Нетаньяху вперше обговорив з урядовцями надання військової допомоги Україні, - The Times of Israel

нетаньяху,биньямин

Вперше після повернення на посаду прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху провів обговорення політики Ізраїлю щодо допомоги Україні в умовах російського вторгнення.

У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що на зустрічі були присутні міністр оборони Йоав Ґалант, міністр закордонних справ Елі Коен, радник з питань національної безпеки Цахі Ханегбі, керівник Моссаду Давід Барнеа, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Галеві, генеральний директор МЗС Ронен Леві, військовий секретар Нетаньяху Аві Гіл та інші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Місцеві мас-медіа повідомляють, що обговорювався варіант надання військової допомоги.

Жодних рішень не прийнято, обговорення триватиме, йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносини України та Ізраїлю почали покращуватись, - Зеленський

Ізраїль (1829) Нетаньягу Беньямін (187) допомога (8760)
+6
О, неужели Биби сделал правильные выводы? А ведь ещё несколько лет назад с х*йлом на 9 ое мая с колорадской лентой на мавзолее стоял
14.03.2023 23:19 Відповісти
+6
Тенденция положительная. Израиль про поставки оружия заговорил, Сербия про санкции. Но как же всё долго.
14.03.2023 23:20 Відповісти
+5
С почином
14.03.2023 23:14 Відповісти
Израиль десятилетиями успешно воюет. Не боятся никого и ничего, даже когда 3\4 мира против Израиля. Израиль не дрогнул, когда в США антисемитизм процветал, не дрогнули, когда совок через бармалеев всяких пытался Израиль уничтожить. На евреев не бочки катить надо, а изучать их опыт.
14.03.2023 23:29 Відповісти
Это все хорошо конечно, и оружия у Израиля много и оно очень современное, но пока это лишь разговоры....
Давайте надеяться на лучшее.
14.03.2023 23:25 Відповісти
Результат? Нетаньяху. Ти хто там? Придаток, чи керівник?
14.03.2023 23:25 Відповісти
Нетаньяху! Де купол? Іран з московією добралися і до Вас.
14.03.2023 23:32 Відповісти
Меркаву нам, хоча б шт. 50
14.03.2023 23:33 Відповісти
Меркавы спроектированны для боевых действий в их погодно- топографических условиях, Украине нужны Леопарды, Абрамсы, Леклерки
14.03.2023 23:50 Відповісти
Для меркавы у нас отличные условия, а в Крыму еще лучше.
14.03.2023 23:57 Відповісти
В крым вы Меркаву кораблем доставлять собрались? Поскольку через Армянск и Чонгар это очень непросто, узко там, танки мишенью станут.
15.03.2023 00:00 Відповісти
"Для меркавы у нас отличные условия, а в Крыму еще лучше." - Нет. Я понимаю, что можно реку и вплавь перейти и на катере, но, теряется эффективность, боеспособность и время.
15.03.2023 00:07 Відповісти
Меркавы действенны на твердом грунте и открытом пространстве
15.03.2023 00:10 Відповісти
Вот никак не могу найти ответ, почему учить бойцов на западной бронетехнике, не начали в октябре? Или еще сомневались и думали договариваться с пуйлом.....в голове нехорошие мысли, и опровергнуть их не получается....
14.03.2023 23:57 Відповісти
Нефтекачка, извиняюсь за мой испанский, выкиньте на@уй сомнения! Я понимаю Ваши эмоции (да я и сам такой - superemotional) и сильно злюсь от того, что не ускоряют помощь Украине. Терпение
15.03.2023 00:21 Відповісти
https://haqqin.az/news/277592 Здесь пишут что никаких решений не было принято.
https://haqqin.az/news/277592

Я за объективность без розовых очков.
14.03.2023 23:54 Відповісти
євреї москалям допомогли безпілотниками щоб убивати українців.

українцям не дали жодної гвинтівки.

судіть дерево по плодам його.

євангеліє від луки, глава 6, стих 43.
15.03.2023 07:32 Відповісти
 
 