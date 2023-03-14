УКР
США продовжать польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, незважаючи на інцидент із безпілотником, - Білий дім

США мають намір продовжувати виконувати польоти військової авіації в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із російським винищувачем і американським безпілотником.

Про це  заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо послання (російської сторони - Ред.) полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися від польотів або операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тоді воно провалилося. Цього не станеться", - заявив представник адміністрації Байдена.

"Ми продовжимо літати і виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі", - додав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач зазнав певних пошкоджень під час зіткнення з американським безпілотником MQ-9, – Пентагон

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

+17
Потрібно зупинити польоти...., а то ****** нападе
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
+13
Треба щоб там F-35 літали, а не безпілотники. Хай тоді кацапи спробують повикаблучуватися.
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
+11
Пока беспилотники не закончатся? Американцы разочаровали.
показати весь коментар
14.03.2023 22:59 Відповісти
Потрібно зупинити польоти...., а то ****** нападе
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
Ви читали анонс? Літак орків пошкоджено. Там 1:1.
показати весь коментар
14.03.2023 23:25 Відповісти
Вже відробив, гуляй додому. Тим більше що горілки тут нема.
показати весь коментар
14.03.2023 23:40 Відповісти
Треба щоб там F-35 літали, а не безпілотники. Хай тоді кацапи спробують повикаблучуватися.
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
Я думаю нічого не буде, рузьким скажуть атятя або пару корабликів руснявих по тихому підуть на дно у тихому океані - не більше
показати весь коментар
14.03.2023 23:01 Відповісти
Теж подумав, що треба випробувати декілька ракет дальньої дії на коритах **********. Воно якось попустить.
показати весь коментар
15.03.2023 01:46 Відповісти
Поглотили. Напад На НАТО в територіальних водах. Єкскалация? Не.
показати весь коментар
14.03.2023 23:14 Відповісти
Ты дебил?не?
показати весь коментар
14.03.2023 23:15 Відповісти
Не суди по собі.
показати весь коментар
14.03.2023 23:19 Відповісти
питання задаєш..- хіба не видно, що воно дебільне...- терр.води- ну не довбак..- воно кругом лізе провокувать- походи\подивись на уййй..обка))
показати весь коментар
14.03.2023 23:55 Відповісти
Пока беспилотники не закончатся? Американцы разочаровали.
показати весь коментар
14.03.2023 22:59 Відповісти
будут летать в сопровождении вот и все....пока никто флот кацапский топить не будет если кацапы тяо не применят_)за беспилотник даже маккейн не начинал бы 3 мировую,думаю потихому чтото да выведут из строя у кацапов,может даже через пару неделек всу случайно подлодку йокнет в севастополе)))открыто никто на конфронтацию идти не будет,как бы тут диванные стратеги не мечтали.
показати весь коментар
14.03.2023 23:03 Відповісти
Этот БПЛА MQ-9 имеет возможность брать на борт ракеты "воздух-воздух" и обстреливать аэродинамические цели на расстоянии до 50км.

https://suprotyv.com/ru/bespylotnyky/bpla-mq-9-reaper/
показати весь коментар
14.03.2023 23:23 Відповісти
Тобто ти виправдовуєш сцикливих американських тварин нагадаю тобі що вони своїх союзників кидали раніше часто
показати весь коментар
15.03.2023 07:12 Відповісти
Только сейчас? )) У меня после их бегства из Афгана появились подозрения, что они сдулись. А после удара ракетой С-300 с территории Беларуси по территории Польши все стало ясно.
показати весь коментар
14.03.2023 23:05 Відповісти
если бы амеры сдулись то ты бы уже ***** кланялся и детишки в пионер галстуках маршировали....так что тут только можно сказать браво тем же хаймарсам и прочему вооружению,оно показало насколько отставшие кацапы в тех. плане,амеры сами в шоке с подготовки пусни,
показати весь коментар
14.03.2023 23:08 Відповісти
А нафіг вони взагалі були в Афганістані стільки років? Що вони там вирішували, які завдання?
показати весь коментар
14.03.2023 23:08 Відповісти
С Афганистана они давно собирались уходить. Ещё у Обамы на первом сроке это активно обсуждалось. А тут прямая агрессия в нейтральных водах. В ответ лишь какое-то блеяние.
показати весь коментар
14.03.2023 23:12 Відповісти
бачите уходить і драпати лишаючи все військове майно ( якого б Україні вистачило на рік війни ) це трохи різні речі .
показати весь коментар
14.03.2023 23:21 Відповісти
Я то вас прощу. А простит ли вас товарищ бох рпцэшный? Вы когда будете проходить мимо русского военного корабля прикоснитесь губами к мощам, чтобы грешка за душой не было.
показати весь коментар
14.03.2023 23:37 Відповісти
згинь нахтт, узькоязічній , не марай тему..))
показати весь коментар
14.03.2023 23:59 Відповісти
ше адін довбо..опп - де там води, удурку,,, може ще й землі побачиш???..
показати весь коментар
14.03.2023 23:57 Відповісти
И что Вам стало ясно, позвольте спросить? Ваш военно-аналитический ум не приемлет решений Пентагона ? Организуйте им мастер класс по военному исскуствту.
показати весь коментар
14.03.2023 23:25 Відповісти
Наоборот, амеры сделали все оч грамотно, в преддверии намечающейся войны в Украине. а с Афганом теперь пусть кацапы с китаезами мудохаются, тем более, шо афганцы не стремились защищаться как украинцы.
показати весь коментар
14.03.2023 23:28 Відповісти
Это потеря сфер влияния. Ближний восток потерян. Теперь идёт потеря сфер влияния в Европе. Началось из Украины. А потом и Тайвань с Южной кореей потеряют, если будут сопли жевать. И это китайцы ещё даже не начинали. Пока что пользуются ресурсами их рабов кацапов для выдавливания американского влияния из Евразии.
показати весь коментар
14.03.2023 23:33 Відповісти
И сдулись они пару дней назад, как ты вздумал зарегистрироваться.
показати весь коментар
15.03.2023 01:42 Відповісти
Так реакция будет другой при повторном случае
показати весь коментар
14.03.2023 23:06 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 00:04 Відповісти
Якщо чесно, то трішечки обкакунялися, а по простому кажуть в народі, що всралися по самі вуха Сподіваємось вони будуть мстити і мстя їхня будєт страшна
показати весь коментар
14.03.2023 23:06 Відповісти
Треба було масований удар Трайдентами?
показати весь коментар
14.03.2023 23:12 Відповісти
Тупорылый дебилушка совок еще больше чудил и где он?
показати весь коментар
14.03.2023 23:18 Відповісти
Тепер кацапи якийсь час будуть шукати збитий безпілотник. Глибини в Чорному морі невеликі, а засоби вони мають.
показати весь коментар
14.03.2023 23:04 Відповісти
У Ирана целый был такой и ничего
показати весь коментар
14.03.2023 23:08 Відповісти
Там чоловік писав 1 км до дна. А дно? Сірководень. Як бабахне? І Туреччина непутить військові.
показати весь коментар
14.03.2023 23:17 Відповісти
Ти вже по клаві не потрапляєш🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:20 Відповісти
Не суди по собі.🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:23 Відповісти
Кажу,закусуй🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:24 Відповісти
Що і треба було подивитись. Не пий сам.👍
показати весь коментар
14.03.2023 23:26 Відповісти
Куди подивитись?Тобі вже досить🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:27 Відповісти
Ти і так ніколи в життю на мене не на давиш. Хоть усрись. Ти сам алкаш. Може наркоман.
показати весь коментар
14.03.2023 23:30 Відповісти
Навіщо давити,ти вже по клаві не потрапляєш🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:31 Відповісти
Приклад? Так, я, в окулярах. Можу.
показати весь коментар
14.03.2023 23:33 Відповісти
Читай сам,все побачиш.І ти не в окулярах,ти в стакані🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:35 Відповісти
Кацапам тут не место. Сам та назвався.🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:36 Відповісти
Скільки вже за комірець хильнув?🤣
показати весь коментар
14.03.2023 23:38 Відповісти
1.0 л.
Досить для тебе?
показати весь коментар
14.03.2023 23:40 Відповісти
та кинь узькобота наххх- воно залізло, поки бухе\прочманітись...((
показати весь коментар
15.03.2023 00:01 Відповісти
..невеликі..??- а ну, піди\занурися до дінця..- як дістануть тільце - розповіси.. ангелам..(якщо такий)
показати весь коментар
15.03.2023 00:03 Відповісти
Дивився я локалізацію точки падіння Там глибини від 1 до 2 тис м Питання: "У Росії в акваторії Чорного моря є подібні апарати для глибоководного занурення та підняття об"єктів?" Це не до "Москви" пірнать з аквалангом
показати весь коментар
15.03.2023 04:49 Відповісти
Кацапи поводяться як вулична гопота, не дали здачі, будуть продовжувати чіплятися. Одним збитим безпілотником рашка не задовільниться(
показати весь коментар
14.03.2023 23:05 Відповісти
Белгород - прилет в район аэропорта
показати весь коментар
14.03.2023 23:09 Відповісти
Глибини не великі? У чорному морі?
показати весь коментар
14.03.2023 23:10 Відповісти
Нам такие отказались передавать, ссылаясь на возможную потерю и пападание к противнику
показати весь коментар
14.03.2023 23:10 Відповісти
вот они и попали...только тут их сша лично прос*ло
показати весь коментар
15.03.2023 00:05 Відповісти
Не закончатся. Еще и на продажу остались. В СМИ пишут Индия купила 30 комплектов MQ-9.
показати весь коментар
14.03.2023 23:12 Відповісти
Краще віддайте беспілотники Україні, ніж піддавати утилізації )(уйлостанцями.
показати весь коментар
14.03.2023 23:12 Відповісти
Путін вас на "болту" крутив, телепні!
показати весь коментар
14.03.2023 23:14 Відповісти
Зеленоботы или рахоботы или дебилы???
показати весь коментар
14.03.2023 23:19 Відповісти
А він у него е???

Харьківськи футбольні фанати назвали его Ху&лом не тому, що у него великий.

А тому що Людини там нема.

Звісно нігочо чоловічого нема.

Одна жідка редина залишилося.
показати весь коментар
14.03.2023 23:27 Відповісти
Так на цьому маленькому пісюнчику і крутив) тому що йому похєр і зараз вистачає для боїв навіть зеків і алкашів. У нього жодна військова база не пошкоджена, навіть у Севастополі і Донецьку!
показати весь коментар
14.03.2023 23:41 Відповісти
Шурік, не треба істерик.

Да, ми знаємо що мае ху&ло.
Знали і раніш.
так параша « большая страна»…

Так, він іде щоб вбити кожного українця.
Вбити державу.

Ну и що? Здаватися? Ні!
так відповіла Україна ще в 2014.

Так, поки ще Севастополь та Донецьк під окупацією. Поки…

Але війна ще не закінчилася.

СРСР теж «стояв на Віка», але де він зараз?
показати весь коментар
15.03.2023 00:24 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/7002504.html
показати весь коментар
14.03.2023 23:18 Відповісти
З кацапською орочнею все зрозуміло. Питання в іншому. До яких пір США будуть терпіти цей цирк на дроті???
показати весь коментар
14.03.2023 23:30 Відповісти
Бросили "союзников" в Афгане, китайские шары спокойной летают над США, сбитый беспилотник... Такого позора и унижения, как при Байдене, Америка еще наверное не знала.
показати весь коментар
14.03.2023 23:32 Відповісти
Давай, Ваня, исчо полетай!

Да ближе бери- глядишь и ***** отхватишь.
Как в Турции уже было…

Тут главное начать
показати весь коментар
14.03.2023 23:33 Відповісти
Ладно, хрен с тем беспилотником. Там в Белгороде началась очередная серия "ПВО бьет по своим" https://t.me/tlknewsua/5980
показати весь коментар
14.03.2023 23:34 Відповісти
А Україна ще півроку тому просила ці безпілотники. Але США вирішили що краще зробити з себе терпіл, сопляків, слимаків та хробаків.🤷
показати весь коментар
14.03.2023 23:36 Відповісти
"Якщо послання полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися..."

- ого які обережні (імпотентні) формулювання в той час, коли ламають апарат вартістю 30 мільйонів баксів (інфа з вікі) ...
показати весь коментар
14.03.2023 23:38 Відповісти
Сцикуни...покидьки .. мерзота.. ..Як виявилося це США.
показати весь коментар
14.03.2023 23:43 Відповісти
Чомусь згадався старий анекдот про буряки і довгоносика.
показати весь коментар
14.03.2023 23:38 Відповісти
Офіційно попередити: при наближенні на кілька там км - знищуємо без вагань, і все. Будуть викаблучуватись, збить парочку кацапських корит.
показати весь коментар
14.03.2023 23:43 Відповісти
Рашисты вроде как выловили обломки етого БПЛА и будут изучать. Зато нам амеры боятся дать современное оружие чтобы враг не завладел секретными технологиями
показати весь коментар
14.03.2023 23:43 Відповісти
не могли безпілотником **@нути той міг
показати весь коментар
15.03.2023 00:06 Відповісти
Там на беспилотнике камеры стоят, можно снять момент столкновения или сбития, показать, а то народ волнуется.
показати весь коментар
15.03.2023 02:01 Відповісти
Виходить, що американцям поялозили мокрою тряпкою по губах...і це вже вдруге. Що там про дюйми говорилось? З таких маленьких нюансиків і складається загальна картинка-виходить не такий вже і крутий дядько сем, як його малюють. Кіно кіном, а реалії інакші
показати весь коментар
15.03.2023 04:58 Відповісти
Україні потрібно передати острів Змеїнний у властність Сполучених Штатів. Навколо виникне круг 24 мілі діаметром прибрежних вод ( і повітряного простору ) США. І кожна спроба наблизитися або летіти у тому напрямку підніме літаки-винищувачі на перехват.
показати весь коментар
15.03.2023 05:29 Відповісти
Оце так заява. Рузькі вже тремтять від жаху.
показати весь коментар
15.03.2023 06:57 Відповісти
Просто тепер поставлять інші гвинти, що пиляють москальські літаки на тирсу.
показати весь коментар
15.03.2023 07:15 Відповісти
 
 