1 461 15

З 2014 року кількість жінок-військових у ЗСУ зросла у 2,5 раза, - Міноборони

жінки

У ЗСУ спостерігається стійка тенденція щодо збільшення чисельності жінок. Починаючи з 2014 року їх кількість зросла у 2,5 раза, а жінок-офіцерів побільшало всемеро.

Про це під час круглого столу на тему "Війна. Жінки у війську: Чи є слабкості у сильних?" повідомила спеціалістка відділу з гендерних питань та зав’язків з релігійними організаціями Департаменту гуманітарного забезпечення МОУ Любов Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Почалося збільшення чисельності жінок усіх категорій особового складу ЗСУ. Так, у 2014 році загальна чисельність жінок становила 49 926, із них військовослужбовців - 16 557, офіцерів - 1633, сержантсько-страшинський склад - 4754, солдатів - 9707, курсантів - 370 осіб, цивільний персонал налічував 33 369 осіб. А станом на 1 березня 2023 року ми вже маємо 60 538 жінок у ЗСУ. Із них військовослужбовців - 42 898 осіб", - розповіла Гуменюк, уточнивши що кількість жінок-військових збільшилась у 2,5 раза в порівнянні з 2014 роком.

Кількість жінок офіцерів зросла до 7416 осіб, що майже всемеро більше, ніж у 2014-му, сержантсько-старшинський склад - 11 215, солдатів - 22 832, курсантів - 1500 і цивільного персоналу - 18 101 особа.

За словами Гуменюк, питання гендерної рівності отримало належну увагу у суспільстві, тож жінки активніше намагаються йти у військо. На сьогодні на керівних посадах частка жінок становить 11%.

Представниця оборонного відомства вказала: позитивна динаміка свідчить про те, що в ЗСУ відбуваються серйозні зрушення завдяки планомірній роботі Міноборони.

"Наразі в Міноборони ми працюємо над розробленням методичних рекомендацій для радників з гендерних питань, які, сподіваємось, будуть містити максимально корисну інформацію для того, що вони могли використовувати в своїй діяльності… У Міністерстві оборони маємо вже другий національний план дій. Для його виконання розроблено відомчий план, де чітко розписані завдання", - розповіла посадовиця.

Своєю чергою заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук Світлана Чуніхіна зауважила, що гендерні стереотипи в суспільстві важче піддаються корегуванню, ніж расові, етнічні упередження. Однак в Україні спостерігається досить позитивна динаміка. Якщо в 2018 році ідею рівноправності жінок і чоловіків в армії підтримували 53% українців, то зараз ця цифра зросла до 80%.

Також читайте: Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України. ФОТО

Зазначимо, що станом на жовтень 2022 року у Збройних силах України проходили службу понад 40 тисяч жінок, 5 тисяч із них - на передовій.

+5
В тыловых войсках семьями служат. Особенно на западной. Они весьма рады , что могут теперь за 30 к вместе с мужем ходить на работу т
15.03.2023 08:37 Відповісти
+3
Ви би думали як військо зміцнити, підготувати якісні бойові кадри. Припинити красти в армії на продуктах харчування, тощо.
На фронті жінок мало.
15.03.2023 08:19 Відповісти
+3
Якщо жінка має посаду у військкоматі замість жирного хряка чи в прес-службі, чи в офісі президента, це нормально, бо не можу зрозуміти чому подоляк не риє окопи під Бахмут чи той же дерьмак чи люся...броня у них , а це стан здоров'я, має бути відсутня
15.03.2023 08:23 Відповісти
Ви би думали як військо зміцнити, підготувати якісні бойові кадри. Припинити красти в армії на продуктах харчування, тощо.
На фронті жінок мало.
15.03.2023 08:19 Відповісти
Якщо жінка має посаду у військкоматі замість жирного хряка чи в прес-службі, чи в офісі президента, це нормально, бо не можу зрозуміти чому подоляк не риє окопи під Бахмут чи той же дерьмак чи люся...броня у них , а це стан здоров'я, має бути відсутня
15.03.2023 08:23 Відповісти
Арестович так вообще сейчас безработный, почему ему не выпишут повестки?
15.03.2023 08:55 Відповісти
Тут кстати и с гендерным равенством полный порядок
15.03.2023 08:57 Відповісти
в люсінди європейський тур по кращих борделях
15.03.2023 09:38 Відповісти
Фемінізм, рівні права, треба і жінок на вулицях відловлювати. Це буде "позитивна динаміка".
15.03.2023 08:26 Відповісти
І толку? Я зі своїми 155cm росту ні копати нормально не можу ні підбігти зі сброєю в руках. Та й оснащення для жінок немає. Командування і політики на настільки дурні, що не просувають ідею жіночої мобілізації.
15.03.2023 08:44 Відповісти
Будете набої подавати. ******* автомати в два рази легше калаша. Жіночого чи чоловічого спорядження не буває, воно унісекс.
Стосовно зросту, дивіться фото.
А взагалі, то був сарказм.
15.03.2023 09:22 Відповісти
В тыловых войсках семьями служат. Особенно на западной. Они весьма рады , что могут теперь за 30 к вместе с мужем ходить на работу т
15.03.2023 08:37 Відповісти
А количество дебилов увеличилось на 73 процента
15.03.2023 08:43 Відповісти
Навіть наші красуні одягли військову форму, щоб спасти Україну, а хтось косянув від повісток аж 4 разочка, використавши також жінку, сховавшись під її спідницю, щоб згодом всі бюджетні гроші витратити на свої забаганки, свої телеканали і відоси, а країну залишити без ракет і ***********.
15.03.2023 09:18 Відповісти
Есть такие женщины на фронте, что 99 из 100 мужикам фору дадут. Воюют украинцы целыми семьями. Слава и честь украинским девчатам и женщинам, Героям слава.
15.03.2023 09:44 Відповісти
Заступника Рєзнікова Ганну Маляр запитали , чи їй жінки які служать в армії жаліються на важкість служби , на що вона відповіла : " Жінки -військові кажуть що чоловіки -воїни у нас такі джентельмени що не дозволяють нам носити важке , ну чи зброю чи БК .." !!!!??? Ну і нащо такі солдати ? Просто чоловіки -офіцери понатаскували в армію своїх жінок , а професійність і компетентність то таке .
15.03.2023 09:48 Відповісти
Немає жодної "гендерної рівності". Є чоловік (мужчина, Воїн) і є жінка (баба). Кожен має займатися своїми справами. Баба на фронті (на війні) - то х-ня у просторі і часі і погибель для Армії і Країни у тяжкі часи. 60 тисяч жінок у ЗСУ!?!?! Ось як летять наші "гроші на вітер"... Споконвіків це лже-рівність, це протиприродньо і гидко.
У Третьому Райху, котрий мав найефективнішу армію всіх часів і віків для жінок відводилося три К - кіндер, кюхен, кірхен (діти, кухня, церква).Правильніше і не придумаєш.
15.03.2023 18:51 Відповісти
 
 