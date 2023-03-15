Росіяни берегли "Кинжали" для ударів по важливих об’єктах, але витрачають їх на трансформаторні будки, - Повітряні сили

Під час масованого ракетного удару 9 березня росіяни били ракетами Х-47 "Кинджал" по трансформаторних будках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, останні кілька днів винищувачі МіГ-31К здійснюють тренувальні польоти, що спричиняє часті повітряні тривоги.

Ігнат зазначив, що окупанти витратили величезну стратегічну кількість ракет на удари по критичній інфраструктурі - з 11 вересня 2022 року протиповітряна оборона збила близько 700 ракет та понад 650 дронів-камікадзе.

Речник Повітряних сил додав, що загарбники виробляли ці ракети роками, а деякі десятиліттями, ракет "Кинжал" до вересня у росіян було до 50 штук і він беріг їх для ударів по важливих об'єктах, командних пунктах та центрах прийняття рішень.

"Це потужна зброя, але вони не пошкодували їх на трансформаторні будки 9 березня. Їм треба було показати "акт відплати" для пропаганди", - підсумував він.

