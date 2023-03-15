США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі
Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.
Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
І для кого оті всі Центри Протидії Дезинформації розпинаються? Невідомо ...
Критичне мислення? Перевірка фактів? Ні-ні, ніколи не чули ...
Щоб показати як діють "россійские міротворци" над нейтральними водами.
другий буде нести ракети класу "повітря-повітря".
Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину докладывают, что вчерашний инцидент с уничтожением американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем будет иметь последствия. Ответ США будет не военным, а экономическим. Дополнительные санкции должны по расчётам нанести России ущерб как минимум в сто раз больше стоимости уничтоженного беспилотника. Стоимость одного дрона MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.
А для того, чтобы запустить самолеты с авианосца в Средиземном море - нужно быть к этому готовым, не говоря уже о том, что кроме принятия решения - нужно уведомить или даже получить разрешение на пролет у государств, над территорией которорых будут пролетать исстребители.
К ледующему разу американцы будут готовы, сейчас, очевидно, готовы не были.