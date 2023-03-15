Угорщина знову перенесе голосування в парламенті щодо членства Фінляндії і Швеції в НАТО
Голосування за ратифікацію заявок Швеції і Фінляндії щодо членства в НАТО в парламенті Угорщини скоріш за все знову перенесуть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн вже попросив про відстрочку сесії парламенту 20 березня, де й мало відбутись голосування. Він зазначив, що наразі Угорщина "зосереджена на переговорах з Єврокомісією через звинувачення у порушенні верховенства закону".
Для того, щоб голосування перенесли на тиждень вперед, запит ще має схвалити речник парламенту Угорщини.
Будапешт з липня 2022 року відкладає парламентську ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.
Хоча, угорці і є кацапи. Кочові. з під уралу.
Дякую, що допомагаєте, але політика? Ну на куй.
Вся первісна задумка знищена, блок став "говорильнею" типу ООН і, як військова організація, ніякої користі не має.
Потрібно повне перезавантаження самих базових принципів НАТО, як то:
Розпуск старої організації і створення нової коаліції країн, згодних безумовно і беззаперечно прийняти принципи;
- голосування більшістю;
- ліквідація довжелезних процедур узгодження (бо для військової організації кожна хвилина важлива, а тут процедури термінами в місяці);
- чітке прийняття того, що НАТО перш за все військовий блок, і рішення його повині бути у військовій сфері, бо коли НАТО переймається проблемами ЛГБТ чи голоду в Африці - це вже зайве.
І, я впевнений, що в новому складі, такі як Угорщина просто не потрібні.
Навіщо блоку потрібна країна, яка відкрито заявляє про відмову (на майбутнє) воювати з головним противником НАТО і викручує руки всьому блоку, прагнучи якихось політичних чи економічних "плюшок". Примітивна і паскудна маніпуляція принципом одностайності голосування.
Шантаж - це невід'ємний метод вести справи всіх паскудних, ницих та слабких істот. В цьому вони з ****** на одному рівні від народження. Я так підозрюю, Орбана теж в дитинстві старші діти зневажали та п%%дили, от воно і виросло мразотою.