвіл використати закордонну зброю, назву якої Проскурін не уточнює.

Наступного дня бійці розробили план ураження Т-90М, але не змогли його втілити, бо керівництву заборонили використовувати вказану зброю через високу вартість.

Сьогодні захисники знову намагалися уразити танк, але через технічну несправність випустили лише два снаряди.

"І це тільки верхівка наявного п#здєца! Ворог, на захоплених ділянках, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗ ПЕРЕШКОД!

Легковушки, джипи, газелі, УРАЛи, Тигри, БМП і танки. Навіть с#ка лєсапідісти (могли вже бачити на DeepState відео як одного такого випадково забаранило 82мм на вулицях Забахмутки). БМ-21 "Град" приїхала на дистанцію 3.6 км до ЛБЗ (благо встигли відігнати, не дали зробити залп)", - пише Проскурін.

Він наголошує, що снарядів катастрофічно не вистачає: "Розхід 5-7 пострілів на ціль, і це в "урожайний рік". Ми знаємо 75% основних вогневих позицій противника, командні пункти рівня роти батальйону, але вони сидять ней#бані! Стволи працюють активно тільки на ділянці, де йдуть прориви та приходить срака".

Він нагадує, що "поліпшення-покращення" їм обіцяють від лютого.

"Не треба розглядати цей пост як заклик до виводу підрозділів з Бахмута!!! Ми виконаємо свій обов'язок до кінця, яким би він не був!", - резюмував Проскурін.

Топ коментарі
+68
вся надія на волонтерів та їх Мавікі з РПГ тому що наш міністр оборони Рєзніков разом із ЗеЄрмаками закінчені підори.

Ставкі вони проводять блд
показати весь коментар
14.03.2023 21:36 Відповісти
+67
А тим часом в МВС вже порахували, скільки треба буде поліцейських в деокупований Крим, а на єдиному телемарафоні "експерти" розповідають, що перемога вже скоро, бо у кацапні снарядний голод та великі втрати. І взагалі, всі розмови про дефіцит снарядів в ЗСУ то вороже ІПСО.
показати весь коментар
14.03.2023 21:29 Відповісти
+64
якщо снарядів не вистачає в Бахмуті, то їх не вистачає і в усіх структурах ЗСУ.
Не знаю,... а, може, шашликами стріляти по ворогу?
показати весь коментар
14.03.2023 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
+100500.
показати весь коментар
15.03.2023 10:14 Відповісти
Дивно. А Віслюк каже, що є чітка позиція Ставки посилювати Бахмут. Може тоді Віслюк на боці під@рів?
показати весь коментар
15.03.2023 09:12 Відповісти
а коли він перейшов на нашу? чи я щось пропустив?
показати весь коментар
15.03.2023 16:20 Відповісти
Ще є сумніви в цьому ?
показати весь коментар
21.03.2023 10:51 Відповісти
а тут ще хтось у казку вірить? на фронті повний п*дець. в тилу розповідають про снарядний голод у паРаші, насправді ж їм до нашого голоду, як до китаю раком. при чому п*дець абсолютно з усім, починаючи рядовим особовим складом, совковоголовими офіцерами і закінчуючи зброєю та ************, а не тільки зі снарядами. оборона тримається виключно завдяки тому, що у паРаші немає нормальної армії, а ********** м'ясо та чмобіки не здатні на скоординовані наступальні дії і їх кількості недостатньо, щоби тілами прокласти дорогу крізь оборону. ну і ще завдяки тому, що в нас все ж є окремі навчані кістяки в бригадах, саме завдяки цим кістякам бригади вважаються боєздатними. а решта...решта нічім не краща, ніж на паРаші, але в меншій кількості. тому і сунуть кацапи неспинно вперед.
показати весь коментар
15.03.2023 09:36 Відповісти
Вот бы диванных воинов туда. Показали бы лохам как надо воевать.
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
там їх вдосталь. туда потрібно тих, хто підготовлений та вміє воювати. але де їх узяти?
показати весь коментар
15.03.2023 10:17 Відповісти
Крім написаного головне вмотивованих фінансово....
показати весь коментар
15.03.2023 19:05 Відповісти
диванные воины не клали бы асфальт в 2020-21, а вкладывались бы в вооружение
показати весь коментар
15.03.2023 10:43 Відповісти
звісно з США крашевилно хто де седить..
показати весь коментар
15.03.2023 15:17 Відповісти
рєзнік агент мордора - яйця вкрав снарядів не купив.
показати весь коментар
15.03.2023 10:16 Відповісти
ні, яйця не дали на яблука перейшов
показати весь коментар
15.03.2023 16:22 Відповісти
Це що, кожного разу бійці мають запитувати в керівництва А чи можна їм використати закордонну зброю??? Подуріли, чи що?!!!! То відправте під Бахмут того, хто дає чи не дає дозвіл, хай ***** сидить там на місці і дає той чортів "дозвіл" н використання. В решті решт зброю західні партнери надали армійцям а не держимордам!
показати весь коментар
15.03.2023 10:20 Відповісти
Меня это тоже удивило. Им нужна справка чтобы использовать оружие? Потому что оно дорогое?
показати весь коментар
15.03.2023 10:34 Відповісти
Нафіга вам снаряди? "Україна вже перемогла", як тут заявляє частина дописувачів.
показати весь коментар
15.03.2023 10:24 Відповісти
Та то ви просто не в курсі!
Не хвилютесь, у Вови всьопадкантролєм!

Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага - ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Джерело:
показати весь коментар
15.03.2023 11:12 Відповісти
Вони ЗЕлейовбики курва Крим зібралися Літом звільняти!!!! тут бодай Бахмут якось втримати!
показати весь коментар
15.03.2023 11:26 Відповісти
Цікаво: що думає з цього приводу Головнокомандувач збройними силами України Зеленський? Може, пораду якусь дасть чи рішення прийме...
показати весь коментар
15.03.2023 12:17 Відповісти
Він любе, шоб його називали "верховний головнокомандувач".
показати весь коментар
15.03.2023 12:28 Відповісти
Ой! Да-да-да! Як же я такої помилки припустився... 😭
показати весь коментар
15.03.2023 12:34 Відповісти
какой он ва главнакамандующий ? я ж вєрховний ! ( цитата з марафону найвеличнішого недооскаризованого)
показати весь коментар
15.03.2023 16:25 Відповісти
Так за кого идти воевать,за эту жидовскую пятую колонну ко главе с ************ ? за ахметовых,коломойских,пинчуков и всяких саботажников во всех сферах жизни страны, для того чтобы риск лишиться жизни был оправдан надо сначало вычистить до основания авгиевы конюшни
показати весь коментар
15.03.2023 12:47 Відповісти
Тобі всі євреї на світі заважають жити, чи тільки ті, що в OП?
показати весь коментар
15.03.2023 13:14 Відповісти
Ні, за таких свинособачих під@рів на кшталт тебе, яких досі коробить від державної мови. Дебіл!
показати весь коментар
15.03.2023 20:46 Відповісти
це неможливо читати(((((
показати весь коментар
15.03.2023 13:01 Відповісти
Дивна новина, брат СОБ на іншому напрямку, випускає по 40 снарядів в день на ствол.
показати весь коментар
15.03.2023 14:57 Відповісти
Получается они стреляли стреляли и не попали.А потом внезапно снаряды кончились.Где командыванию взять снарядов шоб хватало на все?Вот где?а?
показати весь коментар
15.03.2023 14:57 Відповісти
В НАТО ответили коротко и ясно "Надо меньше стрелять".
показати весь коментар
15.03.2023 15:10 Відповісти
Виглядає як чергова "зрада зрадная" - російська ІПСА. Нещодавно бачив і читав про "снарядний голод" у свинособак, тепер - з'явилось у нас.
Не вірю. І відяхи - нічого не доводять, самий тільки текст щось повідомляє. Відяхи, за винятком лісапетів - статичні, ті танки могли б бути вже уражені, бо стоять.
Ну, і ботів поналізло, розганяти тему...
Підозріло це все. Кому ж це вигідно?..
показати весь коментар
15.03.2023 15:24 Відповісти
Ну да, ну да, це все - іпсо, бо все у нас зашибісь, фортеця Бахмут стоїть, мобіки пацакські дохнуть мільйонами, а у квітні буде наш потужний наступ і війна швидко скінчиться нашою перемогою. Як же ж заджовбали ці жертви єдиного марафону...
показати весь коментар
15.03.2023 19:20 Відповісти
То був, мабуть, останній снаряд! Або крайній довб@*** приймав рішення. Гадаю, цей казус має альтернативне пояснення - не відсутність снарядів, а засилля довб@***ів у погонах з зірками.
показати весь коментар
15.03.2023 20:44 Відповісти
А потім неЛох буде глотаючи сльози нагороджувати полеглих героїв які гибнуть на фронті через довбойобів та зрадників, виконуючи "спільне" рішення ставки під головуванням дєрьмака.
Цікаво, ця ставка перевірила наявність ресурсів для утримання Бахмута, чи своєї пропаганди наслухались про "снарядний голод" у росіян?
показати весь коментар
15.03.2023 20:53 Відповісти
Все-все згадаємо кожній падлі, хто затримує постачання, або використання зброї на передовій! На передку гинуть діти України, явно не тих падл. і не тих, хто маючи сотні мільйонів не донатить-купляє зброю на передову! Того не буде, що забули-простили. Хай забираються геть зарання.
показати весь коментар
15.03.2023 21:00 Відповісти
Країни ЄС мають передати Україні ********** зі складів, поки європейська промисловість нарощує обсяги їх виробництва. У Єврокомісії запевняють, що готові до реалізації цього плану.
У середу, 15 березня, під час дебатів у Європарламенті депутати закликали Єврокомісію якомога оперативніше оприлюднити технічні деталі цього плану, аби його можна було імплементувати у максимально стислі терміни і тим самим відповісти на запити України про поставки артилерійських ***********.

План Борреля складається з трьох паралельних напрямків, про які євродепутатам розповіла єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід Макгіннесс. Перший напрямок - термінова передача Україні запасів снарядів та іншої амуніції, наявних на складах країн-членів ЄС. Суть другого полягає у формуванні масових замовлень на виробництво *********** на підприємствах європейської оборонної індустрії, яке враховувало б потреби України та країн-членів ЄС. Третій напрямок - масове та швидке збільшення обсягів виробництва снарядів у ЄС, що є головною передумовою для вчасного виконання замовлення.
При цьому єврокомісарка наголосила, що потужності виробництва 155-міліметрових снарядів у ЄС "є більшими, ніж у багатьох його країн-партнерів". Підписання значних контрактів на закупівлю *********** на загальноєвропейському рівні "надішле потрібний сигнал оборонній індустрії", переконана Макгіннес. "Єврокомісія готова мобілізувати свої ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість і змусити її наростити свої потужності", - заявила вона.

DW
показати весь коментар
15.03.2023 21:14 Відповісти
Окремі країни-члени ЄС все ще скептично ставлять до ідеї передачі Україні *********** із національних резервів, побоюючись за власну безпеку. "Я звертаюся до країн, як мають запаси амуніції: навіщо вона вам, чого ви за неї чіпляєтеся?! Українці вмирають заради і ваших інтересів, і ми повинні їм допомогти", - заявив з трибуни Європарламенту румунський депутат від Зелених Ніколае Стефанута.
показати весь коментар
15.03.2023 21:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 