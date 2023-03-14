Мінкульт готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців і журналістів

Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців, журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти. По-перше: всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік і, я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають. Це промоція української культури, чи це збір коштів. Вони мають надавати звіти, про те, що вони зробили", - розповів міністр.

Ткаченко додав: звіт також має бути надано, якщо йдеться про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати понад 60 днів

