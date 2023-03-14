УКР
Протягом 14 березня росіяни обстріляли 3 громади Сумщини, зафіксовано 51 "прильот", - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 3 громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї 51 "прильот".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, були обстріляні:

▪️Середино-Будська громада: зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 приходів) околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.

▪️Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни стріляли з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

▪️Шалигинська громада перебувала під артобстрілом з САУ − 7 прильотів.

обстріл (30991) Сумська область (4246)
У московитов так не хватает снарядов, что стреляют артой по всей длине границы.
показати весь коментар
14.03.2023 21:52 Відповісти
 
 