Мінкульт готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців і журналістів

ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців, журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти. По-перше: всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік і, я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають. Це промоція української культури, чи це збір коштів. Вони мають надавати звіти, про те, що вони зробили", - розповів міністр.

Ткаченко додав: звіт також має бути надано, якщо йдеться про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати понад 60 днів

Також дивіться: "З'#бався як криса", - стендапер Щегель розповів, як втік з України. Мінкульт хоче змінити порядок виїзду артистів за кордон. ВIДЕО

кордон (4920) журналістика (1807) заборона (1476) Міністерство культури (773) Ткаченко Олександр (509) артисти (216)
+8
У зелени свое понятие справедливости - Друзьям все, а остальным беспредел.

14.03.2023 22:19 Відповісти
+7

14.03.2023 22:17 Відповісти
+7
Ну, виборці. Як відомо, "носієм усіякой х%%ні в Україні є народ". Обрали - отримали. Одного стрибка на граблі з Януковичем було замало - спроба номер два. Але цього разу є всі шанси що більшість розумних та свідомих загине на фронті, і не треба буде навіть серіал показувати - у Дії "проголосують" за поповнення телефону на 50грн.

14.03.2023 22:34 Відповісти
"....і, я думаю, це справедливо". Може по Закону України? ***** міністр.

14.03.2023 22:16 Відповісти
У зелени свое понятие справедливости - Друзьям все, а остальным беспредел.

14.03.2023 22:19 Відповісти
А кто понесет ответственность за весь треш последнего года?


14.03.2023 22:17 Відповісти
Ну, виборці. Як відомо, "носієм усіякой х%%ні в Україні є народ". Обрали - отримали. Одного стрибка на граблі з Януковичем було замало - спроба номер два. Але цього разу є всі шанси що більшість розумних та свідомих загине на фронті, і не треба буде навіть серіал показувати - у Дії "проголосують" за поповнення телефону на 50грн.

14.03.2023 22:34 Відповісти
Зелена плеснява, а їх 99% євреї, їдуть в США і там отримують статус біженця.

15.03.2023 18:47 Відповісти

14.03.2023 22:17 Відповісти
95 квартал їде на гастролі? Нехай і не повертаються.

14.03.2023 22:19 Відповісти
для початку, тих, хто вже за кордоном варто повернути, щоби умови у всіх були одинакові...
може комусь не дозвіл на гастролі, а він тут був би ефективнішим...ще й прзидент, як колегу по цеху нагородив би орденом, як своїх девяностопятоквартальних...

14.03.2023 22:21 Відповісти
А тих, хто дозвіл видав Щегелю і голубкову вже підвищили?

14.03.2023 22:21 Відповісти
не забудьте в закон внести **********...зелених...

14.03.2023 22:30 Відповісти
Цікаво куди внесуть ці зміни.

КМУ міняв постанову про порядок виїзду - коли стався скандал з держслужбовцями.

На даний час в постанові немає "артистів, митців, журналістів".

Якщо змінять постанову, то це буде свідчити, що більше року ділили людей на тих хто може виїхати без закону, та тих хто не може виїхати.

14.03.2023 22:39 Відповісти
Они не для того пришли к власти, чтобы себя любимых в чем-то ограничивать.
Зато предлагают ввести в Украине 6 июня праздник - "День вишни".
Ну, все у нас есть для фронта, а вот Дня вишни как раз не хватает.

14.03.2023 22:51 Відповісти
Ага, война их не касается.
За границей они будут собирать "кошти", отдыхать в номерах люкс, а бойцы на фронте - собирать тела своих побратимов и спать в окопе в грязи.

14.03.2023 22:47 Відповісти
У тебя с головой все в порядке?

14.03.2023 22:57 Відповісти
Тупе бидло грамотно писати не вміє і ще щось вякає...

15.03.2023 10:49 Відповісти
Вот и Юзику работа нашлась

14.03.2023 22:48 Відповісти
Пора уволить цього манкурта

14.03.2023 22:53 Відповісти
А яким зе-законом кварталісти, наприклад, спокійно повиїжджали під час війни, і гастролюють з кацапськоязичною програмою по Європі, де обсміюють українство по своїй старій традиції перед кацапськими втікачами від призову?

14.03.2023 22:55 Відповісти
«Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон» - капец, это точно их профиль?

14.03.2023 23:05 Відповісти
Так.Обілечування ухилянтів,-спеціалізація міністра культури Ткаченка.
Дорого,але надійно.

14.03.2023 23:23 Відповісти
Проще говоря - хлопчики-комедианты выезд подорожал,лохи недовольны,меня могут уволить.

14.03.2023 23:10 Відповісти
Дорожче буде 🤑

14.03.2023 23:18 Відповісти
Яка нелюдська жорстокість.
А як же страждання Ступки, Потапа, Ями, Вінника та багатьох інших?
Це ж не 30 млн. українців в заручники на рік взяти.
*******************.

14.03.2023 23:28 Відповісти
Національний стандарт- півроку в окопах Бахмута-і можна в Європу.

14.03.2023 23:48 Відповісти
Міністр ткаченко, випиши усьому складу команди 95-го кварталу квитки за кордон. В один кінець.

14.03.2023 23:58 Відповісти
Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни
до прейскуранту для
виїзду за кордон артистів, митців, журналістів. поддонків ,зрадників..

15.03.2023 09:37 Відповісти
Ткаченко ось так всю війну фуйнею займається !

15.03.2023 18:43 Відповісти
Что пристали к Кварталу? А где ваш Гарик Кричевский, который с 2014 года не пропускал ни один Золотой грамофон и Разгуляй в Рашке! Шансонье мля украинский. сейчас наверное сидит где нибудь в Европе. Нормальные украинские артисты выступают и собирают деньги для ЗСУ. А это еврейчик сидит и ждет, чтобы потом заявить что он типа тоже патриот, как Коля котлета. Тьфу суки!

18.03.2023 16:16 Відповісти
 
 