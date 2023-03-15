УКР
США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі

reaper

Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Також читайте: Інцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США, - ISW

авіація (4268) безпілотник (4917) росія (67900) літак (3021) США (24362) Чорне море (1694) Кірбі Джон (526)
+30
Якщо пошкодили пропеллер, то контакт був.
Невідомий Су-27 мав одержати по носі - по немитому москальському носі.
15.03.2023 07:30 Відповісти
+23
Томагавками по пустій базі. А Хаймарсами Байдена повними ПТУ чмобіків вивозять в цинковий трунах та пригожин фоткає гори трупів
15.03.2023 07:40 Відповісти
+20
В наступний раз шмальніть по літаку рашистів. Такий же член НАТО Ердоган замочив кацапського пілота, так ху#ло ще й смокче йому за це весь час
15.03.2023 07:32 Відповісти
Турки -- НАТО - вони вже давно повинні там круги робити .
15.03.2023 08:29 Відповісти
Може, й роблять. - і круги, і квадрати.
15.03.2023 08:52 Відповісти
Може -- але зараз Згурець на Експресо розказує шо рашка сітками иого вже виловила .
15.03.2023 08:57 Відповісти
Якщо першими підійшли болгари , то, може, і виловили.
15.03.2023 09:12 Відповісти
А у вас не виникала (логічна у даному випадку) думка: а звідкіля якийсь Згурець може про це знати?

І для кого оті всі Центри Протидії Дезинформації розпинаються? Невідомо ...

Критичне мислення? Перевірка фактів? Ні-ні, ніколи не чули ...
16.03.2023 03:24 Відповісти
И чем же вы его сбили если дроны летают без сопровождения истребителй в одиночку? Признаться что не вы а рашисты его сбили сцыкотно?
15.03.2023 08:16 Відповісти
Їхня версія така: кацапський свинольот пошкодив йому гвинт, тому вони його дистанційно приводнили. Зе кажуть, що харасмент їхнього ріпера тривав від 30 до 40 хвилин. Вони за цим мовчки спостерігали і НІЧОГО не робили. А тепер думають - викладати відеозапис цього всього чи ні?
15.03.2023 08:19 Відповісти
Звичайно, викладати.
Щоб показати як діють "россійские міротворци" над нейтральними водами.
показати весь коментар
15.03.2023 08:27 Відповісти
15.03.2023 11:08 Відповісти
"Версія"? Тобто - ви: +1 до "нє всьо так однозначно".
показати весь коментар
16.03.2023 03:30 Відповісти
Треба було ті руки чужі рубати, а не безпілотник знищувати.
15.03.2023 08:22 Відповісти
Те, що американські Reaper там постійно чергують, це дуже добре, і те, що при потребі самі американці можуть їх там збити, наводить на певні думки, що там все під їхнім контролем і коли виникне потреба, то дістануть все, що там кацапня назбирала і наскладувала... Навіть весь той "грізний" ЧФ...
15.03.2023 08:31 Відповісти
Як би москалі і захопили дрон MQ-9 Reaper, то вони все одно не здатні щось зробити подібне. Бо у москалів руки ростуть з дупи.
15.03.2023 08:32 Відповісти
Ірану підкинуть чи китаицям .
15.03.2023 08:35 Відповісти
Закінчиться тим, що "Ріпери" будуть літати парами -
другий буде нести ракети класу "повітря-повітря".

15.03.2023 08:56 Відповісти
Свинособакам це обернеться погано
15.03.2023 08:58 Відповісти
і поросятко для трампа...
15.03.2023 09:17 Відповісти
Улыбнуло, амеры сбили свой беспилотник. Тонкий намек кацапам на толстое обстоятельство, бо уничтожили его с нашей территории.
15.03.2023 09:19 Відповісти
XXI век на дворе, поставьте камеры кругового обзора и фиксируйте все преступления **********. Ведь чего больше всего боится преступник - выявления.
15.03.2023 09:23 Відповісти
https://t.me/generalsvr2/460 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину докладывают, что вчерашний инцидент с уничтожением американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем будет иметь последствия. Ответ США будет не военным, а экономическим. Дополнительные санкции должны по расчётам нанести России ущерб как минимум в сто раз больше стоимости уничтоженного беспилотника. Стоимость одного дрона MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.
15.03.2023 09:49 Відповісти
Ящик Пандоры Мавзолейные Обезьяны открыли...,як кажуть у Одесі,містер Бумеранг готовий до бою💥🦍💀
15.03.2023 10:00 Відповісти
Це де так про бумеранги кажуть в Одесі?
показати весь коментар
15.03.2023 11:13 Відповісти
На цьому дроні купа камер.І знизу і зверху .Оператор хіба не бвчив шо наближаються літаки ? Капєц американці зассяли і насрали в штани в самому кріслі навіть .Та збивати потрібно було .Ердоган наприклад не панькався ,спокійно взяв і завалив російських нахаб які пролітали над турецьким кордоном .
15.03.2023 11:27 Відповісти
Бачили. А хто вам сказав, що їм було чим збивати?
15.03.2023 11:43 Відповісти
А на ааіаносці нема чим збивати . Нє ? Оператор мабуть не в дроні сидить з ракетами.? Чи як ?
15.03.2023 11:49 Відповісти
Де ви бачили там авіаносець? Дрон летів десь з Болгарії-Румунії.
15.03.2023 12:05 Відповісти
Авиносец Джорж Буш сейчас в Средиземном. Котролирует всю Европу и ситувцию вокруг Украины. Разве этот дрон не может управляться с этого корабля ? Нє? Или вы думаете Рипер запускают румыны ?
15.03.2023 13:33 Відповісти
То, что дрон запускается из Румынии - совершенно не значит, что его запускают румыны.
А для того, чтобы запустить самолеты с авианосца в Средиземном море - нужно быть к этому готовым, не говоря уже о том, что кроме принятия решения - нужно уведомить или даже получить разрешение на пролет у государств, над территорией которорых будут пролетать исстребители.
К ледующему разу американцы будут готовы, сейчас, очевидно, готовы не были.
15.03.2023 13:40 Відповісти
Чому США не збили кілька літаків РФ після цього чому ведуть себе як терпіли
15.03.2023 18:55 Відповісти
Сцуть Штати. Просто сцуть!
15.03.2023 22:20 Відповісти
Ой, і не кажіть. Що ся коїть, що ж ся коїть ... Певно вже час загортатися у білі простирадла і повільно повзти у напрямку Берківців ...
16.03.2023 03:43 Відповісти
Чекали вашої команди. У них навіть кнопка така є - "Збити кілька літаків".
16.03.2023 03:40 Відповісти
Мабуть тому що не читають ваші коментарі на цензорі.
16.03.2023 07:49 Відповісти
Звичайно вам видніше що потрібно робити в таких випадках. Пентагон то таке. Можна сказати ніщо з вашими аналітичними здібностями.
16.03.2023 07:47 Відповісти
Звісно що навмисно.
15.03.2023 11:44 Відповісти
