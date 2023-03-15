Данілов спростував інформацію The Washington Post щодо стану ЗСУ: Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, це не відповідає дійсності

В РНБО спростували інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців та сумніви у здатності ЗСУ здійснити ефективний контрнаступ.

Відповідний коментар зробив секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Секретар РНБО порадив українським ЗМІ не робити передрук статті The Washington Post, адже вона "не відповідає дійсності від слова зовсім".

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас заздалегідь записували до табору переможених", — заявив Данилов. За його словами, викладені у статті WP факти не відповідають дійсності, водночас, визнав, що ситуація на фронті є складною.

"Так, є складна ситуація. Ми вже рік ведемо війну проти великої за розміром, але не за розумом країни. Ми знали, що нам буде складно. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ", — наголосив секретар РНБО.

Данилов зауажив, що у публікації WP використані дані від "якихось джерел", прізвища яких не називаються, тож, за його словами це є радше грою, яка має на меті нав’язати Україні вигідні РФ сценарії, зокрема й "мирного врегулювання" шляхом розділу України за так званим корейським сценарієм.