Військові частини не беруть прямої участі в обміні полоненими, - Координаційний штаб

У процесі обміну військовополоненими військові частини не беруть безпосередньої участі.

Як зазначається, у Координаційному штабі відбулася онлайн-зустріч з родинами полонених і зниклих безвісти захисників 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

За словами представника військової частини А 0409, який брав участь у зустрічі, щоб облікувати зниклого безвісти військовослужбовця як полоненого, частина має отримати відповідне документальне підтвердження від компетентних органів.

"Якщо є конкретне підтвердження, ми обліковуємо військовослужбовця як полоненого", - уточнив він.

Також представник частини зазначив, що в рамках проведення службового розслідування здійснюється опитування, усі відомості спрямовуються до компетентних органів. Висновки розслідування не можуть ґрунтуватися на припущеннях, мають бути конкретні докази.

Коли підрозділ знає ймовірне місце зникнення, це вказується у відповідному акті службового розслідування. Проте є труднощі зі встановленням таких локацій у місцях, де велися чи ведуться активні бойові дії. Якщо немає доказів загибелі військовослужбовця, командування вживає заходів для його пошуку.

"Уся інформація, отримана від свідків події, спрямовується до відповідних органів. Родичам чи їхнім адвокатам ми можемо надати лише ту інформацію, яка не має обмеження в доступі", - додав представник військової частини.

У Координаційному штабі також наголосили, що військові частини безпосередньо не беруть участі в процесі обміну військовополоненими, але можуть надсилати інформацію щодо військовослужбовця, якщо вона оновлюється чи уточнюється.

