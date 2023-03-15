УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 876 51

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 161 520 осіб (+980 за добу), 3492 танки, 2528 артсистем, 6799 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 161 520 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано,

танків - 3492 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6799 (+10) од,

артилерійських систем - 2528 (+9) од,

РСЗВ - 502 (+7) од,

засоби ППО - 262 (+2) од,

літаків - 304 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10) од,

спеціальна техніка - 257 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили понад 20 окупантів, ворожу БМП та 3 танки. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 161 520 осіб (+980 за добу), 3492 танки, 2528 артсистем, 6799 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) знищення (8285) техніка (1930) втрати (4576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Українські воїни перетворуюь на гній кожного дня приблизно по 1000 кацапів і новина що ***** хоче призвати ще 400 000 свинособак пов'язані,таким чином,після заяв Трампа і Десантеса у пу появилась надія, кацапи думають затягнути війну саме до виборів в США,чисто матиматично ***** думає що саме такої кількісті чмобіків йому вистачить аби воювати ще як мінімум півтора роки.
показати весь коментар
15.03.2023 07:54 Відповісти
+14
Саме так. І Байден також це розуміє. Без перемоги України на полі боя не буде перемоги Байдена на презедентських перегонах
показати весь коментар
15.03.2023 08:07 Відповісти
+14
Make America Great Again/Зробімо Америку великою знову

Українською це звучить так: "Зробимо їх разом"
показати весь коментар
15.03.2023 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
15.03.2023 07:45 Відповісти
По арті та РСЗВ вкрай чудово, але дуже сподівався у сьогоднішній статистиці побачити літак про який вчора писали.... У мережі опублікований запис, на якому ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. Джерело:
Думав, що це було вчора, але скоріше за все відео не нове.... нажаль.....
показати весь коментар
15.03.2023 07:48 Відповісти
Так. Ще років 10-ть тому писав. Війни безпілотників. Але тоді всі сміялись.
показати весь коментар
15.03.2023 07:58 Відповісти
Пам'ятаю. Ще був журнал "Конструктор моделист".
показати весь коментар
15.03.2023 08:12 Відповісти
чуть-чуть ********: "Моделист-конструктор" - я его выписывал вместе с "Юным техником"... вернее Батя мне их выписывал...
показати весь коментар
15.03.2023 09:04 Відповісти
Ну, значить ти молодший. Я, сам виписував.
показати весь коментар
15.03.2023 09:06 Відповісти
77го года выпуска с роддома
показати весь коментар
15.03.2023 09:24 Відповісти
Ех, молодьож.
показати весь коментар
15.03.2023 09:26 Відповісти
Угу.1954 г.в.
показати весь коментар
16.05.2023 08:11 Відповісти
Прогресивний розвиток людства - це втілені у фантастичну форму мрії людей, які в подальшому їх власним розумом та руками перетворюються в реальність...
показати весь коментар
15.03.2023 08:52 Відповісти
Далеко не всі літаки, які щезають з радарів насправді збиті.
На то є багато технічних причин.
А та публікація - для людей з трьома класами для підняття настрою.
показати весь коментар
15.03.2023 08:12 Відповісти
Так. Знизився нижче рівня виявлення радаром.
показати весь коментар
15.03.2023 08:18 Відповісти
заховався за кривизну землі
показати весь коментар
15.03.2023 08:42 Відповісти
літаків - 304 (+0) од
показати весь коментар
15.03.2023 08:43 Відповісти
Це взагалі схоже на мультік.
показати весь коментар
15.03.2023 08:41 Відповісти
Слава ЗСУ.👍👍👍
показати весь коментар
15.03.2023 07:51 Відповісти
Українські воїни перетворуюь на гній кожного дня приблизно по 1000 кацапів і новина що ***** хоче призвати ще 400 000 свинособак пов'язані,таким чином,після заяв Трампа і Десантеса у пу появилась надія, кацапи думають затягнути війну саме до виборів в США,чисто матиматично ***** думає що саме такої кількісті чмобіків йому вистачить аби воювати ще як мінімум півтора роки.
показати весь коментар
15.03.2023 07:54 Відповісти
Не встигнуть. Залужний тоже розуміє. Завалимо московію до виборів Президента в США.
показати весь коментар
15.03.2023 07:59 Відповісти
Саме так. І Байден також це розуміє. Без перемоги України на полі боя не буде перемоги Байдена на презедентських перегонах
показати весь коментар
15.03.2023 08:07 Відповісти
Make America Great Again/Зробімо Америку великою знову

Українською це звучить так: "Зробимо їх разом"
показати весь коментар
15.03.2023 08:24 Відповісти
ні в кого з виборців не виникло запитання - а як саме це зробити? я так розумію що плєбс всюди однаковий раз питань не задає...
показати весь коментар
15.03.2023 08:43 Відповісти
Боже ! Допоможи щоб на паску було 200 тисяч дохлих чмобіків ! Низькій тобі уклін і всьому ЗСУ !
показати весь коментар
15.03.2023 08:13 Відповісти
Арта працює, інакше кажучи були б інші результати.
показати весь коментар
15.03.2023 08:14 Відповісти
Ранок в Україні починається з інформації про кількість втрат особового складу московітів і спаленої вражої техніки, потім кава та інші страви. Слава ВСУ!
показати весь коментар
15.03.2023 08:23 Відповісти
Як арта ЗСУ блисне, так кацап або здохне, або дрисне! Слава нашим козакам з ЗСУ! Бережіть себе, повертайтеся живими та з пермогою! Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
15.03.2023 08:31 Відповісти
Градів знищили добре. СЛАВА УКРАЇНІ
показати весь коментар
15.03.2023 08:53 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 09:07 Відповісти
У реакторів ******.
показати весь коментар
15.03.2023 09:17 Відповісти
Таким Макаром можно 200к успеть к 9 мая. Будем посмотреть
показати весь коментар
15.03.2023 09:26 Відповісти
Дивлячись на втрати ворожого ППО, розумію, що лісосмуги та парки у своєму главстойбищі срусня не під майданчики ППО нищить. Їм потрібен матеріал для муляжів Панцирів та Буків. Бо компенсувати втрати без західних комплектуючиз неможливо. Тож орчата бутуть лобзіками вигризати муляжі зброї, лякаючи НАТО
показати весь коментар
15.03.2023 09:41 Відповісти
 
 