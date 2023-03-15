УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Війна
749 0

За добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по скупченню ворога, ракетні війська вразили 3 пункти управління та розгорнуту позицію ППО, - Генштаб

повітряні,сили

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари - по інших важливих об’єктах окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника.

Також читайте: Протягом 13 березня авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

Автор: 

авіація (4268) армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ППО (3579) знищення (8285) техніка (1930) втрати (4576) Повітряні сили (3033)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 