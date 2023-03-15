Постійні представники ЄС розглядають механізм постачання боєприпасів Україні на суму 2 млрд євро

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper II) розгляне сьогодні рішення про закупівлю боєприпасів для України на суму близько 2 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

З огляду на документи, які отримало видання, планується спочатку використати один мільярд для відшкодування країнам, які можуть надати боєприпаси Україні негайно. Також планується створити Європейське оборонне агенство, яке має на меті координувати зусилля членів у сфері безпеки. Решту суми планують витратити, зробивши замовлення через це агенство - так виробництво пришвидшиться, а ціна за кожний окремий снаряд буде нижча.

Видання пише, що за данними представників Естонії, які й дали початок цьому обговоренню, Україна витрачає від 2 000 до 7 000 снарядів денно, в той час як Росія - від 20 000 до 60 000. Крім того Україна відчуває потребу у боєприпасах калібру 155мм для натівської артилерії.

Поки що країни ЄС надали Україні лише 350 000 155-міліметрових снарядів, при цьому ЄС витратив 450 мільйонів євро на часткове відшкодування.

