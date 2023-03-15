Кількість штурмових дій з боку РФ зменшилася, ворог втратив наступальний потенціал, - Сили оборони

Російські загарбники здійснюють нічні вилазки здебільшого для того, щоб забрати поранених та вбитих військових РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми візьмемо тиждень назад, коли ворог застосовував велику кількість артилерійських снарядів, реактивних снарядів, то на сьогодні це в рази зменшилося. Активність щодо наступальних дій також зменшилася в рази", - зазначив він.

За словами Дмитрашківського, раніше було і по 100 штурмових дій на добу, а станом на сьогодні вночі окупанти здійснюють від 2 до 9 штурмових дій, а вдень - від 20 до 29.

"Йдеться про штурмові дії, це небезпечно, це призводить до втрат. Натомість ворог втратив потенціал наступальний. За останній тиждень, коли вони штурмували, вони втратили досить велику кількість особового складу. Досить велику кількість бойової техніки, яку застосовували. Дуже вони бояться нашої артилерії. Саме тому в нічний час техніка не виходить на бойовий рубіж. Вони довозять до певного місця та висаджують піхоту, як правило групу 10-15 чоловік, подекуди взвод, роту. Це лише вдень буває. Нічні вилазки присвячують тому, щоб збирати поранених та вбитих. Проводяться нічні штурми для того, щоб виявити позиції, вогневі точки. Для того, щоб вдень накривати їх артилерією", - підсумував він.

