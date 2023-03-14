Росіяни вивели в Чорне море 4 ракетоносії, загальний залп - до 28 "Калібрів"

До вечора Росія вивела у Чорне море 17 військових кораблів, серед яких 4 ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог на вечір уже накопичив 17 кораблів у Чорному морі, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний. Це говорить про те, що до пуску готові до 28 "Калібрів"", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що тактика ворога, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет у Чорному морі, може свідчити про підготовку ракетного удару, "але не виключена і гра м’язами".

Водночас вона звернула увагу на те, що зараз у морі потужний шторм, і виведення ворожих ракетоносіїв з пунктів базування може свідчити про підготовку до масованої атаки.

Як повідомлялося, вранці 14 березня у Чорному морі перебував один російський ракетоносій, імовірно з чотирма "Калібрами".