Від вересня 2022 року українська ППО збила до 700 ворожих ракет, - Ігнат
З вересня 2022 року сили протиповітряної оборони України збили до 700 високоточних і далекобійних російських ракет.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після 9 березня (чергового масового удару. - Ред.) вже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе, їх теж понад 650 було збито", - наголосив Ігнат. Він зазначив, що не йдеться про ракети С-300 та керовані авіаційні ракети.
За його словами, окупанти використали величезний стратегічний запас ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України.
Питання в тому, що сили протиповітряної оборони України збили до 700 високоточних. Це дуже добре. Але піар ніхто не відміняв. Скільки не збили? Мовчить. Чого? Зеленський казав, что влада прозора. Пізніше Шмигаль скаже, що удари ракетами московії, нанесли великий удар по економіці України. Кому вірити? Холодильнику. І ЗСУ.