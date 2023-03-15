США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі

Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Також читайте: Інцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США, - ISW