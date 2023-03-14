УКР
Росіяни вивели в Чорне море 4 ракетоносії, загальний залп - до 28 "Калібрів"

калібр

До вечора Росія вивела у Чорне море 17 військових кораблів, серед яких 4 ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог на вечір уже накопичив 17 кораблів у Чорному морі, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний. Це говорить про те, що до пуску готові до 28 "Калібрів"", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що тактика ворога, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет у Чорному морі, може свідчити про підготовку ракетного удару, "але не виключена і гра м’язами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" в інтересах України

Водночас вона звернула увагу на те, що зараз у морі потужний шторм, і виведення ворожих ракетоносіїв з пунктів базування може свідчити про підготовку до масованої атаки.

Як повідомлялося, вранці 14 березня у Чорному морі перебував один російський ракетоносій, імовірно з чотирма "Калібрами".

Топ коментарі
+7
чотири тонни асфальта
показати весь коментар
14.03.2023 22:06 Відповісти
+5
скільки там у нас загальний залп Нептунів ?
показати весь коментар
14.03.2023 22:01 Відповісти
+4
Боже, та дайте ж нам вже далекобійне що небудь, що б ********** вже ті срані ракетонесеї кацапські.
показати весь коментар
14.03.2023 22:02 Відповісти
скільки там у нас загальний залп Нептунів ?
показати весь коментар
14.03.2023 22:01 Відповісти
чотири тонни асфальта
показати весь коментар
14.03.2023 22:06 Відповісти
маловато будет ...
показати весь коментар
14.03.2023 22:13 Відповісти
можна ще шашликами закидати! і фінальний аппєркот - мульйонов дерев привалити
показати весь коментар
14.03.2023 22:15 Відповісти
шашликами це дуже жирно . а ось деревами можно ,як там в середньовіччі заряжали колоду і вона летіла на фортецю .
показати весь коментар
14.03.2023 22:25 Відповісти
президент наш намагався не відстати в популярності від притули і оголошував збір коштів на підводні дрони...вже мали б бути...
чи там тоже всьо так само, як зі супутником...?
показати весь коментар
14.03.2023 22:06 Відповісти
Тут танк в 3 км от нуля достать нечем, а вы нептуны, нептуны.
показати весь коментар
14.03.2023 22:10 Відповісти
Боже, та дайте ж нам вже далекобійне що небудь, що б ********** вже ті срані ракетонесеї кацапські.
показати весь коментар
14.03.2023 22:02 Відповісти
Та не Боже. Союзники. США, Велика Британія, Франція, Італія. Окремо, Шольц.
показати весь коментар
14.03.2023 22:09 Відповісти
Пальці не болять?🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 22:31 Відповісти
За рік вже мали б запустити лінії вітчизняних ракет. Але в ВР жидобільшовики, в МО корупція, в ОП оманські агенти патрушева...
показати весь коментар
14.03.2023 23:28 Відповісти
И все послушно наблюдают за происходящей установкой диктатуры гнид гебнявых ДЕРЬМАКА и его ПОДОПЕЧНОГО ! Хитрая схема Д'ерьмак -завхоз , не имеющий доступа к гостайне , по закону не отвечает за РАЗВАЛ Украины То, что вытворяет эта МАФИЯ ,ничем не лучше РАШИСТЮГИ
показати весь коментар
15.03.2023 02:09 Відповісти
Так наче безпілотні катера чи підводні надавали..... а де вони? Миши з'їли ?
показати весь коментар
15.03.2023 00:17 Відповісти
Якщо ракетоносці московія виводить - це Гуменюк. Рашисьтів куярити - це ЗСУ.
показати весь коментар
14.03.2023 22:05 Відповісти
Привикла до. "але не виключена і гра м'язами" Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 22:07 Відповісти
Вже сам з собою?Я знав що так і буде🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 22:32 Відповісти
Нікуя ти не знаєш. Цитата з кіно.🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 22:35 Відповісти
Я знаю що під вечір ти вже сам з собою булькочеш.Закусуй🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 22:41 Відповісти
Дякую. Не подавись, Сам.
показати весь коментар
14.03.2023 22:43 Відповісти
Вже по клаві важко бити,очки залипають?То може годі чарочок?🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 22:48 Відповісти
ну и нахера нам эта инфа на ночь глядя?
показати весь коментар
14.03.2023 22:16 Відповісти
Я конечно не специалист... Но судя по картам, нету там никакого шторма.
показати весь коментар
14.03.2023 22:17 Відповісти
На них надо беспилотные катера камикадзе навести, урод
показати весь коментар
14.03.2023 22:49 Відповісти
https://uatv.ua/zhdut-vsu-sdayut-kollaborantov-i-sobirayut-grivnu-ob-izmeneniyah-**********-zhitelej-okkupirovannogo-kryma-v-obzore-ekspertov/ Ждут ВСУ, сдают коллаборантов и собирают гривну: об изменениях настроений жителей оккупированного Крыма - в обзоре экспертов
показати весь коментар
14.03.2023 22:57 Відповісти
Пора зробити все щоб до них діставать.
показати весь коментар
15.03.2023 04:41 Відповісти
Як? Підтягнути "бойових плавців" з Лазурного берега?
показати весь коментар
15.03.2023 05:03 Відповісти
Пора уже заканчивать с флотом рашки, чтоб больше не было сообщений что она что-то вывела в море
показати весь коментар
15.03.2023 08:12 Відповісти
 
 