У США сенатори від обох партій тиснуть на уряд щодо надання F-16 Україні
Група з 8 сенаторів, серед яких є як республіканці, так і демократи, вимагає від очільника Пентагону більше інформації про те, що потрібно для надання винищувачів F-16 Україні.
Про це йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
У листі сказано, що війна Росії проти України увійшла у критичну фазу, а винищувачі F-16 можуть дати Україні перевагу.
"Після розмов з американськими, українськими та іноземними лідерами на Мюнхенській конференції, - зазначають сенатори, - ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Це була б допомога, яка б змінила правила гри на полі бою".
Ідея цього листа належить сенатору від Арізони Марку Келлі.
Остіна попросили до кінця тижня надати оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні. Автори листа поставили такі запитання: наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення – з нових виробництв або з запасів міноборони. Вони також поцікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на конфлікт і того, скільки часу займе навчання українських пілотів.
Лист підписали: Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.
Минулого місяця на Мюнхенській конференції з питань безпеки генерал Крістофер Каволі заявив законодавцям за зачиненими дверима, що надання сучасної зброї, в тому числі винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України. Така оцінка підкріплює позицію сенаторів.
Проте представники адміністрації Байдена, сам президент і радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван вважають, що надання Україні винищувачів не є нагальною потребою і краще зусередитися на інших способах допомоги.
Лист Сенату слідує за двопартійними зусиллями в Палаті представників, очолюваними демократом від штату Мен Джаредом Голденом, щоб переконати Байдена надіслати Києву F-16 або аналогічні літаки.
Тому вірогідніше пілотами будуть самі американці, якщо взагалі ці літаки зайдуть в наш простір.
якось запустили цю мульку, як відволікання уваги..
Але очевидно, якщо (на даний час)витрачати наприклад $10млрд. то краще на винищувачі.
Но над этим нужно работать, а не нести муру в видосиках.