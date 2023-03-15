За добу ворог завдав 12 ракетних ударів по Україні. Відбито понад 90 атак противника на 5-ти напрямках, у Бахмуті постійні позиційні бої, - Генштаб

Триває триста вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж дня противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ - пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області - уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка". Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок.

"Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині; 9 населених пунктів Сумської області: Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив потрапили Спірне і Федорівка на Донеччині.

"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них - Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка", - зазначають у Генштабі.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії. Зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Вогневого впливу зазнали також Приміське Дніпропетровської області; Очаків - Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області. Серед них - Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

