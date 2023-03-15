УКР
Новини Війна
Інцидент із безпілотником США - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту, - Данілов

Росія прагне постійно підвищувати ставки в умовах стратегічного програшу.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - пояснив він.

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Також читайте: США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі

+21
У ***** комплекс маленької людини і воно хоче показати що він вялікій Напольйон. У Зелі теж такий комплекс.
15.03.2023 11:32 Відповісти
+18
Який великий експерт Данілов, негайно його в НАТО, а то б США без його коментарів не знали, що робити. Де там наші "азовці", яких влада "контрольовано" передала в полог? Де українські маленькі громадяни-діти, якиї забулися вивезти з міст, які потрапляти під окупацію?
15.03.2023 11:33 Відповісти
+10
Думка зеленого зоотехніка , який під час війни займає місце професійного віськового , для нас дуже важлива.
15.03.2023 11:33 Відповісти
NATO vzhe piv roku gotovi
15.03.2023 11:28 Відповісти
Такої ганьби для Штатів ще не було. Хоча б вимагали від рашки вибачення і відшкодування збитків.
15.03.2023 13:04 Відповісти
Не можуть вони програти війну з Україною,значить програють НАТО,хоч не так ганебно виглядатиме перед китаєм і іраном
15.03.2023 11:31 Відповісти
Так вони вже програють "НАТО". Ця муйня що ***** рабокацапи воюють з натай вже давно розганяють пропогандони рашиські.
15.03.2023 11:44 Відповісти
Я думаю тут інше - можливо кацапи отримали від Китаю гарантії допомоги у разі втручання у війну країн НАТО, от і біснуються як можуть провокуючи їх. ІМХО. Іншої логіки тут я не бачу🤔
15.03.2023 12:08 Відповісти
Инцидент с беспилотником - сигнал того что нынешняя администрация в США политические импотенты.
15.03.2023 11:31 Відповісти
такую ненависть к сша я видел только у ваты
15.03.2023 11:55 Відповісти
В каком месте? Вы просто идиот если думаете что США мечтают о войне.
15.03.2023 11:57 Відповісти
А могли б у відповідь запустити свій F-35, збити парочку тик сук-27 і сказати, що вони стали підводними човнами і просто "утонули".
І їх рашистська ППО F-35 і не побачила, а нові ракети могли б збити рашистські ******** з відстані 180 км.
15.03.2023 11:58 Відповісти
Це помилково думати, що стелс не видно. Великі радари їх бачать. Їх не бачать радари і засоби наведення ракет.
15.03.2023 12:01 Відповісти
Не побачать їх ніякі великі радари, які знаходяться в Криму, а збивали бпла за сотні кілометрів від берегу, як я розумію, а пуск відбувався б до цих сотень кілометрів, ще з +180 км.
15.03.2023 12:14 Відповісти
-5
15.03.2023 12:18 Відповісти
щоб Ви знали рос. ракети "повітря-повітря" летять далі ніж амерські. Але Ф-35 вони не бачать. І радари у Ф-35 кращі ніж у Су чи МІГ.
15.03.2023 12:25 Відповісти
У ***** комплекс маленької людини і воно хоче показати що він вялікій Напольйон. У Зелі теж такий комплекс.
15.03.2023 11:32 Відповісти
Ну Пуйло купив пояс дзюдо. Зеля купить рукопашника.
15.03.2023 11:38 Відповісти
Рукоблудника.
15.03.2023 11:40 Відповісти
Не знаю. Просто рукопашник валить каратиста і все решта із виходом з Китаю.
15.03.2023 11:42 Відповісти
По-друге, що дзюдо, що карате - елементи рукопашного бою.

Вибач, але куплений дзюдоїст нічим не гірший за купленого рукоблудника. Тим більше, що в нашому випадку у дзюдоїста бабла побільше.

Гарний був би двобій - ***** у кімоно та в хокейному шоломі, а Бубочка в латексному костюмі, на підборах з червоним кляпом в роті та бородатим страпоном в сраці. 😁
15.03.2023 11:49 Відповісти
Не ті вісові категорії. Зеля масою задавить.🤣
15.03.2023 11:51 Відповісти
Хібащо, якщо страпон вискочить і масса звідти повалить.

Так то наш кімнатний богатирчик такий же пігмей, як і *****.
15.03.2023 11:53 Відповісти
Хочеш сказати по здоров'ю в Президенти не придатний?
15.03.2023 11:57 Відповісти
По здоров'ю, завдяки дебілам і чіхуахуа в президенти придатний.
15.03.2023 12:00 Відповісти
Мені покуй хто буде. Головна вимога - рівень європейського життя.
15.03.2023 12:01 Відповісти
Тоді тобі краще самому переїзджати в Європу.

Бо з чіхуахуа в президентах це навряд відбудеться.
15.03.2023 12:03 Відповісти
Карате это вид рукопашного боя. Это раз. Карате не в Китае придумали а в Японии. Это два.
15.03.2023 12:02 Відповісти
Мається на увазі, що східні єдиноборства пішли від у-шу з території ********* Китаю.
15.03.2023 12:04 Відповісти
Дещо інфантильне твердження. Все залежить від тренованості і здібностей бійця (спортсмена).
15.03.2023 12:03 Відповісти
Так? Розкажи мені про деда,
15.03.2023 12:11 Відповісти
Я ж про це, - Ваші знання у цій сфері суто кіношні.
15.03.2023 12:26 Відповісти
Так. На половину. Що є, то є.
15.03.2023 12:28 Відповісти
А Зелі подарували підлабузники.
15.03.2023 11:40 Відповісти
Памперси має Сі привезти. Якщо не передумає.
15.03.2023 11:43 Відповісти
Куда уже расширять эту чёрную дырку?Вазелин почти закончился в аптеке рашапораша.
15.03.2023 11:32 Відповісти
Ні *****, це розширення твого срального чумодана
15.03.2023 11:32 Відповісти
Який великий експерт Данілов, негайно його в НАТО, а то б США без його коментарів не знали, що робити. Де там наші "азовці", яких влада "контрольовано" передала в полог? Де українські маленькі громадяни-діти, якиї забулися вивезти з міст, які потрапляти під окупацію?
15.03.2023 11:33 Відповісти
Йшов 2025 рік. Данилов, Керівник НАТО.
15.03.2023 11:48 Відповісти
Думка зеленого зоотехніка , який під час війни займає місце професійного віськового , для нас дуже важлива.
15.03.2023 11:33 Відповісти
"У мєня єсть мисль, і я єйо думаю." ©
15.03.2023 12:00 Відповісти
Специфика распространения сигналов такова, что они могут распространяться и в обратном направлении. Поглядим, какие сигналы вернутся передастам из кацапии.
15.03.2023 11:33 Відповісти
Як на мене,то це проста тупа провокація. Добре,що амери не повелися. Ботокс НЕ зможе тягатися з США, навіть якщо навчання з такими ж нелюдями має проводити. Результати цього, то у США безпілотний, а у московії літак
15.03.2023 11:34 Відповісти
Забагато тексту. Думаю,що США знає свої можливості.
15.03.2023 12:21 Відповісти
Безкарне знищення БПЛА збройних сил США під час виконання бойової задачі державою- гопником має очевидні політичні наслідки, а також іміджеві втрати для нашего партнера.

Як наслідок, рейтінг демократів та Байдена серед виборців США падає, а МАГЕ Трампа - зростає.
15.03.2023 12:38 Відповісти
Если Крым не бутерброд , чтобы его вернуть Украине, то навальный не картошка чтобы быть free
15.03.2023 11:34 Відповісти
Данило був: "Примерным мужем. Данило женам верен был".
Ось. Вже краще. Гостріше.
15.03.2023 11:35 Відповісти
Оракул-зоотехнік. Шапітолій грьобаний.
15.03.2023 11:35 Відповісти
Краще б мовчав....
15.03.2023 11:36 Відповісти
Стратег зоотехніки!!!
15.03.2023 11:38 Відповісти
засраха навіть в Україні просунутися не може далі свого пердака, а то з НАТО чи з Америкою лізе воювати. Напевно, валянками та балалайками збираються закидувати "піндосів" )))
15.03.2023 11:41 Відповісти
Матрьошками, які зроблені у Китаї.
15.03.2023 11:44 Відповісти
та ладноЮ пане Данілов... США зроблять вигляд, що нічого такого не сталося. Ну трошки безпілотник впав. А може він просто сам впав. А російські літаки випадково там пролітали і самі чуть не пострадали. Ракети над Румунією НАТО не помітили, ракети у польщі назвали укранськими. Як ті страуси з головою у піску.
15.03.2023 11:43 Відповісти
КАКОЙ однако склад ума у ветеринара! Ну просто аналитический склад ума! Интересно, он, такой склад ума, у него развился в 90-е, когда он был луганским бандюком "Мячиком" или когда он свой выводок вывез из страны что бы в ВСУ не призвали? Или это все таки результат учёбы в межколхозном ветеринарном техникуме? Не техником получается, а прямо Сорбона. Да что там Сорбона, ГАРВАРД прямо а не техникум!
15.03.2023 11:44 Відповісти
ветеринар знает... такие речи двигает,что журчит весь паровоз горючими слезами...
15.03.2023 11:46 Відповісти
але Володимир наш Зеленський врятує НАТУ
15.03.2023 11:47 Відповісти
Свідчення про готовність московитів до розширення зони конфлікту проявилось вже давно у вигляді створення багаторівневої системи ППО москви вже як єдиного їх сакрального міста про що свідчить інформація з різних ресурсів.
У порівнянні з цим фактом, інцидент з безпілотником США - дрібниця!
15.03.2023 11:54 Відповісти
Вот не отнять это у данилова---и догадлив и опыта хватает. Как же быстро все усёк!
15.03.2023 11:55 Відповісти
поражает с каким удовольствием троли высираются на сша. да сша достаточно один транш помощи зажать как все посыпется... don't bite the hand that helps you
15.03.2023 12:02 Відповісти
Дибил.
15.03.2023 12:04 Відповісти
Ці мантри про розширення географії бажань рф-ії дещо незрозумілі. Рашисти тут не можуть впоратись, куди їм ще лізти ??

Хіба що втягнути Китай і Іран у відкритий конфлікт на своєму боці.
15.03.2023 12:07 Відповісти
Час вже й американцям показати зуби . А то все кацапня та кацапня .
Збрили б хоч кацапський аєроплан над Чорним морем , десь в нейтральних водах , нехай би гаряча кацапня трохи вичахла .
І визнали б відверто - так , це була наша ракета , ми її запускали в тренувальних цілях , далеко від ваших територіальних вод , а чого ваш сраний міг виявився у неї на шляху , ми не знаємо , то вже не наші проблеми . Маєм повне право , а вам - нєх шастать , мовляв .
15.03.2023 12:15 Відповісти


https://defence-line.org/2023/03/sbityj-dron-chast-2/
15.03.2023 12:40 Відповісти
Є вже відео обльоту - там ніякого контакту не видно.
15.03.2023 14:02 Відповісти
похоже американцы спецом сделали сбитие сушки и сразу извинились) данилов, лечи животных)
15.03.2023 13:47 Відповісти
СУ проти дрона з пропелером для Карлсона ?? Є вже відео обльоту - там ніякого контакту не видно.
15.03.2023 14:01 Відповісти
а кто столь ценное военное видео слил?) это не рилсы с собственным фейсом запилить)
15.03.2023 14:06 Відповісти
1. Я розглядаю чисто технічну сторону питання, - видно не видно; міг чи не міг зачипити; скинув паливо і і т.д. і т.п.
2. Чесно, я не знаю, у літаках стоїть "автореєстратор", чи це ініціатива льотчиків ?
15.03.2023 14:17 Відповісти
Если вы про то, как облетают рипера с правого борта, то это старое видео из Сирии, ему года 3.
15.03.2023 17:17 Відповісти
Весь Світ затаївши подих чекає, що скаже ветеринар Данілов. Потім всі в екстазі довго хлопають в ладоньки, і біжать розповідати тим, кому не повезло це почути з перших вуст.
15.03.2023 14:05 Відповісти
 
 