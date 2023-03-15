Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 161 520 осіб (+980 за добу), 3492 танки, 2528 артсистем, 6799 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 161 520 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано,
танків - 3492 (+8) од,
бойових броньованих машин - 6799 (+10) од,
артилерійських систем - 2528 (+9) од,
РСЗВ - 502 (+7) од,
засоби ППО - 262 (+2) од,
літаків - 304 (+0) од,
гелікоптерів - 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12),
крилаті ракети - 907 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10) од,
спеціальна техніка - 257 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думав, що це було вчора, але скоріше за все відео не нове.... нажаль.....
На то є багато технічних причин.
А та публікація - для людей з трьома класами для підняття настрою.
Українською це звучить так: "Зробимо їх разом"