2 463 15

У США сенатори від обох партій тиснуть на уряд щодо надання F-16 Україні

f-16

Група з 8 сенаторів, серед яких є як республіканці, так і демократи, вимагає від очільника Пентагону більше інформації про те, що потрібно для надання винищувачів F-16 Україні.

Про це йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Politico.

У листі сказано, що війна Росії проти України увійшла у критичну фазу, а винищувачі F-16 можуть дати Україні перевагу. 

"Після розмов з американськими, українськими та іноземними лідерами на Мюнхенській конференції, - зазначають сенатори, - ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Це була б допомога, яка б змінила правила гри на полі бою".

Ідея цього листа належить сенатору від Арізони Марку Келлі. 

Остіна попросили до кінця тижня надати оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні. Автори листа поставили такі запитання: наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення – з нових виробництв або з запасів міноборони. Вони також поцікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на конфлікт і того, скільки часу займе навчання українських пілотів

Лист підписали: Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Минулого місяця на Мюнхенській конференції з питань безпеки генерал Крістофер Каволі заявив законодавцям за зачиненими дверима, що надання сучасної зброї, в тому числі винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України. Така оцінка підкріплює позицію сенаторів. 

Проте представники адміністрації Байдена, сам президент і радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван вважають, що надання Україні винищувачів не є нагальною потребою і краще зусередитися на інших способах допомоги. 

Лист Сенату слідує за двопартійними зусиллями в Палаті представників, очолюваними демократом від штату Мен Джаредом Голденом, щоб переконати Байдена надіслати Києву F-16 або аналогічні літаки.

+3
Літаки - це добре, але не так ефективно буде, як їх касетні снаряди м26, яких у США повно, до м270, яких також повно у Японії і вона збирається від них вже відмовлятися скоро. Тоді можна буде утилізовувати рашистів з відстані до 45 км пакетами по 12 реактивних снарядів, великими угрупуваннями, разом з усією їх бронетехнікою і гарматами. Тому треба краще домовлятися, щоб нам передавали касетні ********** до м270, та і з HIMARS, якщо потрібно, то можна їх випускати і накривати великі площі, де розміщені війська, чи війська у наступі. У американських снарядів кільких **************, які не розірвалися, дуже маленька, в порівнянні з радянскими, чи рашистськими, які вони по нам активно застосовують, тому можна не переживати за розмінування територій після їх застосування. І ні ми ні США, не маємо ніяких забов'язань, які забороняють передавати, чи використовувати касетні **********. Так чому ж тоді нам не надають снаряди м26, бо ми швидко переможемо?
15.03.2023 10:48 Відповісти
+1
Саме так. Вчора на "Голосі Америки" (по каналу Еспрессо) брали інтерв'ю у відставного пілота F-16. То він так і сказав: пілотами F-16 в Україні повинні бути відставні пілоти-добровольці.
15.03.2023 10:22 Відповісти
+1
Пилоты США желающие навалять рашке могут легко получить укр. гражданство от величайшего Зе, а по окончании войны стать обратно американцами. Так же и техники обслуги Ф-16.
Но над этим нужно работать, а не нести муру в видосиках.
15.03.2023 11:06 Відповісти
Обслуживать их где будут?
15.03.2023 10:02 Відповісти
Напочатку була інформація про екзамен на кваліфікацію українських пілотів ,потім таки для навчання на цих літаках. Наразі тиснуть на уряд, а значить питання обслуговування також вирішується, тим паче ці літаки питання не одного місяця
15.03.2023 10:12 Відповісти
Припустимо завтра штати схвалять надання винищувачів. А хто на них літатиме ? Коли їх привезуть, хто обслуговуватиме, хто керуватиме польотами ? Літак це ланка цілої системи. Підготувати штат - це чималий термін.
Тому вірогідніше пілотами будуть самі американці, якщо взагалі ці літаки зайдуть в наш простір.
15.03.2023 10:03 Відповісти
Але ще такий нюанс- центр керування польотами і база літаків має бути американською. А це вже фактично визнання війни з рашкою.
15.03.2023 10:24 Відповісти
Хто буде наші пілоти чи ти думаєш вони не навчаться багато з яких вже не перший місяць вчаться літати на ф-16
16.03.2023 11:17 Відповісти
В Польше айродромов полно для техобслуговування навіть F-35✊🇱🇷
15.03.2023 10:06 Відповісти
Американці почекають поки кацапи їм ще щось зіб'ють.
15.03.2023 10:09 Відповісти
та що вліпились в F-16. Краще дайте пару десятків Patriot і знарядів для артилерії, будь-ласка. Те що зараз ну край як треба.
якось запустили цю мульку, як відволікання уваги..
15.03.2023 10:09 Відповісти
Пару десятків Patriot? Ви вартість бачили?
15.03.2023 10:22 Відповісти
так і живучість та ефективність Петріота сильно вище за пташок.
показати весь коментар
Патріот - ЗРК. Ф-16 багатоцільовий винищувач. Їх порівнювати не доцільно.
Але очевидно, якщо (на даний час)витрачати наприклад $10млрд. то краще на винищувачі.
15.03.2023 11:37 Відповісти
Літаки - це добре, але не так ефективно буде, як їх касетні снаряди м26, яких у США повно, до м270, яких також повно у Японії і вона збирається від них вже відмовлятися скоро. Тоді можна буде утилізовувати рашистів з відстані до 45 км пакетами по 12 реактивних снарядів, великими угрупуваннями, разом з усією їх бронетехнікою і гарматами. Тому треба краще домовлятися, щоб нам передавали касетні ********** до м270, та і з HIMARS, якщо потрібно, то можна їх випускати і накривати великі площі, де розміщені війська, чи війська у наступі. У американських снарядів кільких **************, які не розірвалися, дуже маленька, в порівнянні з радянскими, чи рашистськими, які вони по нам активно застосовують, тому можна не переживати за розмінування територій після їх застосування. І ні ми ні США, не маємо ніяких забов'язань, які забороняють передавати, чи використовувати касетні **********. Так чому ж тоді нам не надають снаряди м26, бо ми швидко переможемо?
15.03.2023 10:48 Відповісти
