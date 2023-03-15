УКР
Данілов спростував інформацію The Washington Post щодо стану ЗСУ: Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, це не відповідає дійсності

данілов

В РНБО спростували інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців та сумніви у здатності ЗСУ здійснити ефективний контрнаступ.

Відповідний коментар зробив секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Секретар РНБО порадив українським ЗМІ не робити передрук статті The Washington Post, адже вона "не відповідає дійсності від слова зовсім".

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас заздалегідь записували до табору переможених", — заявив Данилов. За його словами, викладені у статті WP факти не відповідають дійсності, водночас, визнав, що ситуація на фронті є складною.

"Так, є складна ситуація. Ми вже рік ведемо війну проти великої за розміром, але не за розумом країни. Ми знали, що нам буде складно. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ", — наголосив секретар РНБО.

Данилов зауажив, що у публікації WP використані дані від "якихось джерел", прізвища яких не називаються, тож, за його словами це є радше грою, яка має на меті нав’язати Україні вигідні РФ сценарії, зокрема й "мирного врегулювання" шляхом розділу України за так званим корейським сценарієм.

Данілов Олексій (1259) ЗСУ (7935)
+58
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..." Джерело:

А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
15.03.2023 02:18 Відповісти
15.03.2023 02:18 Відповісти
+34
мы готовились

15.03.2023 02:51 Відповісти
15.03.2023 02:51 Відповісти
+21
Мама любить швидкість, а син волонтер (С) 1+
15.03.2023 02:11 Відповісти
15.03.2023 02:11 Відповісти
Ккраїнським ЗМІ. 1+1? Так, Мосейчк (старушка ) лягала (напевне) не під одним олігірхом.
15.03.2023 02:07 Відповісти
15.03.2023 02:07 Відповісти
Що ми обговарюемо?!

Що сказав хтось, та що надрукувала ЗН, про те, що надрукувала WP…

А може, щоб чітатам було ясніше:

1. Надрукувати перекладену публікацію WP. Щоб усі розуміли про ще ідеться.

2. Надати інформацію про авторів, щоб було зрозуміло, звідкіля ноги ростуть.

А, так, взагалі…
« Книгу цю я не читав, але не згоден»

P.S. Знаемтесь, це перший ( головний) автор цього «твору» в WP:

Ізабелла Куршудіан-шеф українського бюро ( Київ)..
До 2014 працювала кореспондентом у Москві…
показати весь коментар
15.03.2023 03:58 Відповісти
Ага, кацапське ІПСО. І чому нам доповіді ЦРУ не друкують? Хоча там мабуть хтось також в московії працював
показати весь коментар
15.03.2023 09:12 Відповісти
15.03.2023 07:07 Відповісти
15.03.2023 07:07 Відповісти
Мама любить швидкість, а син волонтер (С) 1+
15.03.2023 02:11 Відповісти
15.03.2023 02:11 Відповісти
Ну, як син волонтер, то мама вже не ****?
показати весь коментар
15.03.2023 02:40 Відповісти
Думка британського офіцера, про кваліфікацію українських військових, яких він тренуе:

https://youtube.com/shorts/9b07TUPxYao?feature=share
показати весь коментар
15.03.2023 05:39 Відповісти
Не читайте,пожалуйста, эту левацкую Washington Post,особенно на ночь...которая подает информацию только по своему разумению!!!🤓
показати весь коментар
15.03.2023 02:14 Відповісти
Danilov vs Washington Post.🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.03.2023 02:17 Відповісти
Это рупор демпартии, т.е. Байдена
показати весь коментар
15.03.2023 02:37 Відповісти
Це рупор Джеффри Безоса і інвесторів Амазон тому пишуть ту інфу за яку заплотять
показати весь коментар
15.03.2023 02:58 Відповісти
Мені заплатіть. Буду писати на заказ.
показати весь коментар
15.03.2023 03:08 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 08:27 Відповісти
Подивіться останній стрім Швеця про внформатаку на Україну
показати весь коментар
15.03.2023 03:25 Відповісти
На арестовича теж посилалися. Тільки його вже ніхто не сприймає і його по тихому відправили за кордон.
Пізд..уни що ті що ці.
показати весь коментар
15.03.2023 05:19 Відповісти
Швец е КГБіст.

не був, а е!

Бо КГБісти колишніми НЕ бувають.

Щоб він зараз не казав…

Не вірте.

Це як Путин. Він КГБіст. Був, е та буде до останнего дня.
показати весь коментар
15.03.2023 05:33 Відповісти
Вы, "лигитивный", давайте без штампов "про колишніми НЕ бувають", расскажите с какими выводами Швеца не согласны.
Очень показательно, что как только Швец начинает озвучивать очевидные вещи о деятельности зеленой ОПы, сразу же появляется толпа "разоблачителей" с ведрами помоев в его сторону.
показати весь коментар
15.03.2023 06:25 Відповісти
Сашок, давайте без этих примитивных вскукареков. По факту изложенного Швецом возражения имеются?
показати весь коментар
15.03.2023 07:31 Відповісти
Литвиненко, якого травонув ху@ло, також з вашої аксіоми "КГБісти колишніми НЕ бувають"?
показати весь коментар
15.03.2023 08:55 Відповісти
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..." Джерело:

А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
показати весь коментар
15.03.2023 02:18 Відповісти
Велика біда.
показати весь коментар
15.03.2023 02:22 Відповісти
мы готовились

показати весь коментар
15.03.2023 02:51 Відповісти
Неначасникам не на часі.
показати весь коментар
15.03.2023 05:13 Відповісти
Як з язика зняв
показати весь коментар
15.03.2023 05:48 Відповісти
ганс хрістіан дебілов і нічні висери
показати весь коментар
15.03.2023 02:24 Відповісти
Ханс Кристиан Андерсен ховається на фоні.
показати весь коментар
15.03.2023 03:01 Відповісти
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..."
Так, не було ж ніякої біди після 24 лютого! Сіяли паніку, підривали економіку. Добре, що ми їм натякнули і прямо сказали: "Не пхайте свого носа у чужі справи!"
показати весь коментар
15.03.2023 02:26 Відповісти
Що? Які газети? Довбень.
показати весь коментар
15.03.2023 02:28 Відповісти
Данілов читає: The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, New York Post.
А до 24.02.22 - у десятки разів більше!
показати весь коментар
15.03.2023 03:10 Відповісти
Ти його підвів.🤣
показати весь коментар
15.03.2023 03:12 Відповісти
І здав. Думай.
показати весь коментар
15.03.2023 03:13 Відповісти
"Данилович читає..." - вже смішно.
показати весь коментар
15.03.2023 07:30 Відповісти
Московіти вбивали українців, ґвалтували, не було ніякої біди? П*дер.
показати весь коментар
15.03.2023 03:15 Відповісти
Ви, шановний Васлен Лем, не зрозуміли тексту ні з першого разу, ні з другого. Третя спроба:
Данілов - ганебний секретар РНБОУ. Слава Україні! Смерть російським окупантам!
На все добре!
показати весь коментар
15.03.2023 03:29 Відповісти
Я все прекрасно зрозумів. Коли вчора подивився на незаймані хороми, при вручення Зеленським нагород Героям ЗСУ.
показати весь коментар
15.03.2023 09:58 Відповісти
Перефразовуючи Гончаренка: «Зелені накаштанах повинні бути не тільки листя».
показати весь коментар
15.03.2023 02:30 Відповісти
РНБО не спить. Марафон, де не де в копії. Гроші йдуть не знати куда. Все Поки прилягну. Поспати треба. Природньо.👍
показати весь коментар
15.03.2023 02:36 Відповісти
"В РНБО спростували інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців "

24.02.2022 было ещё меньше кваліфікованих бійців.
Квалификация приходит в делах
показати весь коментар
15.03.2023 02:43 Відповісти
Квалифицированных было больше как раз. Ибо была цела кадровая армия, которая 8 лет воевала на Донбассе.
показати весь коментар
15.03.2023 03:01 Відповісти
Відкрию тобі тайму - все в армії тримається на професійному кістяку, який вже рік несе важкі втрати, заміняють їх 40-50р. чоловіками і тими кого вдалося виловити воєнкомам. Відео де один боєць утримує позицію, а другий тільки набої подає і навіть після наказу відстрілюватись, не вилазе з нори, бачив?
показати весь коментар
15.03.2023 06:01 Відповісти
Тот второй боец контуженный и сколько мог столько помогал.
показати весь коментар
15.03.2023 11:48 Відповісти
а ти його лікарь?
показати весь коментар
15.03.2023 12:09 Відповісти
Зайди на страницу парня который отстреливается, он там все комментирует и не задавай глупых вопросов- не выдавай себя.
показати весь коментар
15.03.2023 17:08 Відповісти
Так положено, один стреляет, второй заряжает. Пор меняются
показати весь коментар
15.03.2023 12:21 Відповісти
ким положено?
показати весь коментар
15.03.2023 13:01 Відповісти
Здравым смыслом
показати весь коментар
15.03.2023 17:42 Відповісти
Не. Ну не знаю. Данілов починає мені подобатись. Подивлюсь по його прогнозам.
показати весь коментар
15.03.2023 02:44 Відповісти
всё было под контролем...предателей
показати весь коментар
15.03.2023 02:48 Відповісти
Та де там крнтрол?
показати весь коментар
15.03.2023 02:51 Відповісти
отож тепер у нас є своя "говорящая лошадь". i знову в чорному - значить бреше.
показати весь коментар
15.03.2023 02:58 Відповісти
Чорна коняка? Не кажи. То скаковий кінь.
показати весь коментар
15.03.2023 03:02 Відповісти
Вже дістала постійна недооцінка можливостей української армії з боку деяких західних "джерел". Українська армія та український нарід вже багато разів довели свою ефективність та життєспроможність у важких умовах війни з росією.
Краще б дивились за своєю армією. Перед початком широкомасштабного вторгнення російський коритний флот заблокував у Середземному морі *********** американський. І замість того щоб пройти далі не помітивши його - американці "забзділи" і мовчки спостерігали.
показати весь коментар
15.03.2023 03:08 Відповісти
Оборона здача чи контрнаступ в Бахмуті покаже хто пише і говорить не правду. Вся надія на воїнів.
показати весь коментар
15.03.2023 03:31 Відповісти
Здачі Бахмуту не буде. Україна має зламати хребет москалям саме під Бахмутом, бо це угрупування російських військ найнебезпечніше.
показати весь коментар
15.03.2023 03:47 Відповісти
"Має" - це наші бажання, найзаповітніші. Та ще є можливості. Може це наші найкращі сили там знищують.
показати весь коментар
15.03.2023 08:54 Відповісти
Перефразуючи покійного Райкіна-старшого: "Ви думаєте вони у Вашингтон Пост сидать тому що такі розумні? Ні, в них просто вашингтонська прописка."
А якщо серьйозно, то колишне більш-менш поважне видання вже багато років як перетворилося в рупор ліберальної пропаганди, а з придбанням його Безосом взагалі скотилося в лайно.
показати весь коментар
15.03.2023 04:44 Відповісти
Те вы о нападении рашки из газет узнали? Как и о подготовке в ноябре 21 го?
показати весь коментар
15.03.2023 04:46 Відповісти
Не знаю шо ви там читали до 24го, але чомусь готувалися не до війни, а до шашликів і навіть всю країну закликали що все ок і в результаті загинуло дуже багато українців!
показати весь коментар
15.03.2023 04:59 Відповісти
Після 24го я скоріше Вашингтон посту повірю ніж тобі Данілов. Шашлычки та сидіть вдома(с) обернулися величезними втратами. Доречі, як там його сини?
показати весь коментар
15.03.2023 05:10 Відповісти
Ще раз доводить, що москальська агентура вільно себе почуває не тільки в Україні а й у всьому світі
показати весь коментар
15.03.2023 05:23 Відповісти
Як там себе колишній керівник НБУ Шевченко себе почуває? Доречі куди ділись гроші з подвійного курсу валют колишнього року?
показати весь коментар
15.03.2023 05:25 Відповісти
Може Гетьманцев знає?
показати весь коментар
15.03.2023 05:27 Відповісти
Невже пан Данилов уважнло читавThe Washington Post Закрався сумнів, що він взагалі читає якісь газети. А гахети писали правду перед 24 лютого, просто вони писали за владу, бо бачили все, а не за людей, які це зробили.За наслідки легковажності і брехні Данилова повторюватися не буду, їх мають вивчати при новій владі прокурори і СБУ.
показати весь коментар
15.03.2023 06:12 Відповісти
Проблема Данілова у тому, що він вкотре ************* і його брехня, як і брехня усієї влади вже добре відома. 24.02.22 - початок великої війни і великої трагедії українського народу. Попередження про агресію були проігноровані. У цьому злочин влади.
РНБО спростувало інформацію The Washington Post, але Данілов прокоментував це змішуючи в одне злочин влади і героїчний спротив народу російському окупантові.
показати весь коментар
15.03.2023 06:14 Відповісти
Шапкозадидачі та жертви єдиного марафону задовбали. Роззуйте очі, убогі.
показати весь коментар
15.03.2023 06:19 Відповісти
А не почитать би ,,правду" або ;,известия"?
показати весь коментар
15.03.2023 06:40 Відповісти
Дійсно,цинічне,брехливе мурло…треба розстрільну команду та страчувати цих покидьків при владі…
показати весь коментар
15.03.2023 06:43 Відповісти
зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності - не зовсім приємна річ", - наголосив секретар РНБО. Джерело:
Рік з лишнім тому я вже чув цю мантру про «розхитування», ще було «нагнітання істерики», але хто ж тепер згадає, коли у нас є хероїчний Боневтік, частина «про*обаної» території і сотні тися жертв підготовки до шашликів
показати весь коментар
15.03.2023 06:47 Відповісти
Ще у одного дебіла рот не закривається.
показати весь коментар
15.03.2023 07:06 Відповісти
Я дуже хочу перемоги, всі ДУЖЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕМОГИ, але поки при владі ці зелені дебіли і покидьки перемоги нажаль не буде. Їм війна вигідна, навіть те, що гинуть найкращі теж вигідно. Тільки дурень цього не бачить.
показати весь коментар
15.03.2023 07:09 Відповісти
Данілов, Чому танк т80 який спокійно катався по Бахмуту, не знищили???
показати весь коментар
15.03.2023 07:09 Відповісти
Пане Данілов!З приводу - хто,що писав,хто,що читав а основне -хто,що робив до 24 лютого, буде ОКРЕМА розмова але вже ПІСЛЯ перемоги.Чомусь здається,що буде цікаво послухати тарана,хомчака,наєма,баканова,к.тимошенко та ще багато кого.
показати весь коментар
15.03.2023 07:19 Відповісти
Перемога зі зрадниками начолі ?
показати весь коментар
15.03.2023 07:56 Відповісти
Чувствую снова послушаем всех и разойдёмся. На этом все и закончится.
показати весь коментар
15.03.2023 08:59 Відповісти
війна це хто перший опустить меч.

той і програв.

виснажуються обоє.

особливо прикро бачити коли ми виснажуємося не тільки від дій ворога а і від власної корупції та зрадливости та тупости наших партнерів.

але і росія виснажується.

у нас ще є шанси на перемогу.

поки є.
показати весь коментар
15.03.2023 07:22 Відповісти
16/11/2022
Нынешний приезд Бернса в Украину - уже как минимум третий с начала 2022 года. Глава ЦРУ был в Киеве в январе 2022-го - обсуждал с Зеленским угрозу российского вторжения. Второй раз он посетил Украину в начале октября. Во время этого визита Бернс говорил о намерении США поддерживать Украину, а также и пообещал и дальше помогать с разведывательными данными.

Свистун ты, Данилов, и государственный изменник вместе с Зеленским!!!
показати весь коментар
15.03.2023 07:35 Відповісти
Треба ще 30 000 гр. скинути з ЗСУ та ще 1 разу дати преміїї депутатам ВР і тоді вже буде Перемога.
показати весь коментар
15.03.2023 07:54 Відповісти
Я вже як рік мобілізований. І як з вмотивованих бійців зробити демотивованих знають в Держприкордонслужбі. В них по ходу ціла програма розроблена.
показати весь коментар
15.03.2023 08:00 Відповісти
Ну Данілову я так вірю як арестовичу, то що твориться в управлінні де мотивує і розвалює армію, і ніяка пропаганда відосіки і брехня не перекриє реальний стан, брехня, корупція мародерство, зрадники які здали південь пропустили північ розвалили і розвалюється оборонку, вони далі г роблять цвіт нації а гарант із главком, РНБО кажуть що в усьому винуватий солдат, можна його не лікувати і не платити
показати весь коментар
15.03.2023 08:11 Відповісти
Слідкуйте за одягом ветеринара. Він багато про що скаже вам...
показати весь коментар
15.03.2023 08:16 Відповісти
За спеціальністю Данілов зоотехнік. Що з нього хотіти. То, як кухарка керує країною.
показати весь коментар
15.03.2023 08:22 Відповісти
Зачем оправдываться,когда ермак (крот) уже запустил слушо
показати весь коментар
15.03.2023 08:34 Відповісти
Так от чому кацапи через 2 дні вже під Київом були!!!

Бо Данілов та ЗЄ зайняті були - газети читали.

Уйобки срані...
показати весь коментар
15.03.2023 08:41 Відповісти
Що писанки, що наші слуги - і ті і ті брешуть! Ми тримаємось бо іншого немає!
показати весь коментар
15.03.2023 09:02 Відповісти
кто то нагло врет 👎👎
и это точно не американцы
🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.03.2023 09:10 Відповісти
Яке ж воно кончене, і це наша влада, вона каже що захід давав не вірні прогнози до війни і ми були праві, кончене хай гляне 24.02.22 сталася національна трагедія, південь здали за два дні, вже втратили майже весь донбас, десятки тисяч загиблих і поранених, мільйони людей втратили дім і батьківщину, знищена економіка. Читаєш коментарі зелених таке враження що ми з ними в різних країнах живем, у нас війна, горе, трагедія, а у них нічого страшного, все йде до перемоги, певно перемоги в нас різні
показати весь коментар
15.03.2023 09:15 Відповісти
Путинская агентура спокойно проводит свои ипсо через западные издания. А западные спецслужбы жуют сопли.
показати весь коментар
15.03.2023 09:42 Відповісти
А ви зелені мразюки відосіки знімали!А Маріуполь - це не біда? підари ви кончені!
А Буча,Гостомель,Ірпінь це шо свято?
показати весь коментар
15.03.2023 09:44 Відповісти
Може він плутає Вашингтон Пост з Юним Натуралістом? Створюють віртуальну історію? Курва, комуністи навіть так швидко не брехали.
показати весь коментар
15.03.2023 09:54 Відповісти
Ми знали, що нам буде складно, но батальон монако, куршавель тримають стрій у дольчі габані, їм терміново потрібна допомога, на ламборджині стерлася на 0 гума під час контрнаступу в горах.
показати весь коментар
15.03.2023 09:59 Відповісти
Да пусть там пока пожируют,здесь от них будет только вред,со временем народ им это не простит,спросят..и жестоко..Что-бы там не писали за-кордоном,а кадровые ВСУ выстояли не были разгромлены,пленены и рассеяны как когда-то кадровое РККА в лето 1941..И это при не приведении заранее подразделений ВСУ в режим б.г. и не выходе на рубежи обороны..Горя нам россияне принесли очень много,но армия выстояла и это основное..
показати весь коментар
15.03.2023 13:58 Відповісти
 
 