З 2014 року кількість жінок-військових у ЗСУ зросла у 2,5 раза, - Міноборони

У ЗСУ спостерігається стійка тенденція щодо збільшення чисельності жінок. Починаючи з 2014 року їх кількість зросла у 2,5 раза, а жінок-офіцерів побільшало всемеро.

Про це під час круглого столу на тему "Війна. Жінки у війську: Чи є слабкості у сильних?" повідомила спеціалістка відділу з гендерних питань та зав’язків з релігійними організаціями Департаменту гуманітарного забезпечення МОУ Любов Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Почалося збільшення чисельності жінок усіх категорій особового складу ЗСУ. Так, у 2014 році загальна чисельність жінок становила 49 926, із них військовослужбовців - 16 557, офіцерів - 1633, сержантсько-страшинський склад - 4754, солдатів - 9707, курсантів - 370 осіб, цивільний персонал налічував 33 369 осіб. А станом на 1 березня 2023 року ми вже маємо 60 538 жінок у ЗСУ. Із них військовослужбовців - 42 898 осіб", - розповіла Гуменюк, уточнивши що кількість жінок-військових збільшилась у 2,5 раза в порівнянні з 2014 роком.

Кількість жінок офіцерів зросла до 7416 осіб, що майже всемеро більше, ніж у 2014-му, сержантсько-старшинський склад - 11 215, солдатів - 22 832, курсантів - 1500 і цивільного персоналу - 18 101 особа.

За словами Гуменюк, питання гендерної рівності отримало належну увагу у суспільстві, тож жінки активніше намагаються йти у військо. На сьогодні на керівних посадах частка жінок становить 11%.

Представниця оборонного відомства вказала: позитивна динаміка свідчить про те, що в ЗСУ відбуваються серйозні зрушення завдяки планомірній роботі Міноборони.

"Наразі в Міноборони ми працюємо над розробленням методичних рекомендацій для радників з гендерних питань, які, сподіваємось, будуть містити максимально корисну інформацію для того, що вони могли використовувати в своїй діяльності… У Міністерстві оборони маємо вже другий національний план дій. Для його виконання розроблено відомчий план, де чітко розписані завдання", - розповіла посадовиця.

Своєю чергою заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук Світлана Чуніхіна зауважила, що гендерні стереотипи в суспільстві важче піддаються корегуванню, ніж расові, етнічні упередження. Однак в Україні спостерігається досить позитивна динаміка. Якщо в 2018 році ідею рівноправності жінок і чоловіків в армії підтримували 53% українців, то зараз ця цифра зросла до 80%.

Зазначимо, що станом на жовтень 2022 року у Збройних силах України проходили службу понад 40 тисяч жінок, 5 тисяч із них - на передовій.