Підрив "Північних потоків" не пов’язаними з державою українськими активістами - повна нісенітниця, - Путін
Президент РФ Володимир Путін назвав можливу причетності проукраїнської групи до вибухів на газопроводах "Північний потік " "повною нісенітницею".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс
"Те, що це теракт - це вже ні для кого не секрет, це, на мою думку, всі вже визнали. Причому теракт, очевидно, скоєний на державному рівні, тому що ніякі любителі подібної акції вчинити не можуть", - заявив Путін.
Версію про підрив "Північних потоків" не пов'язаними з державою українськими активістами президент РФ назвав "повною нісенітницею".
"Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології", - пояснив Путін.
Президент РФ заявив, що США теоретично могли бути зацікавлені у цій події.
"Треба завжди шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, Штати, звичайно, зацікавлені, щоби припинити подачу російських енергоносіїв на європейський ринок", - зазначив Путін. За його словами, США зацікавлені "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він набагато, на 25-30% дорожчий, ніж російський".
Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися витоки газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.
7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.
Московиты выучили новое слово - несентенция . Тупо повторяют слова за западными политиками.
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".
***** он вже розминається після того, як американці втерлися за безпілотник
Yushchenko otruily ukrains'ki aktyvisty! Nemcova zastrelyly ukrains'ki aktyvisty! Budynki v rosii ********* ukrains'ki aktyvisty! Genocyd ukrainciv robylyat' ukrains'ki aktyvisty! i t.d.
иди вообще - эт оно само...
Коли українські активісти знешкодять Патрушева, то цей знову скаже, що "этава не может быть".
Або коли його самого знешкодять, тоді Патрушев так скаже.
Відповідь: тому, хто залишав шанс німцям «одуматись» і хто збирався «рятувати» їх аномально холодною зимою 2022/2023, розповідаючи усьому світу, як мерзнутиме Європа. А у разі успішного «порятунку Європи» познущатися над німцями, що, мовляв, попри ваш обструкціонізм ПП-2, вас урятував саме він. А потім жестом «доброї волі» відремонтувати труби. Що обійдеться лише у якихось 500 млн дол., і Європа буде знову в теплі і з дешевим газом від «Газпрому». Отак читається замисел Кремля." Повністю https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html
І далі " медійний «український слід» - це й сигнал Києву. Мовляв, ми не бачимо зараз офіційної причетності України до диверсії, але може так виявитися, що подальше розслідування знайде певні докази (натяк на кшталт кейсу з «Кольчугами» 2002 року). Американське видання Politico 12 березня знову натякнуло про «точки напруги» між Вашингтоном і Києвом та назвало серед іншого і «диверсію на газопроводі». Тому, мовляв, краще йти за стіл переговорів із росіянами з широкого кола питань.
Звісно, це лише моє авторське припущення. Думаю, що найближчі тижні чи місяці будуть показовими, куди поверне слідство у європейських столицях, що говоритиме Небензя в ООН, чи будуть нові позови до «Газпрому», а також чи не трапляться якісь нові випадки раптових смертей певних фігур на московській шахівниці.