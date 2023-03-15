Погрожував "злити" персональні дані спецслужбам РФ: СБУ затримала ексспівробітника Служби, який закликав українських захисників до дезертирства

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу.

Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови - погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб.

"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ. У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ​ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

- ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.