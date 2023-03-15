УКР
Постійні представники ЄС розглядають механізм постачання боєприпасів Україні на суму 2 млрд євро

боєприпаси

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper II) розгляне сьогодні рішення про закупівлю боєприпасів для України на суму близько 2 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Politico.

З огляду на документи, які отримало видання, планується спочатку використати один мільярд для відшкодування країнам, які можуть надати боєприпаси Україні негайно. Також планується створити Європейське оборонне агенство, яке має на меті координувати зусилля членів у сфері безпеки. Решту суми планують витратити, зробивши замовлення через це агенство - так виробництво пришвидшиться, а ціна за кожний окремий снаряд буде нижча. 

Читайте: США й Австралія підтвердили готовність подальшої підтримки України у захисті від агресії РФ

Видання пише, що за данними представників Естонії, які й дали початок цьому обговоренню, Україна витрачає від 2 000 до 7 000 снарядів денно, в той час як Росія - від 20 000 до 60 000. Крім того Україна відчуває потребу у боєприпасах калібру 155мм для натівської артилерії. 

Поки що країни ЄС надали Україні лише 350 000 155-міліметрових снарядів, при цьому ЄС витратив 450 мільйонів євро на часткове відшкодування. 

Також читайте: У США сенатори від обох партій тиснуть на уряд щодо надання F-16 Україні

2 млрд євро, то скільки снарядів? Зрівняємося з московією по кількості?
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
Це те, про що вчора говорив Шольц? Спочатку нижчий рівень домовляється. Вищий підписує.
показати весь коментар
15.03.2023 10:28 Відповісти
Нв початку війни Московія витрачала стільки снарядів. Зараз і них теж снарядний голод. До 20,тисяч в день в кращому випадку
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
Поки вони розглядають, наші захисники гинуть. Кляті МО та МЗС не могли про це раніше подбати?
показати весь коментар
15.03.2023 10:31 Відповісти
Дешевше касаповірус якийсь винайти, щоб виздихали ці тваринки..
показати весь коментар
15.03.2023 10:32 Відповісти
розглядають механізм
Подобається?
Приводить до якогось духовного стану, як споглядання квітучої саккури або гори Фудзі ?
показати весь коментар
15.03.2023 10:36 Відповісти
Добре хоч дають **********. Свої на складах уберегти не змогли через постійне розгильдяйство.
показати весь коментар
15.03.2023 10:37 Відповісти
 
 