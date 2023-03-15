Інцидент із безпілотником США - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту, - Данілов

Росія прагне постійно підвищувати ставки в умовах стратегічного програшу.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - пояснив він.

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

