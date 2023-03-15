Погрожував "злити" персональні дані спецслужбам РФ: СБУ затримала ексспівробітника Служби, який закликав українських захисників до дезертирства
Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу.
Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови - погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб.
"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ. У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
- ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.
Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
"відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ". СБУ не напартачило. Вже нормально. Є ще патріоти.
Наумів то здриснув, а люди, яких він призначав на керівні посади в сбу, залишились...
Хто там тільки не був. Апельсини, то наколоті.
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
Самая главная задача Украины на сегодня - зафиксировать необратимость изменений. Которая еще не произошла. Украинская государственность, которой всего пять лет, пока всё еще построена из того, что было и палок. Это еще довольно шаткая конструкция. И как можно «по приколу» поставить руководить этой конструкцией человека, который совершенно не понимает, что такое государство, как оно устроено, как оно работает, что такое политика, что такое внешняя политика - я не понимаю совершенно.
Такие эксперименты может позволить себе США.
У Украины такого запаса прочности нет.