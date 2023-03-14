4 682 30
Нетаньяху вперше обговорив з урядовцями надання військової допомоги Україні, - The Times of Israel
Вперше після повернення на посаду прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху провів обговорення політики Ізраїлю щодо допомоги Україні в умовах російського вторгнення.
У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що на зустрічі були присутні міністр оборони Йоав Ґалант, міністр закордонних справ Елі Коен, радник з питань національної безпеки Цахі Ханегбі, керівник Моссаду Давід Барнеа, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Галеві, генеральний директор МЗС Ронен Леві, військовий секретар Нетаньяху Аві Гіл та інші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
Місцеві мас-медіа повідомляють, що обговорювався варіант надання військової допомоги.
Жодних рішень не прийнято, обговорення триватиме, йдеться у повідомленні.
Давайте надеяться на лучшее.
https://haqqin.az/news/277592
Я за объективность без розовых очков.
українцям не дали жодної гвинтівки.
судіть дерево по плодам його.
євангеліє від луки, глава 6, стих 43.