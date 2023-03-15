УКР
Навесні та влітку Україну чекає важка боротьба. Проблему боєприпасів вирішуватимуть, - Пентагон

Засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

Райдер додав, що США працюватимуть із союзниками, щоб доставити всі необхідні боєприпаси до України якнайшвидше.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні. ... Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців. - Ред.) є все необхідне для успіху",  - зазначив він.

Генерал додав, що засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться сьогодні, 15 березня, буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам.

Тобто я так розумію, що єлдак на зустрічах Залужного з Мілі просто заговорює час, не дає нашому главкому обгрунтувати потреби війська. Інакше чому ми зіштовхнулись з браком ***********, який вже існує певний час.
показати весь коментар
15.03.2023 09:26 Відповісти
То нехай не перетягуе покарання на пiдлеглих, з доки по золотим яйцям, яблукам та позолоченим пластиковим пляшкам.
показати весь коментар
15.03.2023 09:38 Відповісти
Це парафія 100% прислуги єрмака, резнікова.
показати весь коментар
15.03.2023 10:17 Відповісти
Міллі сам не може пробачити Україні, яка помножила на нуль його прогноз про падіння України за 3 дні. Пентагон сам потроху саботує.
показати весь коментар
15.03.2023 10:55 Відповісти
Вчора Шольц обіцяв на днях вирішити питання. Це разом, чи окремо?
показати весь коментар
15.03.2023 09:33 Відповісти
Обіцянки- цяцянки, а віз і досі там.
показати весь коментар
15.03.2023 09:39 Відповісти
Вы не Боря, случайно?
показати весь коментар
15.03.2023 09:46 Відповісти
Чому саме Боря?
показати весь коментар
15.03.2023 09:49 Відповісти
Бо хотiв для Борi , за його постiйне скиглення , проспiвати пiсеньку, мовляв, Борис-куркурис, по чiм рис? - по копiйцi по рублю...Я Бориса не люблю.
показати весь коментар
15.03.2023 09:55 Відповісти
Яка ж то проблема, коли над нею працюють провідні фахівці Укроборонпрому? Перші десятки млрд. вже роздєрібанілі. Робота триває!
показати весь коментар
15.03.2023 09:53 Відповісти
Опять одни обещания как не печально.

Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. А. Линкольн
показати весь коментар
15.03.2023 10:11 Відповісти
Сподіваємось на вашу підтримку, та всіх друзів України. Допоможіть нашим Героям, будь ласка.
Бо у зеленої влади- дороги та відкати.
показати весь коментар
15.03.2023 10:19 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
15.03.2023 11:38 Відповісти
 
 