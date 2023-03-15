Інцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США, - ISW

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією.

У цьому переконані аналітики Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Як повідомлялось, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків. Натомість Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник нібито розбився через "різке маневрування".

Аналітики ISW переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", - наголосили експерти інституту.

В ISW відзначили, що президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з РФ, а Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – підсумували американські аналітики.