УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 064 9

Кількість штурмових дій з боку РФ зменшилася, ворог втратив наступальний потенціал, - Сили оборони

окупанти

Російські загарбники здійснюють нічні вилазки здебільшого для того, щоб забрати поранених та вбитих військових РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми візьмемо тиждень назад, коли ворог застосовував велику кількість артилерійських снарядів, реактивних снарядів, то на сьогодні це в рази зменшилося. Активність щодо наступальних дій також зменшилася в рази", - зазначив він.

За словами Дмитрашківського, раніше було і по 100 штурмових дій на добу, а станом на сьогодні вночі окупанти здійснюють від 2 до 9 штурмових дій, а вдень - від 20 до 29.

"Йдеться про штурмові дії, це небезпечно, це призводить до втрат. Натомість ворог втратив потенціал наступальний. За останній тиждень, коли вони штурмували, вони втратили досить велику кількість особового складу. Досить велику кількість бойової техніки, яку застосовували. Дуже вони бояться нашої артилерії. Саме тому в нічний час техніка не виходить на бойовий рубіж. Вони довозять до певного місця та висаджують піхоту, як правило групу 10-15 чоловік, подекуди взвод, роту. Це лише вдень буває. Нічні вилазки присвячують тому, щоб збирати поранених та вбитих. Проводяться нічні штурми для того, щоб виявити позиції, вогневі точки. Для того, щоб вдень накривати їх артилерією", - підсумував він.

Також читайте: За добу ворог завдав 12 ракетних ударів по Україні. Відбито понад 90 атак противника на 5-ти напрямках, у Бахмуті постійні позиційні бої, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18780) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тренувались форсувати ріку: на півдні рф потонула група окупантів з бронетехнікою

https://internetua.com/trenuvalis-forsuvati-riku-na-pivdni-rf-potonula-grupa-okupantiv-z-bronetehnikoua-roszmi
показати весь коментар
15.03.2023 11:18 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 11:19 Відповісти
Сили оборони знають. Значить знають і герої снайпера. Не счелкали?
показати весь коментар
15.03.2023 11:19 Відповісти
980 дохлих орків за добу - це "зменшилась в рази"?
Це вони простроченим морозивом отруїлись?
Логіка в наших "спікерів" завжди була сильною стороною...
показати весь коментар
15.03.2023 11:34 Відповісти
Зеля буде заспокоювати до слідучих перемовин віч-на-віч з Путлером.
показати весь коментар
15.03.2023 11:42 Відповісти
Прям таки зменшилась-зменшилась, угу... Цензор, ти явно зап@здівся Треба хоч іноді думати, що публікуєш
показати весь коментар
15.03.2023 11:42 Відповісти
суки! у кабанов еду отбирают.
показати весь коментар
15.03.2023 11:45 Відповісти
Щось не дуже віриться...Сьогодні під Бахмутом- Ворог закріпився у https://deepstatemap.live/#16/48.7010/37.9457 Залізнянському , зайняв цех https://deepstatemap.live/#16/48.6142/37.9890 АЗОМу та продовжує тиск на https://deepstatemap.live/#13/48.5962/37.9891 Бахмут з трьох сторін
показати весь коментар
15.03.2023 13:05 Відповісти
Нове м'ясо прибуде. Можливо китайське.
показати весь коментар
15.03.2023 13:46 Відповісти
 
 