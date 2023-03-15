УКР
Інцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США, - ISW

mq-9,reaper

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією.

У цьому переконані аналітики Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Як повідомлялось, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків. Натомість Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник нібито розбився через "різке маневрування".

Аналітики ISW переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", - наголосили експерти інституту.

В ISW відзначили, що президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

Читайте також: США продовжать польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, незважаючи на інцидент із безпілотником, - Білий дім

"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з РФ, а Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – підсумували американські аналітики.

авіація (4268) безпілотник (4917) росія (67900) літак (3021) США (24362) Чорне море (1694) ISW (653)
Топ коментарі
+32
це як кацапські ракети летять над територією нато але всі ніби не помічають
15.03.2023 07:13 Відповісти
+25
"Прямого конфлікту" не буде… Просто " у когось", "десь", виникнуть додаткові проблеми : у противника "когось" з"являться додаткові партії *********** Або на військах "когось" проведуть випробування нових ефективних зразків озброєння чи *********** Або чомусь посеред Каспію втопиться судно з "гуманітаркою" від "аятолли"…
15.03.2023 07:19 Відповісти
+20
Кацапам вигідно,щоб почався цей конфлікт.Для ніх це честь ввязатися з США.Але розумним буде ,шоб США проігнорувалі кацапів,але дали більше всього Україні.
15.03.2023 07:23 Відповісти
це як кацапські ракети летять над територією нато але всі ніби не помічають
15.03.2023 07:13 Відповісти
Та хоч ядерний удар по Нью-Йорку, утруться, щоб не було ескалації. Такими темпами утирання шмарклів до того дійде.
15.03.2023 08:25 Відповісти
серуть не то що захищатись самим а навіть надати поужну зброю ракети літаки тактичну яо щоб ми заспокїли рф і захистили себе і США.
15.03.2023 10:06 Відповісти
Дед байден в черговий раз обісрався , чи він не вірить в Збройні сили США
15.03.2023 07:16 Відповісти
Кацапам вигідно,щоб почався цей конфлікт.Для ніх це честь ввязатися з США.Але розумним буде ,шоб США проігнорувалі кацапів,але дали більше всього Україні.
15.03.2023 07:23 Відповісти
Байден не обісрався, просто немає необхідності збивати кацапські літаки, вони що залетіли на територію США? Ні, вони були над Чорним морем. Коли залетить - тоді подивимося. Я розумію, що комусь хотілося відпочитвати в Трускавцях, Буковелях, Оманах, заривати бюджетні гроші в дороги, а щоб США розгромила ворога, який на них напав? Але так не буваває, США відповідає за безпеку свого народу, а потім за решту світу, де відбувається несправедливість. Чи мало США нам дає допомоги?
15.03.2023 08:20 Відповісти
Всё верно, только как показывает эта практика, если агрессору не щимить хвост после таких акций, то он продолжит еще больше наглеть. Ну подумаешь намеренно повредили оборудование ценой в десять миллионов долларов вчера, а завтра напакостничают на большую сумму ... интересно как далеко Мордор таким образом сможет зайти ?
15.03.2023 10:47 Відповісти
Тобто за збиття безпілотника США не мають збити літак РФ так ?
15.03.2023 15:10 Відповісти
Нащо там конфліктувати - московітські винищувачі просто повинні зникати.
15.03.2023 07:17 Відповісти
все повинно зникати
15.03.2023 07:20 Відповісти
"Прямого конфлікту" не буде… Просто " у когось", "десь", виникнуть додаткові проблеми : у противника "когось" з"являться додаткові партії *********** Або на військах "когось" проведуть випробування нових ефективних зразків озброєння чи *********** Або чомусь посеред Каспію втопиться судно з "гуманітаркою" від "аятолли"…
15.03.2023 07:19 Відповісти
дай, Боже...
15.03.2023 10:41 Відповісти
Усі прогнози цього інституту можна замінити одним узагальненим прогнозом - "Маючи справу з божевільним путіним, який один уособлює всі три гілки влади Росії + ЗМІ, працює лише один прогноз"
Ніколи не говори Ніколи.
"Never say never".
15.03.2023 07:19 Відповісти
Дідусь
15.03.2023 07:20 Відповісти
Досить мудрий дідусь.
15.03.2023 08:25 Відповісти
НАТО - хлопчик для биття москальським бидлом? Тепер всі натівськи безпілотники, придбані на гроші платників податків США будуть збиті.
15.03.2023 07:21 Відповісти
Тепер всі американські безпілотники матимутьзахист: при появі московітських аєропланів
з'являтимуться винищувачі або їхні ракети.
15.03.2023 07:26 Відповісти
У него же свои ракеты есть
15.03.2023 07:46 Відповісти
Но они направлены вперёд. Теперь проведут модернизацию.
15.03.2023 08:05 Відповісти
Так хотілося б, щоб було.
15.03.2023 08:35 Відповісти
США експлуатують безпілотники Reaper над Чорним морем ще з початку війни, використовуючи шпигунські дрони для моніторингу цього району. За даними ВПС, дрони можуть літати на висоті до 50 000 футів, і вони мають датчики та можливості для збору розвідданих та ведення розвідки протягом тривалого періоду часу, що робить його ідеальною платформою для відстеження рухів на полі бою та в Чорному морі.
15.03.2023 07:23 Відповісти
«Ми вже рік постійно літаємо над цим повітряним простором ... і ми будемо продовжувати це робити", - сказав Джон Кірбі.
15.03.2023 07:34 Відповісти
Za takuju naglost teper nado kacapski samoliot sbyt pri pervoj vozmoznosti ,i dat Ukraine F-16 i ecio raketi PRSM tipa te sto bolse 500 kilometrov letit
15.03.2023 07:32 Відповісти
Таке враження, що навіть запуск кацапами ракет по Вашингтону "не призведе до загострення"!
"Это позор какой-то"
15.03.2023 07:37 Відповісти
Ну і не призведе до прямого людського військового протистояння. Але зброю може більше дати.
Головне в США народу розкажіть, як московія робить.
15.03.2023 07:38 Відповісти
5 балів із 10, по шкалі занепокоєння.
15.03.2023 07:39 Відповісти
Сцикуни американські
15.03.2023 07:42 Відповісти
Таке враження, що якщо росіяни затоплять американський авіаносець, то заяви будуть такі самі.
15.03.2023 07:52 Відповісти
Вірно-вірно! Стур-бо-ва-ність! Ось це буде найпотужніша відповідь. Щоб не було ескалації. Сцикливі бідонові холуї
15.03.2023 08:29 Відповісти
Ну і добренько. Головне спокій,а дрон можна і інший побудувати.
15.03.2023 08:30 Відповісти
Бідон мудро примружить очі, спічрайтери цілу добу писатимуть йому філософський виступ, де згадають біблійну заповідь про підставляння другої щоки. Ось така буде реакція.
15.03.2023 08:33 Відповісти
Пару ATACMS і мінус трохи літачків , також можно офіційно передіти Reaper Україні у відповідь.
15.03.2023 08:43 Відповісти
Не призведе, бо американці сцикуни
15.03.2023 08:52 Відповісти
Американцы сцали на кремль свысока.
15.03.2023 08:59 Відповісти
Звичайно не призведе! Для цього треба бути мужиками, а не тряпками. Америка більше вогнню боїться прямого протистояння, особливо з сильною державою (а якби не відноситися до рассеї, до слабких її важко віднести). США вже воювало у В'єтнами, Афганістані - і який результат?
15.03.2023 08:59 Відповісти
США воювали і з Японєю. Результат - Хіросіма.
Ще США воювали з СРСР - результат - розвал Радянського Союзу.
15.03.2023 09:02 Відповісти
Ну всё, теперь на 9 мая есть что кацапам праздновать
15.03.2023 09:22 Відповісти
До 9 мая ещё можно остаться без черноморского флота.
Или без Донецка.
Будут праздновать выпуск военного "Москвича" с одной фарой.
15.03.2023 09:39 Відповісти
Та плевать на Донецк и на ЧМ, тут целое НАТО победили! Боярышника рекой, блины с лопаты, всё в пояс.
15.03.2023 09:47 Відповісти
*все в пляс
15.03.2023 09:48 Відповісти
а нахрена сша махать шашкой ради какого-то беспилотника. денег у них много, а людей они своих берегут, на то он и беспилотник, чтобы не рисковать людьми. лапти сами наверное пересрали когда его зацепили, а если будут продолжать в том же духе, ну то получат ещё санкций, или все таки нарвутся на ракету
15.03.2023 09:28 Відповісти
Я вот всё думаю: а может это хитрый план? Многоходовочка, так сказать?
Пилот самолёта тайный изменник Родины и украинолюб?
Прикинул: собью на кануне "Рамштайна" - злая НАТА и америкосы обидятся и дадут Украине всё, что она попросит. Украинцы и победят.
Может таков был план пилота?
15.03.2023 09:31 Відповісти
Пилот был тайный разрушитель Су-27:
пропеллер разрушил обтекатель локатора, его сорвало набегающим потоком и самолёт ослеп.
Плюс повреждения РЛС.
15.03.2023 09:43 Відповісти
Ганьба на весь світ
15.03.2023 09:49 Відповісти
Рейгана з Тетчер тепер явно бракує у світі....хоча,я так думаю, що їх вже плекають у світі, основне щоб не було запізно
15.03.2023 09:59 Відповісти
простою мовою:

платити своїми життями за знищення московії - доля України

всі інші - занепокоєні, в кращому випадку дадуть трішки грошей та зброї, але не стріляти нею в бік московії

це треш
15.03.2023 10:28 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://defence-line.org/2023/03/sitij-dron-chsat-1/ Сбитый дрон (Часть 1)

https://defence-line.org/2023/03/sbityj-dron-chast-2/ Сбитый дрон (Часть 2)

Это была официальная часть и некоторые выводы именно и из того, что имеется в прессе. Очевидно, что она специально подготовлена для публики так, чтобы из нее уж слишком явно не вытекал «Казус Белли» и сегодня европейская пресса делает акцент именно на этом. И в общем, в данной ситуации, Штаты действуют предсказуемо, поскольку имеют для этого все основания. Но ситуация может выглядеть несколько иначе, поскольку различные источники дают несколько другу информацию о происшествии.
Так, есть сообщения о том, что возможно при столкновении пострадал и самолет-агрессор. По крайней мере, нам с трудом удается представить, как могло произойти столкновение только с винтом дрона и главное, какой частью самолета можно было так столкнуться только с винтом, чтобы не зацепить что-то еще. А в таком случае, повреждения должны получить оба аппарата. По крайней мере, есть вот такие слухи.


Но есть еще более острые слухи о том, что якобы в турецком профильном кммьюнити, вчера речь шла о том, что атакованным дроном мог быть вовсе не MQ-9 Reaper., а RQ-4B Global Hawk. По крайней мере, в этом районе наблюдали его работу и примерно в то же время, как произошел инцидент, он «исчез с радаров». Что это значит - сложно понять, но есколько наших коллег написали примерно одинаковые сообщения. Возможно этот аппарат действительно работал в этом районе и после инцидента с MQ-9 Reaper - отключил транспондер и выставив помехи ушел из операционного района.

Если только допустить, что речь идет о другой машине, то ситуация сразу же меняется. Во-первых, этот аппарат раз в двадцать-тридцать дороже, во-вторых, он имеет размеры современного, легкого истребителя. И главное - у него нет никаких винтов. Он работает на больших высотах, на большей скорости, а круг его задач разведывательного характера, просто огромен. Просто заметим, что один экземпляр такого дрона, в зависимости от комплектации, стоит на несколько десятков миллионов долларов дороже, чем тяжелый истребитель пятого поколения F-22. И уж конечно, он раз в десять дороже той сушки, которая ее атаковала. Так что пожертвовать своим аэропланом, в данной ситуации, для федерастов было бы хорошей идеей.

Потеря именно такого дрона была бы крайне чувствительной для ВВС США, но какой ответ на это последовал бы - трудно сказать, поскольку несколько лет назад Иран сбил морской вариант такого дрона над Персидским заливом и никакого ощутимого ответа он за это не получил. Но в отличии от той, давней ситуации, сейчас Штаты имеют куда больший арсенал возможностей для того, чтобы дать не симметричный ответ.
Со ссылкой на источники в хакерской среде, коллеги пишут о том, что вчера и сегодня, командование космических войск федерации, утратило контроль над целым рядом военных спутников. Желающие могут самостоятельно побродить по этим дебрям, но такая вероятность таки существует.

Ну а мы видим здесь идеальную возможность повышения ставок без лобового столкновения - поставить Украине боевые самолеты. Проблема американцев заключается в том, что они боятся спровоцировать прямой конфликт, а вот россияне, иранцы и китайцы - не боятся. И каждый раз, когда их выпады остаются безнаказанными, они утверждаются в том, что американцы отвернут и не станут «обострять». А вот мы - можем обострять и с этим у нас нет проблем. И если вы имеете просто огромное количество самолетов, которые могли бы приземлить всю путинскую авиацию в акватории Черного моря, но боитесь этого делать, то дайте это оружие в руки тех, кто этого не боится априори. Если это произойдет сегодня, то уже через две-три недели там не останется ни самолетов агрессора, ни его военных кораблей.
Хорошо, если с самолетами что-то там не складывается, то можно в ответ дать что-то другое, но обязательно - очень яркое, чтобы у путинцев аж прямая кишка от этого запаялась. Но в любом случае, отвечать надо и каким будет этот ответ -увидим. А мы лишь подчеркнем, что все изложенное в этой части - слухи.
https://defence-line.org/2023/03/sbityj-dron-chast-2/
15.03.2023 11:23 Відповісти
Навіть і не сумнівалася в цьому.
15.03.2023 11:35 Відповісти
Поэтому кацапы и дальше будут безнаказанно ******* эти беспилотники.
15.03.2023 12:02 Відповісти
При желании Байден может пойти по пути Рейгана и экономически уничтожить рф,как когда-то ссср..У США и союзников для этого имеются все возможности..Стоит только поднапрячься,плюс завалить ВСУ необходимым оружием..Но ввиду опасения попадания ЯО в руки полуотсталых неадекватных народностей,типа бурятов,тывы,ханты-манси и пр..сознательно не идут на это...Но время лечит..
15.03.2023 13:25 Відповісти
В реальности развал рф на самом деле очень вьігоден как раз для ядерной безопасности. Все компонентьі очень сильно рассредоточеньі. Если бурятам или оленеводам вдруг достанется арсенал с боеголовками, то у них не будет ракет, шахт, АПЛ, кодов запуска и так далее. Причем отобрать єтот арсенал военньім путем с практически нулевьім риском будет очень легко. А теже хантьі или манси вообще сами их привезут на оленях в обмен на блага цивилизации. По большому счету єто пожалуй единственньій шанс полностью очистить єту территорию от ядерки.
15.03.2023 21:02 Відповісти
 
 