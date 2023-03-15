УКР
Республіканці критикують імовірного конкурента Трампа Десантіса за слова про неважливість допомоги Україні

Низка однопартійців розкритикували заяву губернатора Флориди Рона Десантіса, одного з можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, про те, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом для США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана… Це не "суперечка за території". Українці борються за свою свободу. Якщо підкоритися Путіну і відмовитись захищати свободу, безпека Америки погіршиться", - відреагувала колишня членкиня Палати представників і віцепрезидентка спецкомітету щодо розслідування подій 6 счня Ліз Чіні. "Слабкість провокує, а американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку - найкраща зброя для Путіна. Якщо покинути Україну, то більший конфлікт, у тому числі з Китаєм та іншими супротивниками Америки, стане більш імовірним", - наголосила вона.

Читайте: Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що категорично незгоден з тим, як Десантіс оцінює значущість для США того, що далі буде з Україною, і виглядає так, що він не розуміє ситуацію.

"Підхід у стилі Невілла Чемберлена до агресії ніколи не закінчується нічим добрим… Путін зараз намагається силою змінити кордони на мапі Європи, - наголосив він. - Це не "конфлікт за території", це агресивна війна. І якщо казати, що до цього байдуже, це те саме, що сказати, що до воєнних злочинів теж байдуже".

Сенатор Марко Рубіо з Флориди сказав, що не розуміє із заяв однопартійця, "що він намагається зробити і яка його мета".

Сенатор Том Тілліс наголосив, що на ситуацію потрібно дивитися ширше, ніж як щось, що стосується Росії і України. "Тут йдеться про гуманітарну кризу про те, що скоюються воєнні злочини", - зауважив він.

"Я б сказав - і, думаю, більшість людей у цій країні погодяться - що дуже важливо, аби Україна відбилася від Росії", - відреагував сенатор Джон Тун.

Також читайте: Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між "суперечкою" та війною, - МЗС

Сенатор Майк Раундс сказав, що стурбований заявами Десантіса, але допустив, що його позиція може змінитися, якби він отримав доступ до більших обсягів інформації, у тому числі засекреченої.

Як повідомлялося, Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

Останні його заяви щодо підтримки України співголосні з позицією Дональда Трампа і суперечать думці багатьох впливових однопартійців, у тому числі лідера меншості у Сенаті Мітча Макконела.

Якби був живий Джон Маккейн, він би з сорому помер дивлячись на те в що перетворилась республіканська партія. Замість символа білоголового орлана, зараз це мокра курка з пляшкою в сраці
15.03.2023 10:48
+16
Мдя, мельчает народ со времён неугомонного Рони и почему-то не хочет учиться на ошибках предшественников, наступая в очередной раз на грабли, при чём детские
показати весь коментар
15.03.2023 10:46
+12
этот поц десантис уже подписал себе приговор - будет он теперь никем...
показати весь коментар
15.03.2023 10:45
показати весь коментар
Швидше за все так і є.
показати весь коментар
15.03.2023 11:52 Відповісти
показати весь коментар
детские - они самые болезненные, потому что даже до пояса не достают.
показати весь коментар
15.03.2023 11:43 Відповісти
показати весь коментар
Якщо вони такі розумні то чому самі не висуваються у президенти?
показати весь коментар
15.03.2023 10:48 Відповісти
Десантник просто ловить політичний хайп та привертає до себе увагу.
Він перший?
показати весь коментар
15.03.2023 10:49 Відповісти
ні, не перший і не останній, але подібними вчинками він сам себе заганяє в когорту політиканів-хайпожерів-популістів, із відповідним відношенням. і той факт, що республіканська партія останнім часом не здатна своїми провідними політиками тримати той високий рівень, який від них очікують, говорить про системну кризу цієї політичної сили. я ще розумію подібні замашки де-небудь в бразилії чи угорщині. але отак своїми руками опускати політичний дискурс під плінтус - ну і чорт з ними.
показати весь коментар
15.03.2023 11:05 Відповісти
Як казали в ранньому совку (тут треба зробити мужній вираз обличчя), "в такоє врємя жівьом, таваріщ!"
показати весь коментар
15.03.2023 11:08 Відповісти
Трамп=Десантіс=куку....!
Американський народ розумний, тому вони обидва пролетять на виборах мимо!
показати весь коментар
15.03.2023 10:50 Відповісти
Так. Не дай Бог Україна впаде (навіть не хочу думати, переможе), гіпотетично, знову Поляки і решта країн будуть змушені виділяти кошти на оборону. Польша в НАТО, то і на США змушена буде виділяти більше коштів. І то роками. Краще раз і назавжди покінчити з московітим *уйлом і спокійно жити.
показати весь коментар
15.03.2023 10:50 Відповісти
Він на якогось братка схожий. Може рекетиром працював колись?
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
Американские политики делятся на тех кому больше не нравится Китай, и на тех кому больше не нравится Московия.
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
Не слушай Трампа, Рон, иначе будешь предан политическому забвению уже на старте своей политической карьеры
показати весь коментар
15.03.2023 10:54 Відповісти
"не 3,14стіла б його морда ,не ходила б в синяках"
показати весь коментар
15.03.2023 10:56 Відповісти
Там по-мойому навіть трамп офігів від заяв десантіса)))
показати весь коментар
15.03.2023 10:57 Відповісти
От згаданий тут сенатор Ліндсі Грем (соратник покійного Джона Маккейна) - це найкращий варіант кандидатури республіканців для суперництва з Джо Байденом!
показати весь коментар
15.03.2023 11:04 Відповісти
Україні треба переслати в США поштою пляшку. З написом "Для дупи десантіса".
показати весь коментар
15.03.2023 11:11 Відповісти
З-під бренді грецької "Метакси" підійде?
показати весь коментар
15.03.2023 11:57 Відповісти
Це типові наслідки від перегляду мильного серіалу Служок народу!!!
Дуже характерні діями на психіку особи!!!
показати весь коментар
15.03.2023 11:12 Відповісти
Республиканская партия,превратилась в партию деградантов и клоунов.Один другого лучше.Пусть я и не американец,но в душе всегда симпатизировал и поддерживал республиканцев,как партию жестких,образованных людей,противостоящих коммунизму и диктаторским режимам по всему миру.С жествой реакцией на события,с камими то целями.Но после прихода опудала Трампа,это просто ****...полный.Рейган-Маккейн-Буши...Люди с жесткой политикой...И теперь вот это....
показати весь коментар
15.03.2023 11:15 Відповісти
Я думаю просто вы смотрите на США с точки зрения мировой дипломатии, это типичное заблужение любого жителя СНГ. На деле же внутри США 90% населения реально ***** на международку, если там не воюют их солдаты. Посмотрите на их дебаты. Они спорят с друг другом исключительно о внутренних проблемах самих США. Безработица, медицинские страховки, образование, полиция, наркотики, оружейные законы. Вот повестка что демократов, что республиканцев. Пугалка ввиде Китая это как вишенка на торте.
показати весь коментар
15.03.2023 17:32 Відповісти
Вот таким путём они сами себе портят политическую карьеру!его съедят не быть ему Презиком!)
показати весь коментар
15.03.2023 11:20 Відповісти
Щось мені підказує, що Десантіс став шітскою Трампа... Трамп розуміє, що праймеріз не пройде, от і висуває когось молодшого!
показати весь коментар
15.03.2023 11:22 Відповісти
Глядя на таких идиотов как Трамп Обама Меркель и т.д. не удивительно что ***** решился напасть.
показати весь коментар
15.03.2023 11:44 Відповісти
***** решился напасть глядя на таких идиотов и болтунов как Зеленский
показати весь коментар
15.03.2023 15:27 Відповісти
Трамп - найгірший варіант.
показати весь коментар
15.03.2023 11:53 Відповісти
А Трампа сцють критикувати.

Я взагалі не розуміб, що рижий робить на свободі після спроби перевороту в США.
показати весь коментар
15.03.2023 11:57 Відповісти
Зараз важливо не виливати свій хейт та бруд йому в твітер а скидувати докази злочинів россії проти України. Рон напевно зовсім не шарить у зовнішній політиці, тому що займався тільки внутрішніми проблемами в США, але ситуація може змінитися якщо шукати правильні шляхи для діалогу. Все ж таки це не Трамп, що вже краще.
показати весь коментар
15.03.2023 12:07 Відповісти
Что же так республиканцам "везёт" с лидерами, Трамп был, теперь Десантис этот, как жаль что в лидеры у них не проходят такие как Маккейн
показати весь коментар
15.03.2023 12:43 Відповісти
Похож на Роберта Рождественского - совпадение ?
показати весь коментар
15.03.2023 14:27 Відповісти
 
 