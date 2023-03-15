Навесні та влітку Україну чекає важка боротьба. Проблему боєприпасів вирішуватимуть, - Пентагон

Засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

Райдер додав, що США працюватимуть із союзниками, щоб доставити всі необхідні боєприпаси до України якнайшвидше.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні. ... Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців. - Ред.) є все необхідне для успіху", - зазначив він.

Генерал додав, що засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться сьогодні, 15 березня, буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам.

