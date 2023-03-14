Мінкульт готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців і журналістів
Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців, журналістів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав очільник МКІП Олександр Ткаченко.
"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти. По-перше: всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік і, я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають. Це промоція української культури, чи це збір коштів. Вони мають надавати звіти, про те, що вони зробили", - розповів міністр.
Ткаченко додав: звіт також має бути надано, якщо йдеться про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати понад 60 днів
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може комусь не дозвіл на гастролі, а він тут був би ефективнішим...ще й прзидент, як колегу по цеху нагородив би орденом, як своїх девяностопятоквартальних...
КМУ міняв постанову про порядок виїзду - коли стався скандал з держслужбовцями.
На даний час в постанові немає "артистів, митців, журналістів".
Якщо змінять постанову, то це буде свідчити, що більше року ділили людей на тих хто може виїхати без закону, та тих хто не може виїхати.
Зато предлагают ввести в Украине 6 июня праздник - "День вишни".
Ну, все у нас есть для фронта, а вот Дня вишни как раз не хватает.
За границей они будут собирать "кошти", отдыхать в номерах люкс, а бойцы на фронте - собирать тела своих побратимов и спать в окопе в грязи.
Дорого,але надійно.
А як же страждання Ступки, Потапа, Ями, Вінника та багатьох інших?
Це ж не 30 млн. українців в заручники на рік взяти.
*******************.
до прейскуранту для
виїзду за кордон артистів, митців, журналістів. поддонків ,зрадників..