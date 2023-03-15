УКР
Росіяни берегли "Кинжали" для ударів по важливих об’єктах, але витрачають їх на трансформаторні будки, - Повітряні сили

Під час масованого ракетного удару 9 березня росіяни били ракетами Х-47 "Кинджал" по трансформаторних будках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, останні кілька днів винищувачі МіГ-31К здійснюють тренувальні польоти, що спричиняє часті повітряні тривоги.

Ігнат  зазначив, що окупанти витратили величезну стратегічну кількість ракет на удари по критичній інфраструктурі - з 11 вересня 2022 року протиповітряна оборона збила близько 700 ракет та понад 650 дронів-камікадзе.

Речник Повітряних сил додав, що загарбники виробляли ці ракети роками, а деякі десятиліттями, ракет "Кинжал" до вересня у росіян було до 50 штук і він беріг їх для ударів по важливих об'єктах, командних пунктах та центрах прийняття рішень.

"Це потужна зброя, але вони не пошкодували їх на трансформаторні будки 9 березня. Їм треба було показати "акт відплати" для пропаганди", - підсумував він.

Читайте: Росіяни знову обстрілюють Харків та область, - ОВА

обстріл (30991) росія (67900) Повітряні сили (3033) Ігнат Юрій (828)
Кацапня - це не люди , а допотопне тупе бидло , яке не розуміє що робить , головне знищити украінців , бо піднятися до нашого рівня ,
кацапи ніколи не зможуть 😠
15.03.2023 10:42 Відповісти
На 9 мая кацапы построят фанерную трансформаторную будку на красной площади и героически возьмут ее штурмом.
15.03.2023 10:42 Відповісти
Добре, що не по командним пунктам. Бо без світла можна вижити, а без армії не можна. І цього більша частина "какаяразниц" до 2022 року не розуміла. А багато хто з цих громадян і дось десь в тумані айкосів так і блукає, і схоже, це не зміниться.
15.03.2023 10:44 Відповісти
На 9 мая кацапы построят фанерную трансформаторную будку на красной площади и героически возьмут ее штурмом.
15.03.2023 10:42 Відповісти
А нащо будувати? Там вже є - гранітна, а в середині навіть щось лежить людиноподібне на ймення вова. Най її і штурмують-палять
показати весь коментар
15.03.2023 10:53 Відповісти
15.03.2023 11:18 Відповісти
Не треба ображати статевий орган якимось "путіном". Нехай чемодан гівна будують.
15.03.2023 12:39 Відповісти
15.03.2023 10:42 Відповісти
Когда уже мы по трансформаторным будкам будем работать вместо вечной демагогии?...
15.03.2023 10:43 Відповісти
Накуй трансформатори московії. Аеродроми, лінії сполучення, антени ЗМІ. І багато є важливих цілей. *уйло думає примітивно.
15.03.2023 10:46 Відповісти
Судячи з того, що ми взагалі нічого не робимо, то ми взагалі не думаємо. Бо вже б давно відпрацьовували ті самі аеродроми і ракетоносії.
15.03.2023 11:38 Відповісти
Давно в асфальті і щебені.
15.03.2023 11:40 Відповісти
Добре, що не по командним пунктам. Бо без світла можна вижити, а без армії не можна. І цього більша частина "какаяразниц" до 2022 року не розуміла. А багато хто з цих громадян і дось десь в тумані айкосів так і блукає, і схоже, це не зміниться.
15.03.2023 10:44 Відповісти
cherez paru let NATO vozmet RF bez boya
15.03.2023 10:44 Відповісти
Рулит свинособаками, лишняя хромосома...
15.03.2023 10:45 Відповісти
Що вони мелють? То підказав би їм вже прямо куди цілити замість трансформаторних будок!
А спочатку був же адекватним.
15.03.2023 10:51 Відповісти
Навіть тут, на Цензорі, була стаття, скільки кацапи пошкодили ТЕЦ в Україні. Причому, серйозно пошкодили. Про які трансформаторні будки воно марить? Для чого це окозамилювання? На кого воно розраховане?
15.03.2023 10:57 Відповісти
Можите себе представить как рашисты ненавидят украинцев что сами живут в гнилых деревянных бараках дореволюционной постройки, ходят в драных штанах, питаются с мусорных баков но при етом тратят миллиарды чтобы украинцам вырубить свет. А вы говорите что ва всем винават только путен а с рабсиянами мы сможем подписать мир. Да там у всего кацапстана ненависть до костей уже на генетическом уровне против украинцев и никуда она не денется ни через 10 лет ни через 100. И как только закончится ета война нам нужно будет готовиться к следующей, особенно если рашистская ********* не развалится.

15.03.2023 10:59 Відповісти
Кацапське стадо взагалі нічого не вирішує. Його не питають, що воно любить, а що ненавидить - його ставлять перед фактом і обробляють пропагандою в потрібному направленні. Накажуть любити українців - і 99% кацапів в той же час розпишуться в любові до України. Зараз наказ ненавидіти - вони й ненавидять.
...Остазія завжди воювала з Океанією.
15.03.2023 11:43 Відповісти
Може угнати у них МІГи, з яких вони їх запускають? Найняти циган і нехай проведуть операцію.
15.03.2023 11:00 Відповісти
Ну, машинний зал ТЕЦ - не зовсім "трансформаторна будка", але що воно глобально змінює? )
15.03.2023 11:10 Відповісти
А світло як було , так і є .
Максимум чого криворука кацапня досягла своїми - кінджалами це - знеструмили кілька міст , на кілька годин .
І взагалі , витратити 1000 ракет , і не досягти навіть мінімальної мети , це всесвітнє посміховисько .
Багато політиків , військових і різних ікспердів з різних країн світу , відмовляються вірити в те що таке - можливо , і що воно - насправді сталося .
15.03.2023 11:54 Відповісти
 
 