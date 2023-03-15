За добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по скупченню ворога, ракетні війська вразили 3 пункти управління та розгорнуту позицію ППО, - Генштаб

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари - по інших важливих об’єктах окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника.

