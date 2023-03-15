УКР
Новини
Угорщина знову перенесе голосування в парламенті щодо членства Фінляндії і Швеції в НАТО

угорщина

Голосування за ратифікацію заявок Швеції і Фінляндії щодо членства в НАТО в парламенті Угорщини скоріш за все знову перенесуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн вже попросив про відстрочку сесії парламенту 20 березня, де й мало відбутись голосування. Він зазначив, що наразі Угорщина "зосереджена на переговорах з Єврокомісією через звинувачення у порушенні верховенства закону".

Для того, щоб голосування перенесли на тиждень вперед, запит ще має схвалити речник парламенту Угорщини.

Будапешт з липня 2022 року відкладає парламентську ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Угорщина (2481) Фінляндія (1378) членство в НАТО (1771) Швеція (994)
Топ коментарі
+18
Дайте угадаю, в Швеции и Финляндии тоже притесняют венгерский изыг?
15.03.2023 01:58 Відповісти
+16
Дивлюсь я на цю комедію, і бачу, що час "старого" НАТО давно сплинув...
Вся первісна задумка знищена, блок став "говорильнею" типу ООН і, як військова організація, ніякої користі не має.
Потрібно повне перезавантаження самих базових принципів НАТО, як то:
Розпуск старої організації і створення нової коаліції країн, згодних безумовно і беззаперечно прийняти принципи;
- голосування більшістю;
- ліквідація довжелезних процедур узгодження (бо для військової організації кожна хвилина важлива, а тут процедури термінами в місяці);
- чітке прийняття того, що НАТО перш за все військовий блок, і рішення його повині бути у військовій сфері, бо коли НАТО переймається проблемами ЛГБТ чи голоду в Африці - це вже зайве.
І, я впевнений, що в новому складі, такі як Угорщина просто не потрібні.
Навіщо блоку потрібна країна, яка відкрито заявляє про відмову (на майбутнє) воювати з головним противником НАТО і викручує руки всьому блоку, прагнучи якихось політичних чи економічних "плюшок". Примітивна і паскудна маніпуляція принципом одностайності голосування.
15.03.2023 02:15 Відповісти
+14
Надо для начала мадьяров с нато вышвырнуть, а если не одумаются - то и из ЕС
15.03.2023 02:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоти. Ви всі скоро помрете.
15.03.2023 01:48 Відповісти
Так як ті, що гробницю Тутанхамона відкрили.
15.03.2023 01:49 Відповісти
15.03.2023 03:35 Відповісти
кон че ны е
15.03.2023 01:48 Відповісти
🤣🤣🤣має схвалити речник парламенту Угорщини. Джерело:
15.03.2023 01:57 Відповісти
Питання не в тому. *уї не дають.
15.03.2023 02:19 Відповісти
Писали якось люди, що мадяри - нація, що дуже важко вживається в країнах Європи з людьми інших національностей Зокрема в Скандінавії (Норвегії) На контакт ідуть мало Стараються спілкуваться тільки з "своїми" І всіх оточуючих чомусь підозрюють в "упередженості" до них Навіть норвежців!
15.03.2023 05:36 Відповісти
Ну мені зрозуміло що треба йти до школи ( освіти в мене три класи - Яре я правильно запамятав вашу цитату?) - ну а ви як освічена людина яка навіть логіку вивчала ( та й довідниками ви вмієте користуватися) як могли написати текст без жодного розділового знаку (це просто не вкладається в голову ).
показати весь коментар
………уй!
показати весь коментар
Тому що це дуже скорочуе час...i в 21 столiттi це нормально при спiлкуваннi в соц мережах...
показати весь коментар
Прямо, як кацапи.
Хоча, угорці і є кацапи. Кочові. з під уралу.
показати весь коментар
Країни Балтії,допомогаючи нам,рятують себе.
показати весь коментар
Скоро будуть переносити Угорщину. В білих тапочках.
Дякую, що допомагаєте, але політика? Ну на куй.
показати весь коментар
Шантажисты . . .
показати весь коментар
Україна переможе московію. Тоді подивимся.
показати весь коментар
А не простіше перенести мудяр за Урал, на родіну?
показати весь коментар
Так. Всі кричать про родіну.
показати весь коментар
Працуют на рашку
показати весь коментар
Думаю если члены НАТО начнут голосовать о выводе Угорщины - она быстро успокоится...
показати весь коментар
С такими друзьями, как венгры, Европе не нужны никакие враги.
показати весь коментар
ИСКЛЮЧИТЕ ВЕНГРИЮ И ПРИЙМИТЕ ГОЛОСОВАНИЕМ УКРАИНУ !!! А УКРАНЦЫ ВЕНГРОВ ОТПЗДЯТ !)
показати весь коментар
Мадяри знову "торг затіяли"
показати весь коментар
Когда этих цыган потомков кипчаков наконец из ЕС выгонят?
показати весь коментар
малий фашист орбан вчиться шантажу в свого хазяїна х&йла
показати весь коментар
Йому не потрібно вчитися шантажу. Це як сказати, що качка вчиться плавати, а мавпа вчиться жбурляти лайно.
Шантаж - це невід'ємний метод вести справи всіх паскудних, ницих та слабких істот. В цьому вони з ****** на одному рівні від народження. Я так підозрюю, Орбана теж в дитинстві старші діти зневажали та п%%дили, от воно і виросло мразотою.
показати весь коментар
Колись у сеймах Річі Посполитої будь-яке питання міг заблокувати 1 голос. Дуже часто це блокування купувалось ворогами. Це погано закінчилось.
показати весь коментар
Посадові особи, винні в прийнятті мадярії а Євросоюз та НАТО, повинні бути покарані.
показати весь коментар
