Кремль тисне на Молдову, потрібно прискорити її прийняття до ЄС, - євродепутати
Через те, що Кремль посилює спроби дестабілізувати Молдову, переговори про вступ країни до Євросоюзу мають розпочатися вже цього року.
Про це депутати Європарламенту заявили на дебатах, присвячених загостренню ситуації у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Депутатка Кармен Аврам (Румунія) сказала, що Росія діє в Молдові "за знайомим шаблоном" - "створюються дестабілізувальні ситуації, активізуються проросійські угруповання, самопроголошене керівництво в Придністров'ї стає дедалі більш непередбачуваним". На її думку, те, що "Кремль почав поспішати", має спонукати Євросоюз прискорити початок переговорів щодо вступу Молдови.
Депутат Юозас Олекас (Литва) заявив, що ЄС має надавати Молдові не лише економічну та гуманітарну, але й військову допомогу, якщо знадобиться, щоб країна"могли захищати свій вибір".
Депутат Дачіан Чолош (Румунія) вважає, що ЄС має допомогти уряду Молдови вистояти у кризовій ситуації, "щоб провокації Путіна провалилися".
Депутат Андрюс Кубілюс (Литва) підкреслив, що ЄС може "допомогти Молдові вистояти в ситуації гібридної війни", якщо вже цього року розпочне переговори про її вступ до ЄС. "Путін має знати, що він програє і в Україні, і у Молдові", - сказав він.
