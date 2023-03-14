США продовжать польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, незважаючи на інцидент із безпілотником, - Білий дім

США мають намір продовжувати виконувати польоти військової авіації в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із російським винищувачем і американським безпілотником.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо послання (російської сторони - Ред.) полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися від польотів або операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тоді воно провалилося. Цього не станеться", - заявив представник адміністрації Байдена.

"Ми продовжимо літати і виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі", - додав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач зазнав певних пошкоджень під час зіткнення з американським безпілотником MQ-9, – Пентагон

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.