Від вересня 2022 року українська ППО збила до 700 ворожих ракет, - Ігнат

З вересня 2022 року сили протиповітряної оборони України збили до 700 високоточних і далекобійних російських ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після 9 березня (чергового масового удару. - Ред.) вже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе, їх теж понад 650 було збито", - наголосив Ігнат. Він зазначив, що не йдеться про ракети С-300 та керовані авіаційні ракети.

За його словами, окупанти використали величезний стратегічний запас ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України.

