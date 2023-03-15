УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини
2 883 40

Кремль тисне на Молдову, потрібно прискорити її прийняття до ЄС, - євродепутати

молдова,санду,євросоюз,мішель

Через те, що Кремль посилює спроби дестабілізувати Молдову, переговори про вступ країни до Євросоюзу мають розпочатися вже цього року.

Про це депутати Європарламенту заявили на дебатах, присвячених загостренню ситуації у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Депутатка Кармен Аврам (Румунія) сказала, що Росія діє в Молдові "за знайомим шаблоном" - "створюються дестабілізувальні ситуації, активізуються проросійські угруповання, самопроголошене керівництво в Придністров'ї стає дедалі більш непередбачуваним". На її думку, те, що "Кремль почав поспішати", має спонукати Євросоюз прискорити початок переговорів щодо вступу Молдови.

Читайте: Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий

Депутат Юозас Олекас (Литва) заявив, що ЄС має надавати Молдові не лише економічну та гуманітарну, але й військову допомогу, якщо знадобиться, щоб країна"могли захищати свій вибір".

Депутат Дачіан Чолош (Румунія) вважає, що ЄС має допомогти уряду Молдови вистояти у кризовій ситуації, "щоб провокації Путіна провалилися".

Також читайте: У Кишиневі затримали 54 учасників протесту проросійських сил

Депутат Андрюс Кубілюс (Литва) підкреслив, що ЄС може "допомогти Молдові вистояти в ситуації гібридної війни", якщо вже цього року розпочне переговори про її вступ до ЄС. "Путін має знати, що він програє і в Україні, і у Молдові", - сказав він.

Автор: 

Європарламент (1076) Молдова (2130) росія (67900) членство в ЄС (1391) Євросоюз (14174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Принятие Молдовы в ЕС, это фактически и принятие Украины в ЕС, так что летс гоу. Процесс необратим, пора в европейскую семью, подальше от звезданутых кацапских азиатов.
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
+10
У нас теж совкова влада яку обрали такі ж совки.
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
+9
Там половина молдован вата просовковая. Забыли что президентом выбирали комуняку? Румыния рядом, пусть дихлофосом вытравляет совок, потом ЕС
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достатньо просто провести демілітаризацію ПМР
показати весь коментар
15.03.2023 10:03 Відповісти
Хто буде збивати російські ракети над Молдовою?
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
Так чому ти ще не вділі? Прив'язаний до дивана?
показати весь коментар
15.03.2023 12:56 Відповісти
Принятие Молдовы в ЕС, это фактически и принятие Украины в ЕС, так что летс гоу. Процесс необратим, пора в европейскую семью, подальше от звезданутых кацапских азиатов.
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
Стільки років *уйло тиснув-дестабілізовував Україну і чогось не піднімалося питання прискореного прийому в ЕС.
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
Чого ж не піднімалось? Яник навіть поїхав підписувать якусю бумагу, а потім за мзду малую пуйловую відмовився, через що і Майдан зібрався.
показати весь коментар
15.03.2023 10:16 Відповісти
Там половина молдован вата просовковая. Забыли что президентом выбирали комуняку? Румыния рядом, пусть дихлофосом вытравляет совок, потом ЕС
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
У нас теж совкова влада яку обрали такі ж совки.
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
А що то на колінах? ЗЕльонка?
показати весь коментар
15.03.2023 10:21 Відповісти
Цей Піонер рочків на 30 виглядає, затримка у розвитку, чи такий прикол?
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
Як на мене, йому тут років 15-16.
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
Наши совки хотя бы проукраинские условно, а у молдован в головах рассея да рассея
показати весь коментар
15.03.2023 10:59 Відповісти
Патамушта щоб пересвідчитись чи є сірники вони трясуть головою, а не коробком.
показати весь коментар
15.03.2023 11:25 Відповісти
Не повіриш, але саме такі байки молдовани розказують про нас.
показати весь коментар
15.03.2023 12:58 Відповісти
Я служив з молдаванином. Він не розумів коли потрібно казати поставив, а коли положив. Пояснював йому на коробку сірників. Ставив його на попа і кажу це поставив. Потім клав коробок плашмя і казав, а оце положив.
показати весь коментар
15.03.2023 13:04 Відповісти
Так половина радянської армії це "вілька і тарєлька" а також "сол".
показати весь коментар
15.03.2023 13:15 Відповісти
Знов таки працював з молдаванином і він казав больтік замість болтик.
показати весь коментар
15.03.2023 13:19 Відповісти
Обьяснить можно на бутылке,ее можно и поставить и положить🤣🤣 а спички хоть на попа,хоть плашмя,они один хер лежа
показати весь коментар
15.03.2023 15:38 Відповісти
Віддацте Молдові ту техніку яку Швейцарія нам не хоче
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
Только сначала обязательно проведите декацапизацию. А то получите автопробеги похлеще тех в Германии.
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
Курица 🐔Симоньян считает что жители Молдовы это тоже рюSSkие граждане, но без паспортов ...
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
Прибалти молодці, вчасно зорієнтувались і вирвались з лап двоголової курки. А завдяки нашому Кравчуку просрали шанс, поки рашка приходила до тями. Тепер маємо те, що маємо
показати весь коментар
15.03.2023 10:22 Відповісти
*Балты
показати весь коментар
15.03.2023 11:04 Відповісти
Вибачаюсь. Дякую за підказку.
показати весь коментар
15.03.2023 11:09 Відповісти
Кравчук проводив проєвропейську політику, але його витовкнув Кучма за допомогою росії. І Кучма зробив різкий розворот у сторону росії. Тоді було підписано багато договорів про здачу нашої економіки російським олігархам.
показати весь коментар
15.03.2023 11:59 Відповісти
Кучма то вообще бандитос, лайт версия януковоща.
показати весь коментар
15.03.2023 13:18 Відповісти
Справа не у Кравчуку, якраз Кравчук не був самим великим злом. Справа у суспільних настроях які були в той час. Навіть більше, ці 5астрої були і до 24.02.22. . Саме ці настрої всадили в крісло "Сіньора- голодомора із термосом в руках".
показати весь коментар
15.03.2023 13:03 Відповісти
Можуть цього року? І то тільки переговори. Не спішіть. Україна скорше вступить в ЄС.
Через те, що Кремль посилює спроби дестабілізувати Молдову, переговори про вступ країни до Євросоюзу мають розпочатися вже цього року. Джерело:
показати весь коментар
15.03.2023 10:23 Відповісти
якщо ознака прийому в ЕС тиск москалів то Україна повинна була бути в ЕС ще за часів монголо-татар.
показати весь коментар
15.03.2023 10:25 Відповісти
А як вже кремль тисне на Україну! Україну треба приймати в першу чергу за такою логікою!
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
В молдаван є трохи більше шансів як в Україні.В них при владі немає "зе поцріотів". і також немає вже німецької лахудри меркель.котра б по вказівці сутинера куйла цього б не допустила ніяк....
показати весь коментар
15.03.2023 10:35 Відповісти
У них трохи больше шансов в первую очередь,потому что Молдова сама как одна Донецкая область по размерам,а может и меньше,на нее у евросоюза рассходов будет меньше,а подать все можно как обнадеживающий пример другим,есл хотели давно бы уже приняли и Молдову и Украину.
показати весь коментар
15.03.2023 15:45 Відповісти
Може з мольдаван вистачить,,Оскара" як Оральному за мужність, і все!!
показати весь коментар
15.03.2023 10:38 Відповісти
Давайте ще й груздію прискорено прийміть...бл, відсиджується за спиною України, сцуться...і ось тобі і вступ у ЄС. Герої, бл.
показати весь коментар
15.03.2023 10:54 Відповісти
Грузии вообще путь закрыт. Они решили приобщиться к кацапии
показати весь коментар
15.03.2023 11:05 Відповісти
Немає слів.
показати весь коментар
15.03.2023 11:40 Відповісти
А може військову допомогу перш за все треба надавати Україні. Якось прикро, якщо Молдова на українькій крові в'їде в ЄС. Хоча президент у них зараз непоганий.
показати весь коментар
15.03.2023 12:01 Відповісти
Когда у них в 92 году кровь лилась,Украина тупо была на стороне рашки,поэтому не стоило бы сейчас их в чем то обвинять.
показати весь коментар
15.03.2023 15:53 Відповісти
Румуни за братів переживають, проект Романія Грата під загрозою.
показати весь коментар
15.03.2023 12:10 Відповісти
Це в інтересах України. Якщо Молдову залишать сам на сам із кремлем- з'явиться об'єднанане придністров'я на зразок Білорусі, тільки на півдні України.
показати весь коментар
15.03.2023 13:05 Відповісти
 
 