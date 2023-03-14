Підрив "Північних потоків" не пов’язаними з державою українськими активістами - повна нісенітниця, - Путін

Президент РФ Володимир Путін назвав можливу причетності проукраїнської групи до вибухів на газопроводах "Північний потік " "повною нісенітницею".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс

"Те, що це теракт - це вже ні для кого не секрет, це, на мою думку, всі вже визнали. Причому теракт, очевидно, скоєний на державному рівні, тому що ніякі любителі подібної акції вчинити не можуть", - заявив Путін.

Версію про підрив "Північних потоків" не пов'язаними з державою українськими активістами президент РФ назвав "повною нісенітницею".

"Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології", - пояснив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західна розвідка вже кілька місяців знає ім’я українського спонсора підриву "Північного потоку", - The Times

Президент РФ заявив, що США теоретично могли бути зацікавлені у цій події.

"Треба завжди шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, Штати, звичайно, зацікавлені, щоби припинити подачу російських енергоносіїв на європейський ринок", - зазначив Путін. За його словами, США зацікавлені "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він набагато, на 25-30% дорожчий, ніж російський".

Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися витоки газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

Також читайте: "Ми не маємо до цього ніякого відношення", - Зеленський про вибухи на "Північних потоках"