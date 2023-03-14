УКР
Підрив "Північних потоків" не пов’язаними з державою українськими активістами - повна нісенітниця, - Путін

потік

Президент РФ Володимир Путін назвав можливу причетності проукраїнської групи до вибухів на газопроводах "Північний потік " "повною нісенітницею".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс

"Те, що це теракт - це вже ні для кого не секрет, це, на мою думку, всі вже визнали. Причому теракт, очевидно, скоєний на державному рівні, тому що ніякі любителі подібної акції вчинити не можуть", - заявив Путін.

Версію про підрив "Північних потоків" не пов'язаними з державою українськими активістами президент РФ назвав "повною нісенітницею".

"Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології", - пояснив Путін.

Президент РФ заявив, що США теоретично могли бути зацікавлені у цій події.

"Треба завжди шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, Штати, звичайно, зацікавлені, щоби припинити подачу російських енергоносіїв на європейський ринок", - зазначив Путін. За його словами, США зацікавлені "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він набагато, на 25-30% дорожчий, ніж російський".

Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися витоки газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

путін володимир (24838) Північний потік (2481)
Топ коментарі
+13
Та ти ж і взорвал х@ло...одну ж трубу залишив ,щоб німців шантажувати
14.03.2023 21:50 Відповісти
+11
https://www.facebook.com/olyaaa.petriv/videos/590557376156653 Автор відгукнись,бо це шедевр!
14.03.2023 21:54 Відповісти
+8
Пу сам и взорвал . На тот момент была хорошая причина не давать газ Европе в виде шантажа как и предыдущие различные вдруг возникающие поломки на потоках
14.03.2023 22:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*уйло наїжджає на США. Значить визнає, що там є сильні специ.
14.03.2023 21:49 Відповісти
Путін назвав можливу причетності проукраїнської групи до вибухів на газопроводах "Північний потік " "повною нісенітницею"
-----------------------------------------------------------
Московиты выучили новое слово - несентенция . Тупо повторяют слова за западными политиками.
14.03.2023 21:49 Відповісти
Ні. Це переклад.
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".
14.03.2023 21:54 Відповісти
Да, действительно. Прочитал невнимательно.
14.03.2023 21:58 Відповісти
Путін взагалі з Україною не воює! Воює з НАТО . Путін взагалі на Україну не нападав- на рашку напала Україна .путін взалі сказав, що українці і вони один народ..тільки ми фашисти, але ждав, що його в Україні квітами зустрінуть « фашисти»…
14.03.2023 23:46 Відповісти
ВОР ОРЕТ ДЕРЖИ ВОРА ! террорист№ 1 ***** сам подорвал свою трубу
15.03.2023 02:24 Відповісти
Та ти ж і взорвал х@ло...одну ж трубу залишив ,щоб німців шантажувати
14.03.2023 21:50 Відповісти
😂🤣 штати дуже скоро відгребуть свій черговий "пєрлхарбор"!
***** он вже розминається після того, як американці втерлися за безпілотник
14.03.2023 21:50 Відповісти
***** вже так розімявся, що за«російську державність» переживає. Ще пару таких розминок - і на покой)))
14.03.2023 21:59 Відповісти
ага, разминает очко
14.03.2023 22:16 Відповісти
Какая разница? Они утонули, и ты утонеш.
14.03.2023 21:54 Відповісти
https://www.facebook.com/olyaaa.petriv/videos/590557376156653 Автор відгукнись,бо це шедевр!
14.03.2023 21:54 Відповісти
Ганс Крістіан Андерсен. З добавкою. Він Це не пам'ятаю, чи минуле, чи позаминуле століття. Але, теперішні сказочники, його переплюнули на порядок.
14.03.2023 21:59 Відповісти
Да ПНХ маразматик старый. Кому, кому а Украине не выгодно было проводить ету диверсию. Потому что если бы поймали то между Украиной и Европой пошла бы трещина. Да и были вообще северные потоки? А то как рашисты что то сделают так где вашидаказательсва. А как на кого то так из пальца высасывают виноватого
14.03.2023 21:55 Відповісти
Який манекен? Від якого в бульбостані обіс*лись? Від Валери?🤣🤣🤣
14.03.2023 22:02 Відповісти
Пу сам и взорвал . На тот момент была хорошая причина не давать газ Европе в виде шантажа как и предыдущие различные вдруг возникающие поломки на потоках
14.03.2023 22:02 Відповісти
*****, ты и твоя банда будете уничтожены.
14.03.2023 22:03 Відповісти
путін, щоб ти здох
14.03.2023 22:06 Відповісти
Так на ********** таких путлеров оказалось 82%!Кошмар и ужас , сколько мразей рашистов
15.03.2023 02:30 Відповісти
да чего цитировать этого шизика, еще и статью выделять целую..
14.03.2023 22:07 Відповісти
А шо, сєрйозно, не русня??
14.03.2023 22:07 Відповісти
На обозревателе стаття ...там потрібно було 1500 кг Вибухівки,воронкі 5м глибиною,разброс уламків 250 м....спец обладнання для такого потрібно ,маніпулятор підводний і інш....
14.03.2023 22:13 Відповісти
Ну й переклад - х*р зрозумієш, що сказало ху*ло!
14.03.2023 22:15 Відповісти
он сказал, шо это нiсенiтниця, что трубу взорвали НЕ украинцы.
14.03.2023 22:19 Відповісти
vin takyi egoist, sho ne mozhe viddaty komus' inshomu sviy zlochyn...

Yushchenko otruily ukrains'ki aktyvisty! Nemcova zastrelyly ukrains'ki aktyvisty! Budynki v rosii ********* ukrains'ki aktyvisty! Genocyd ukrainciv robylyat' ukrains'ki aktyvisty! i t.d.
14.03.2023 22:17 Відповісти
Короче---смело берём на себя. Так оно и было на самом деле.
14.03.2023 22:20 Відповісти
Как раз это кацапский почерк - ни ни сам не гам, ни другим не дам, Лишь потому, шо от их газа все отказались. Амерам мож и приятно , шо так случилось, но им - параллельно, взорвали бы или нет ту трубу, ведь Европа, до взрыва трубы, отказалась от кацапгаза, в пользу амерского. Пыня дважды сглупил: 1 - взорвав трубу. 2 - начал оправдываться , шо это не он.
14.03.2023 22:21 Відповісти
А он всегда врет.. то не мы, настанет, зеленыечеловечки..
14.03.2023 23:49 Відповісти
Брешет **** как всегда, патологический брехун. Если Пуйло говорит да, значит в реальности - нет. Раз говорит он не взрывал - значит взорвал.
14.03.2023 22:38 Відповісти
100% ***** давно пора утилизировать , как ТЕРРОРИСТА № 1 , ГОТОВОГО ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕЛЕННУЮ
15.03.2023 02:35 Відповісти
такая же чушь как рипер сделавший резкий маневр и упавший в море из-за этого
14.03.2023 22:43 Відповісти
а вдруг это была специальная подводная операция
иди вообще - эт оно само...
14.03.2023 22:44 Відповісти
Це, як кажуть, "явка с повинной".. і дурню все вже зрозуміло..
14.03.2023 22:48 Відповісти
Ну а шо ще може сказати підарас?
14.03.2023 22:51 Відповісти
Визнати таке, це для кацапів як визнати свою беззахисність перед Україною. Вони ж замовчують все, що ми на Кацапії бомбимо та підриваємо. Навіть "Масква" втонула сама по собі, а не від "Нептуна"))).
14.03.2023 23:01 Відповісти
Хто б не зробив це - молодець.
14.03.2023 23:52 Відповісти
***** молодець⁉️🤮🇷🇺💩
15.03.2023 02:37 Відповісти
"Бэ-бэ-бэ... кто заинтересован... мэ-мэ-мэ... этава не может быть, патамушта этава не может быть никагда..."

Коли українські активісти знешкодять Патрушева, то цей знову скаже, що "этава не может быть".
Або коли його самого знешкодять, тоді Патрушев так скаже.
15.03.2023 01:40 Відповісти
"Вы и убили-с".
15.03.2023 03:23 Відповісти
НАДО ДОЖАТЬ ЕГО !)
15.03.2023 04:50 Відповісти
"...ніякого четвертого вибухового пристрою не було. Одну нитку свідомо залишили у функціональному стані. Кому потрібна була така конфігурація - три труби підірвати, одну залишити, причому залишити одну нитку саме ПП-2, а не ПП-1?

Відповідь: тому, хто залишав шанс німцям «одуматись» і хто збирався «рятувати» їх аномально холодною зимою 2022/2023, розповідаючи усьому світу, як мерзнутиме Європа. А у разі успішного «порятунку Європи» познущатися над німцями, що, мовляв, попри ваш обструкціонізм ПП-2, вас урятував саме він. А потім жестом «доброї волі» відремонтувати труби. Що обійдеться лише у якихось 500 млн дол., і Європа буде знову в теплі і з дешевим газом від «Газпрому». Отак читається замисел Кремля." Повністю https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html


І далі " медійний «український слід» - це й сигнал Києву. Мовляв, ми не бачимо зараз офіційної причетності України до диверсії, але може так виявитися, що подальше розслідування знайде певні докази (натяк на кшталт кейсу з «Кольчугами» 2002 року). Американське видання Politico 12 березня знову натякнуло про «точки напруги» між Вашингтоном і Києвом та назвало серед іншого і «диверсію на газопроводі». Тому, мовляв, краще йти за стіл переговорів із росіянами з широкого кола питань.

Звісно, це лише моє авторське припущення. Думаю, що найближчі тижні чи місяці будуть показовими, куди поверне слідство у європейських столицях, що говоритиме Небензя в ООН, чи будуть нові позови до «Газпрому», а також чи не трапляться якісь нові випадки раптових смертей певних фігур на московській шахівниці.
15.03.2023 07:11 Відповісти
15.03.2023 07:31 Відповісти
 
 