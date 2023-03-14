Захисникам Бахмуту катастрофічно не вистачає снарядів, через що на захоплених ділянках ворог пересувається майже без перешкод. ВIДЕО

Захисникам Бахмуту тотально не вистачає боєприпасів. Через це на захоплених ділянках міста, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення, ворог пересувається без перешкод. Українські стволи працюють активно тільки на ділянках, де йдуть прориви.

Про це доповів у фейсбуці офіцер Олександр Проскурін (Лейтеха), інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів і проілюстрував відео історію, як ЗСУ не могли підбити танк Т-90М "Прорив" вартістю від $2,5 млн.

Його помітили 12 березня у східній частині Забахмутки.

"Після виявлення було нанесено арт ураження, але у зв'язку з місцем стоянки за будинком (диви відео) і СТРАШЕННИМ снарядним голодом на УСІ артсистеми, що обороняють цей напрямок, ціль не уразили.

Найближчій розрив - у даху будинку. Але він зміг застопорити танк, екіпаж укрився у найближчій будівлі. Стрільбу закінчили, підставу дивись вище", - вказав воїн.

Інформацію передали керівництву, звідки отримали дозвіл використати закордонну зброю, назву якої Проскурін не уточнює.

Наступного дня бійці розробили план ураження Т-90М, але не змогли його втілити, бо керівництву заборонили використовувати вказану зброю через високу вартість.

Сьогодні захисники знову намагалися уразити танк, але через технічну несправність випустили лише два снаряди.

"І це тільки верхівка наявного п#здєца! Ворог, на захоплених ділянках, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗ ПЕРЕШКОД!

Легковушки, джипи, газелі, УРАЛи, Тигри, БМП і танки. Навіть с#ка лєсапідісти (могли вже бачити на DeepState відео як одного такого випадково забаранило 82мм на вулицях Забахмутки). БМ-21 "Град" приїхала на дистанцію 3.6 км до ЛБЗ (благо встигли відігнати, не дали зробити залп)", - пише Проскурін.

Він наголошує, що снарядів катастрофічно не вистачає: "Розхід 5-7 пострілів на ціль, і це в "урожайний рік". Ми знаємо 75% основних вогневих позицій противника, командні пункти рівня роти батальйону, але вони сидять ней#бані! Стволи працюють активно тільки на ділянці, де йдуть прориви та приходить срака".

Він нагадує, що "поліпшення-покращення" їм обіцяють від лютого.

"Не треба розглядати цей пост як заклик до виводу підрозділів з Бахмута!!! Ми виконаємо свій обов'язок до кінця, яким би він не був!", - резюмував Проскурін.

