США продовжать польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, незважаючи на інцидент із безпілотником, - Білий дім
США мають намір продовжувати виконувати польоти військової авіації в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із російським винищувачем і американським безпілотником.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо послання (російської сторони - Ред.) полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися від польотів або операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тоді воно провалилося. Цього не станеться", - заявив представник адміністрації Байдена.
"Ми продовжимо літати і виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі", - додав Кірбі.
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
