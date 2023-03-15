Данілов спростував інформацію The Washington Post щодо стану ЗСУ: Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, це не відповідає дійсності
В РНБО спростували інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців та сумніви у здатності ЗСУ здійснити ефективний контрнаступ.
Відповідний коментар зробив секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Секретар РНБО порадив українським ЗМІ не робити передрук статті The Washington Post, адже вона "не відповідає дійсності від слова зовсім".
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас заздалегідь записували до табору переможених", — заявив Данилов. За його словами, викладені у статті WP факти не відповідають дійсності, водночас, визнав, що ситуація на фронті є складною.
"Так, є складна ситуація. Ми вже рік ведемо війну проти великої за розміром, але не за розумом країни. Ми знали, що нам буде складно. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ", — наголосив секретар РНБО.
Данилов зауажив, що у публікації WP використані дані від "якихось джерел", прізвища яких не називаються, тож, за його словами це є радше грою, яка має на меті нав’язати Україні вигідні РФ сценарії, зокрема й "мирного врегулювання" шляхом розділу України за так званим корейським сценарієм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що сказав хтось, та що надрукувала ЗН, про те, що надрукувала WP…
А може, щоб чітатам було ясніше:
1. Надрукувати перекладену публікацію WP. Щоб усі розуміли про ще ідеться.
2. Надати інформацію про авторів, щоб було зрозуміло, звідкіля ноги ростуть.
А, так, взагалі…
« Книгу цю я не читав, але не згоден»
P.S. Знаемтесь, це перший ( головний) автор цього «твору» в WP:
Ізабелла Куршудіан-шеф українського бюро ( Київ)..
До 2014 працювала кореспондентом у Москві…
https://youtube.com/shorts/9b07TUPxYao?feature=share
Пізд..уни що ті що ці.
не був, а е!
Бо КГБісти колишніми НЕ бувають.
Щоб він зараз не казав…
Не вірте.
Це як Путин. Він КГБіст. Був, е та буде до останнего дня.
Очень показательно, что как только Швец начинает озвучивать очевидные вещи о деятельности зеленой ОПы, сразу же появляется толпа "разоблачителей" с ведрами помоев в его сторону.
А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
Так, не було ж ніякої біди після 24 лютого! Сіяли паніку, підривали економіку. Добре, що ми їм натякнули і прямо сказали: "Не пхайте свого носа у чужі справи!"
А до 24.02.22 - у десятки разів більше!
Данілов - ганебний секретар РНБОУ. Слава Україні! Смерть російським окупантам!
На все добре!
24.02.2022 было ещё меньше кваліфікованих бійців.
Квалификация приходит в делах
Краще б дивились за своєю армією. Перед початком широкомасштабного вторгнення російський коритний флот заблокував у Середземному морі *********** американський. І замість того щоб пройти далі не помітивши його - американці "забзділи" і мовчки спостерігали.
А якщо серьйозно, то колишне більш-менш поважне видання вже багато років як перетворилося в рупор ліберальної пропаганди, а з придбанням його Безосом взагалі скотилося в лайно.
РНБО спростувало інформацію The Washington Post, але Данілов прокоментував це змішуючи в одне злочин влади і героїчний спротив народу російському окупантові.
Рік з лишнім тому я вже чув цю мантру про «розхитування», ще було «нагнітання істерики», але хто ж тепер згадає, коли у нас є хероїчний Боневтік, частина «про*обаної» території і сотні тися жертв підготовки до шашликів
той і програв.
виснажуються обоє.
особливо прикро бачити коли ми виснажуємося не тільки від дій ворога а і від власної корупції та зрадливости та тупости наших партнерів.
але і росія виснажується.
у нас ще є шанси на перемогу.
поки є.
Нынешний приезд Бернса в Украину - уже как минимум третий с начала 2022 года. Глава ЦРУ был в Киеве в январе 2022-го - обсуждал с Зеленским угрозу российского вторжения. Второй раз он посетил Украину в начале октября. Во время этого визита Бернс говорил о намерении США поддерживать Украину, а также и пообещал и дальше помогать с разведывательными данными.
Свистун ты, Данилов, и государственный изменник вместе с Зеленским!!!
Бо Данілов та ЗЄ зайняті були - газети читали.
Уйобки срані...
и это точно не американцы
🤣🤣🤣
А Буча,Гостомель,Ірпінь це шо свято?