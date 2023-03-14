УКР
Новини
21 309 144

Російський винищувач зазнав певних пошкоджень під час зіткнення з американським безпілотником MQ-9, – Пентагон

mq-9,reaper

Один із російських винищувачів Су-27, які брали участь в інциденті з американським безпілотником MQ-9 у Чорному морі, зазнав пошкоджень.

Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми продовжуємо оцінювати, що саме сталось. Але, гадаю, з огляду на дії російських пілотів це було небезпечно й непрофесійно, й дії говорять самі за себе. За нашими даними, винищувачі скидали паливо на наш безпілотник і так близько підлетіли до нього, що пошкодили пропелер MQ-9", – сказав Райдер.

"За нашими оцінками, пошкоджень зазнав і російський літак. Ми знаємо, що він зміг приземлитись – не буду казати де саме, але це демонструє небезпечну й непрофесійну роботу цих пілотів", – додав речник Міноборони США.

Райдер також наголосив, що безпілотники на кшталт MQ-9 здійснювали польоти над Чорноморським регіоном і до початку повномасштабної війни в Україні. "Це важливий і завантажений міжнародний морський транспортний вузол, тому для нас не є незвичним здійснення польотів у міжнародному повітряному просторі", – пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем, - ВПС США

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Автор: 

безпілотник (4917) Пентагон (1467) росія (67900) США (24362)
Топ коментарі
+31
Є достатньо американських приватних пілотів, готових захищати небо України, "я навіть поїду сам" - екс-пілот ВПС США Ден Гемптон. Інтерв'ю

https://ukrainian.voanews.com/a/7002504.html

14.03.2023 22:28 Відповісти
+28
Короче кацапы обосцали американский MQ-9, он не выдержал такого нижения и покончил с собой, спикировав в морскую пучину.
14.03.2023 22:23 Відповісти
+25
Партнёры уже обосцались)) отдайте лучше свои безпилотники ЗСУ и они покажут как и что с ними нужно делать
14.03.2023 22:25 Відповісти
Та рідина, схожа на "пальне", якою залили БПЛА, крім гвинта мабуть зіпсувала високоякісну бортову оптику та низку важливих бортових датчиків БПЛА.

Борт втратив керування, і не виключено, що оператори активували самоліквідатор, щоб рашисти не поцупили уламки.

Атака яка явно не виглядає спонтанною.
Пілоти-гопники РФ заздалегідь, ретельно готувался до цієї "неконвенційної" атаки БПЛА якимсь лайном.

Чекаємо відео.
14.03.2023 22:53 Відповісти
Будет прикол если орки сумеют беспилотник со дна поднять....а они полюбе попробуют....этож секретна сброя США вроде как.
14.03.2023 22:53 Відповісти
не,не секретная,его уже иран перехватывал,и чем оно им помогло?одоробло жужащее за 3 километра сделали+ низколетящее__)))
14.03.2023 22:58 Відповісти
Ещё скажи что оружие это не эффективное и дорогое... Сотня дронов на мопедных движках, попавшая в цель, кладут на лопатки экономику многомиллионной страны - капец как смешно. Наше счастье что уже есть чем сбивать, и не прилетает их по тысяче ежедневно.
показати весь коментар
иди поплачь за свои лиху долю,нытик
14.03.2023 23:29 Відповісти
Я ответил на твоё нытьё, не путай.
15.03.2023 18:26 Відповісти
У Ирана целый комплекс беспилотников, а не только пердящий дешёвый Шахед. И сделаны они по образцам ранее захваченных американских.
14.03.2023 23:20 Відповісти
Ты ещё скажи, не смешите наши искандеры.
15.03.2023 06:04 Відповісти
Скорее всего он и не потонет, на плаву как какашка будет бултыхаться
14.03.2023 23:01 Відповісти
маневрировали перед ним и тупо задели...
14.03.2023 22:53 Відповісти
Форба пошкрябалась.
14.03.2023 22:54 Відповісти
Нам риперы не давали, что бы Рашка их не захватила....
14.03.2023 22:54 Відповісти
и чтобы ты сделал если бы рашка его сбила
14.03.2023 22:57 Відповісти
В этом конфликте в зоне боевых действий от него толку мала. Это такой же класс беспилотников, какой например у байрактара. Разведка сейчас это их максимум при такой плотности наземного пво.
15.03.2023 00:11 Відповісти
Звісно, очікувати різкої відповіді від Штатів зараз не варто, вони тиждень думали чи збивати їм китайську кулю над своєю територією, а тут взагалі міжнародні води. Але, будемо сподіватися, що їх це трохи вібисить, і в наступній партії буде більше зброї.
14.03.2023 22:56 Відповісти
ну как бы аргумент Байдену быть чуток порешительнее... а то ведь на голову сядут
14.03.2023 23:14 Відповісти
"Байдену быть чуток порешительнее... а то ведь на голову сядут"
-------------------------------------------------------------------------------
Не сядут.
Они уже давно туда SRут и садиться в собственную кучу не будут
15.03.2023 07:23 Відповісти
То все дрібниці. Головне, що не було ескалації. Та й безцінні американські технології не втрачені, вже найближчим часом їх машина потрапить під опіку санкційних іранських фахівців. Але ж це не ЗСУ. ЄнтАдругоЄ.
14.03.2023 23:20 Відповісти
иран еще в 11 году такой рипер посадил_) и чем оно им помогло,технологий всеравно нет)
14.03.2023 23:27 Відповісти
Ну да, конечно, ничем не помогло. Иран же исключительно с помощью Аллаха вышел в мировые лидеры по производству БПЛА. Тупо чисто чудом персы себе нахоботили 9 типов бпла, от мала до велика, ага, технологий то нет. Да что там Иран, это ж так просто. Любая страна может так сделать.
15.03.2023 00:13 Відповісти
Вышли они то вышли, по количеству, а Украина вышла по количеству сбития этих "высокотехнологичных" леталок.
15.03.2023 01:57 Відповісти
сказано же. Американцы сбили свой беспилотный разведчик с поврежденным винтом. Соответственно, американцы имели возможность сбить любой кацапский металлолом на том же расстоянии (время принятия решения и нажатия кнопки ПУСК 1-3 секунды). Пожалели пиндосы кацабчегов
14.03.2023 23:22 Відповісти
Я слухав бріфінг речника Пентагона. Коли один із присутніх журналістів уточнив, чи безпілотник був збитий, він відповів, що вони (американські військові) його контрольовано посадили. Тобто збиття не було.
15.03.2023 06:09 Відповісти
Шизофренія путіна прогресує. Навіть його оточення розуміє що у хворого в голові явно щось давно визріло. Здається точка неповернення у нього була пройдена коли від нього пішла дружина. Він ціленаправленно залишився один та ізолювався в бункерах.
Захід теж розуміє чого добивається путін, це щоб першими почали Нато чи США. Тоді він автоматично "залишиться з лицем" і поведе росію на останній бій.
росіяни це барани, в більшості, яких ведуть на убой і вішають лапшу на вуха про те що почало все Нато та США. Ця свовкова риторика хдається нікуди й не счезала після розвалу срср. Але ж чи був той розпад взагалі? Адже імперія росія це і є той самий срср. Від того щоб від імперії відділась частина раніше анексованих земель імперія не перестала існувати. Але тоді США або не розуміли цього, або захотіли позагравати з цим злом. Потрібно було тоді в кризові роки задушити росію до роспаду на ті республіки, які вже й забули хто вони є дивлячись на москву.
Яворівський влучно називав росію. "Росія -це тюрма народів".
Путін заграє із США. Явно російський Стриж в Хорватії. Збитий з кораблів рф Міг та рятівний гелікоптер в Румунії. Ракети над Польщею. Тепер захерачили MQ-9. Таке враження що він скоро вже заявить свою шизофренію словами.. "Байден, давай починай!!"
15.03.2023 00:00 Відповісти
в 1ом бою кацапы-амеры, последние жалко слились. Будем надеяться, дальше так не будет.
15.03.2023 00:18 Відповісти
Це вже не вперше. Скільки до цього було випадків булінга з боку кацапів....
15.03.2023 06:11 Відповісти
Беспилотник откровенно сбили.
Байден проглотит все сопли от возмущения!
15.03.2023 01:43 Відповісти
Чего не признали тогда в **********, засцали?
15.03.2023 01:58 Відповісти
А зачем им признавать? Поэтому и сбили тараном, мол как бы случайно.
Ясно, что не случайно.
15.03.2023 02:10 Відповісти
Тогда про сопли не можете быть речи, сцикливая крыса путлеровский гнилой рейх.
15.03.2023 06:03 Відповісти
А что кроме соплей Байден противопоставит? Полная беспомощность и попустительство хуьлорейху начиная со слов, что США и НАТО не вступятся за Украину на поле боя
15.03.2023 12:19 Відповісти
Вступились уже с первого дня. Всё идёт по плану, но не ***********.
15.03.2023 14:37 Відповісти
Ложь, они всё время подчеркивают, что не являются участниками конфликта. В то время как, если бы Байден сказал хуьлу ещё в 2021г Украина под военной защитой, то хуьло не начал бы войну.
Тоже самое касается Обамы в марте 2014, подарившего Крым хуьлу
15.03.2023 17:40 Відповісти
********** вляпался в дерьмо которое не ожидал и платит цену на порядок больше чем американцы, которые его переиграли.
15.03.2023 18:11 Відповісти
Переиграли точно также, км Гитлера в Мюнхене в 1938г
16.03.2023 14:43 Відповісти
Беспилотник "несбили " а умышенно уничтожили. Так погиб космонавт Гагарин . Я много лет назад интересовался как погиб первыий космонавт Ю. Гагарин. Он погиб из за безалаберности и ********** в вооружонных сил в ссср.И тогда ответил космонавт Леонов ..... этот убийца по сей день жив. И втаком стиле пробовали российские преступники уничтожить американский беспилотник . Подлетают .... сливают топливо на мишень(беспилотник) .... переворачиваются и обратно пpолетают рядом и включают форсаж ... огонь с двигателей около 20-30 метров сзади ,незнаю кто можить нетолько перевернутся но и изпарится от такого пекла . И в этом случае тоже самое, беспилотник.. пошол топором в низ... А оленевод ... мы не сбивали.
15.03.2023 03:01 Відповісти
А Гагарин погиб после очень грозного письма брежневу про гибель Комарова...он. сгорел при возвращению на землю.
15.03.2023 03:05 Відповісти
Гагарин пошел вниз за интервью, из которого растиражировали первую половину фразы. "Вы там Бога видели?* - "Бога я не видел, но Он там есть" Дело было при безбожнике Хрущеве
15.03.2023 08:14 Відповісти
Юрій Гагарін у космос не літав

https://wz.lviv.ua/authors/3242

Ігор Гулик
https://wz.lviv.ua/authors/3242 05.05.2019, 13:14 9 106
Болгарські вчені розкрили таємницю першого радянського космонавта

Про це повідомляє https://www.obozrevatel.com/ukr/society/igor-ponochevnyij-raskryita-tajna-gibeli-gagarina.htm Обозреватель .

Болгарські вчені знайшли ненадіслані листи, які Юрій Гагарін писав своєму другові Олегу Ковальському, ленінградському художникові. У цих листах він зізнавався, що жодного польоту ум космос 12 квітня 1962 року не було. Зйомки проводилися у секретному павільйоні в Алма-Аті, на макеті. А в ракеті, що стартувала з Байконура 12 квітня, перебувала… свиня.

Думка про те, що Гагарін стільки років обдурював народ, не давала йому спокою. Юрій писав, що хотів би чесно у всьому зізнатися людям, і для цього планував втечу з СРСР під час однієї зі своїхзакордонних поїздок. Один лист, судячи з усього, перехопило КДБ, і Гагаріна вирішили вбити, щоб приховати міф про політ 12 квітня. Для цього у гас, яким заправляли його винищувач, підсипали цукру.
15.03.2023 10:04 Відповісти
Україні потрібно передати острів Змеїнний в властність Сполучених Штатів. Навколо виникне круг 24 мілі діаметром прибрежних вод ( і повітряного простору ) США. І кожна спроба наблизитися або летіти у тому напрямку підніме літаки-винищувачі перехват
15.03.2023 05:28 Відповісти
Стыдно за нашу администрацию. Разволновалась, как баба. Почему без ракет он летал?! Может еще перед кацапами извиниться?? Тьфу, ссыкло...
15.03.2023 06:24 Відповісти
И извинятся !
Рашня уже назвала этот полёт над нейтральными водами ПРОВОКАЦИЕЙ, а значит - впредь будут действовать еще наглее, а може и самолёты США и НАТО начнут сбивать.
15.03.2023 07:25 Відповісти
Лиха беда начало...
15.03.2023 08:16 Відповісти
