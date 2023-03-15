Інцидент із безпілотником США - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту, - Данілов
Росія прагне постійно підвищувати ставки в умовах стратегічного програшу.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - пояснив він.
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
І їх рашистська ППО F-35 і не побачила, а нові ракети могли б збити рашистські ******** з відстані 180 км.
Вибач, але куплений дзюдоїст нічим не гірший за купленого рукоблудника. Тим більше, що в нашому випадку у дзюдоїста бабла побільше.
Гарний був би двобій - ***** у кімоно та в хокейному шоломі, а Бубочка в латексному костюмі, на підборах з червоним кляпом в роті та бородатим страпоном в сраці. 😁
Так то наш кімнатний богатирчик такий же пігмей, як і *****.
Бо з чіхуахуа в президентах це навряд відбудеться.
Як наслідок, рейтінг демократів та Байдена серед виборців США падає, а МАГЕ Трампа - зростає.
Ось. Вже краще. Гостріше.
У порівнянні з цим фактом, інцидент з безпілотником США - дрібниця!
Хіба що втягнути Китай і Іран у відкритий конфлікт на своєму боці.
Збрили б хоч кацапський аєроплан над Чорним морем , десь в нейтральних водах , нехай би гаряча кацапня трохи вичахла .
І визнали б відверто - так , це була наша ракета , ми її запускали в тренувальних цілях , далеко від ваших територіальних вод , а чого ваш сраний міг виявився у неї на шляху , ми не знаємо , то вже не наші проблеми . Маєм повне право , а вам - нєх шастать , мовляв .
https://defence-line.org/2023/03/sbityj-dron-chast-2/
2. Чесно, я не знаю, у літаках стоїть "автореєстратор", чи це ініціатива льотчиків ?