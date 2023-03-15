Угорщина знову перенесе голосування в парламенті щодо членства Фінляндії і Швеції в НАТО

Голосування за ратифікацію заявок Швеції і Фінляндії щодо членства в НАТО в парламенті Угорщини скоріш за все знову перенесуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн вже попросив про відстрочку сесії парламенту 20 березня, де й мало відбутись голосування. Він зазначив, що наразі Угорщина "зосереджена на переговорах з Єврокомісією через звинувачення у порушенні верховенства закону".

Для того, щоб голосування перенесли на тиждень вперед, запит ще має схвалити речник парламенту Угорщини.

Будапешт з липня 2022 року відкладає парламентську ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

