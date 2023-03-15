Республіканці критикують імовірного конкурента Трампа Десантіса за слова про неважливість допомоги Україні

Низка однопартійців розкритикували заяву губернатора Флориди Рона Десантіса, одного з можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, про те, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом для США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана… Це не "суперечка за території". Українці борються за свою свободу. Якщо підкоритися Путіну і відмовитись захищати свободу, безпека Америки погіршиться", - відреагувала колишня членкиня Палати представників і віцепрезидентка спецкомітету щодо розслідування подій 6 счня Ліз Чіні. "Слабкість провокує, а американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку - найкраща зброя для Путіна. Якщо покинути Україну, то більший конфлікт, у тому числі з Китаєм та іншими супротивниками Америки, стане більш імовірним", - наголосила вона.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що категорично незгоден з тим, як Десантіс оцінює значущість для США того, що далі буде з Україною, і виглядає так, що він не розуміє ситуацію.

"Підхід у стилі Невілла Чемберлена до агресії ніколи не закінчується нічим добрим… Путін зараз намагається силою змінити кордони на мапі Європи, - наголосив він. - Це не "конфлікт за території", це агресивна війна. І якщо казати, що до цього байдуже, це те саме, що сказати, що до воєнних злочинів теж байдуже".

Сенатор Марко Рубіо з Флориди сказав, що не розуміє із заяв однопартійця, "що він намагається зробити і яка його мета".

Сенатор Том Тілліс наголосив, що на ситуацію потрібно дивитися ширше, ніж як щось, що стосується Росії і України. "Тут йдеться про гуманітарну кризу про те, що скоюються воєнні злочини", - зауважив він.

"Я б сказав - і, думаю, більшість людей у цій країні погодяться - що дуже важливо, аби Україна відбилася від Росії", - відреагував сенатор Джон Тун.

Сенатор Майк Раундс сказав, що стурбований заявами Десантіса, але допустив, що його позиція може змінитися, якби він отримав доступ до більших обсягів інформації, у тому числі засекреченої.

Як повідомлялося, Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

Останні його заяви щодо підтримки України співголосні з позицією Дональда Трампа і суперечать думці багатьох впливових однопартійців, у тому числі лідера меншості у Сенаті Мітча Макконела.