Російський винищувач зазнав певних пошкоджень під час зіткнення з американським безпілотником MQ-9, – Пентагон
Один із російських винищувачів Су-27, які брали участь в інциденті з американським безпілотником MQ-9 у Чорному морі, зазнав пошкоджень.
Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми продовжуємо оцінювати, що саме сталось. Але, гадаю, з огляду на дії російських пілотів це було небезпечно й непрофесійно, й дії говорять самі за себе. За нашими даними, винищувачі скидали паливо на наш безпілотник і так близько підлетіли до нього, що пошкодили пропелер MQ-9", – сказав Райдер.
"За нашими оцінками, пошкоджень зазнав і російський літак. Ми знаємо, що він зміг приземлитись – не буду казати де саме, але це демонструє небезпечну й непрофесійну роботу цих пілотів", – додав речник Міноборони США.
Райдер також наголосив, що безпілотники на кшталт MQ-9 здійснювали польоти над Чорноморським регіоном і до початку повномасштабної війни в Україні. "Це важливий і завантажений міжнародний морський транспортний вузол, тому для нас не є незвичним здійснення польотів у міжнародному повітряному просторі", – пояснив він.
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
Борт втратив керування, і не виключено, що оператори активували самоліквідатор, щоб рашисти не поцупили уламки.
Атака яка явно не виглядає спонтанною.
Пілоти-гопники РФ заздалегідь, ретельно готувался до цієї "неконвенційної" атаки БПЛА якимсь лайном.
Чекаємо відео.
-------------------------------------------------------------------------------
Не сядут.
Они уже давно туда SRут и садиться в собственную кучу не будут
Захід теж розуміє чого добивається путін, це щоб першими почали Нато чи США. Тоді він автоматично "залишиться з лицем" і поведе росію на останній бій.
росіяни це барани, в більшості, яких ведуть на убой і вішають лапшу на вуха про те що почало все Нато та США. Ця свовкова риторика хдається нікуди й не счезала після розвалу срср. Але ж чи був той розпад взагалі? Адже імперія росія це і є той самий срср. Від того щоб від імперії відділась частина раніше анексованих земель імперія не перестала існувати. Але тоді США або не розуміли цього, або захотіли позагравати з цим злом. Потрібно було тоді в кризові роки задушити росію до роспаду на ті республіки, які вже й забули хто вони є дивлячись на москву.
Яворівський влучно називав росію. "Росія -це тюрма народів".
Путін заграє із США. Явно російський Стриж в Хорватії. Збитий з кораблів рф Міг та рятівний гелікоптер в Румунії. Ракети над Польщею. Тепер захерачили MQ-9. Таке враження що він скоро вже заявить свою шизофренію словами.. "Байден, давай починай!!"
Байден проглотит все сопли от возмущения!
Ясно, что не случайно.
Тоже самое касается Обамы в марте 2014, подарившего Крым хуьлу
Рашня уже назвала этот полёт над нейтральными водами ПРОВОКАЦИЕЙ, а значит - впредь будут действовать еще наглее, а може и самолёты США и НАТО начнут сбивать.