Росіяни вірять у контрнаступ України, це хороший знак. Вони вже сидять в обороні, зокрема у Криму, - Резніков

Росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже сіли в оборону, зокрема в окупованому Криму.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Учора в нас був брифінг, і наші генерали - і пан Москальов, і генерал Неїжпапа - нам показали місця, де вони вже сидять в обороні, риють окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, і в Криму теж. Це означає, що вони вже готуються до захисту", - сказав він.

Міністр наголосив, що росіяни вірять у контрнаступ України, і "це хороший знак".

"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист, вони вже програли цю війну", - заявив Резніков.

Читайте також: "Рамштайн-10" відбудеться 15 березня, - Резніков

Водночас міністр висловив упевненість, що союзники і партнери України, 54 країни, які входять до групи Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", також хочуть української перемоги

+18
А от яйця по 17 і яблука по 51 це поганий знак.
показати весь коментар
15.03.2023 06:21 Відповісти
+11
А коли Вам дурням казали минулого року Що буде Наступ
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
показати весь коментар
15.03.2023 06:20 Відповісти
+11
А от Українці не вірять, бо знають правду. Ніякого контрнаступу не буде, бо в Омані домовлено про коридор в крим і злиття всього патріотично налаштованого населення України! І їздив туди дзлендский, а не мураєв чи шуфрич!!!
показати весь коментар
15.03.2023 06:25 Відповісти
А коли Вам дурням казали минулого року Що буде Наступ
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
показати весь коментар
15.03.2023 06:20 Відповісти
я також не розумію, чого той бовдур радіє?? дали москалям окопатися, підвезти зброю, накидати мʼяса і що тепер?
показати весь коментар
15.03.2023 10:11 Відповісти
дольше война - богаче украинский чиновник. он же сам говорил, что ему на руку затягивание.
показати весь коментар
15.03.2023 11:16 Відповісти
А от яйця по 17 і яблука по 51 це поганий знак.
показати весь коментар
15.03.2023 06:21 Відповісти
А от Українці не вірять, бо знають правду. Ніякого контрнаступу не буде, бо в Омані домовлено про коридор в крим і злиття всього патріотично налаштованого населення України! І їздив туди дзлендский, а не мураєв чи шуфрич!!!
показати весь коментар
15.03.2023 06:25 Відповісти
Годі піздіти , де ********** . Рік кіту під хвіст, не має производств, з снарядів та мін .
показати весь коментар
15.03.2023 06:39 Відповісти
Коли міністр клоун, то перемоги не видно.
показати весь коментар
15.03.2023 07:04 Відповісти
бери вище (коли пр-нт, ото біда)
показати весь коментар
15.03.2023 08:47 Відповісти
Бісить цей мародер...🤮
показати весь коментар
15.03.2023 07:06 Відповісти
вони не чекають
вони бояться щою їх не закидали яйцями
показати весь коментар
15.03.2023 07:25 Відповісти
Що хорошого ?
Кацапи підготувалися до наступу українців,і це добре ?
Чи є логічне мислення у цього злодюги ?
показати весь коментар
15.03.2023 07:44 Відповісти
Яєчно-яблучний міністр так розповідає, мовби контрнаступ України відбудеться тільки в уяві кацапів.
показати весь коментар
15.03.2023 07:46 Відповісти
Він знає що Зеля контнаступу не планує. Тільки жорстоки атаки язиком.
показати весь коментар
15.03.2023 07:50 Відповісти
Це поганий знак. Краще було б, якби готувались до свого наступу.
А так готуються до оборони. Висновки очевидні.
показати весь коментар
15.03.2023 08:00 Відповісти
Кожен день хто небудь з команди ідіотів зеленского шось таке ******* каже - готують фортіфікаційні споруди - так от ти, ****, разом з своїм наркоманом, беріть, тварюки, атомати в руки і йдіть штурмуйте те шо вони там готують. Скіки з завас загинуло і скіки ще загине, сміхуни гребані.
показати весь коментар
15.03.2023 08:09 Відповісти
Вони працюють згідно з оманськими домовленностями.
показати весь коментар
15.03.2023 11:36 Відповісти
Україна не має ні десантних кораблів, ні кораблів підтримки. Берегові укріплення - від можливого десанту США, у разі ескалації (обіцяне США втручання у випадку застосування тактичної ядерної зброї).
показати весь коментар
15.03.2023 08:35 Відповісти
Росіяни сидять в обороні в Криму, і це добрий знак? Що ти куриш, пане міністр?
показати весь коментар
15.03.2023 09:50 Відповісти
"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист, вони вже програли цю війну", - заявив Резніков. Із такими "зеленими" глашатаями,котрі, крім як грабити український народ і їздити цьому народові по вухах , патріотичним набором слів перемогти ворога не можливо .Потрібно де.щобільше, а передо всім те.чого в "зе шобли" відсутнє від слова "зовсім".Це елементарна людська совість і чесність
показати весь коментар
15.03.2023 10:30 Відповісти
Окопы в Крыму? Это же так по-домашнему, душевно
показати весь коментар
15.03.2023 11:07 Відповісти
 
 