Росіяни вірять у контрнаступ України, це хороший знак. Вони вже сидять в обороні, зокрема у Криму, - Резніков

Росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже сіли в оборону, зокрема в окупованому Криму.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Учора в нас був брифінг, і наші генерали - і пан Москальов, і генерал Неїжпапа - нам показали місця, де вони вже сидять в обороні, риють окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, і в Криму теж. Це означає, що вони вже готуються до захисту", - сказав він.

Міністр наголосив, що росіяни вірять у контрнаступ України, і "це хороший знак".

"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист, вони вже програли цю війну", - заявив Резніков.

Водночас міністр висловив упевненість, що союзники і партнери України, 54 країни, які входять до групи Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", також хочуть української перемоги