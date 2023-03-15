Росіяни вірять у контрнаступ України, це хороший знак. Вони вже сидять в обороні, зокрема у Криму, - Резніков
Росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже сіли в оборону, зокрема в окупованому Криму.
Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Учора в нас був брифінг, і наші генерали - і пан Москальов, і генерал Неїжпапа - нам показали місця, де вони вже сидять в обороні, риють окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, і в Криму теж. Це означає, що вони вже готуються до захисту", - сказав він.
Міністр наголосив, що росіяни вірять у контрнаступ України, і "це хороший знак".
"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист, вони вже програли цю війну", - заявив Резніков.
Водночас міністр висловив упевненість, що союзники і партнери України, 54 країни, які входять до групи Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", також хочуть української перемоги
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
вони бояться щою їх не закидали яйцями
Кацапи підготувалися до наступу українців,і це добре ?
Чи є логічне мислення у цього злодюги ?
А так готуються до оборони. Висновки очевидні.