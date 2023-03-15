УКР
Погрожував "злити" персональні дані спецслужбам РФ: СБУ затримала ексспівробітника Служби, який закликав українських захисників до дезертирства

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу.

Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови - погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб.

"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ. У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ​ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

- ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Також читайте: Судитимуть мешканця Чугуївщини, який забезпечував "добробут" окупантам та "зливав" їм інформацію про місцевих патріотів, - прокуратура

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Чілавєк літінанта Баканова?
15.03.2023 12:17 Відповісти
Я вже якось виказував свою думку яким чином в таких службах працюють люди зовсім не на Україну. Там з часів КГБ самовідтворювана система. Люди які туди приходять самі стають подібними, а потім вчать вже нових. Це неможливо перебудувати. Службу необхідно розпустити і взяти абсолютно нових людей. Також це потрібно зробити і у судовій системі.
15.03.2023 12:28 Відповісти
"подвиг разведчика"
15.03.2023 12:15 Відповісти
А може й він сам?
15.03.2023 12:23 Відповісти
"відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ". СБУ не напартачило. Вже нормально. Є ще патріоти.
15.03.2023 12:19 Відповісти
Так. Ви правильно сказали. Патріоти ще є. В СБУ. Мало. З лупою найдені. Але є. Але хіба має так бути в службі метою якої є захист країни від внутрішнього ворога, від зрадників? Хіба не мають там бути патріотами ВСІ?
15.03.2023 12:24 Відповісти
Цілком згідний.
15.03.2023 12:30 Відповісти
Як туди таке сміття набирали? Скажи хто твій бос і я не здивуюсь твоїй зраді....Може наразі Україні нормальні кадри набирати, а не по приколу
15.03.2023 12:19 Відповісти
Па приколу?🤣🤣🤣
15.03.2023 12:23 Відповісти
Я вже якось виказував свою думку яким чином в таких службах працюють люди зовсім не на Україну. Там з часів КГБ самовідтворювана система. Люди які туди приходять самі стають подібними, а потім вчать вже нових. Це неможливо перебудувати. Службу необхідно розпустити і взяти абсолютно нових людей. Також це потрібно зробити і у судовій системі.
15.03.2023 12:28 Відповісти
Поділяю вашу думку.
15.03.2023 12:30 Відповісти
Старі пердуни генерали з часів СРСР вже навчили нових.
15.03.2023 12:32 Відповісти
Пишу про це вже рік. Як Наумів - права рука Вані Бакланова, фактичний керівник сбу у 2019-2022 роках, начальник департамента сбу по внутрішній безпеці(!!!), здриснув із баблом в Сербію.
Наумів то здриснув, а люди, яких він призначав на керівні посади в сбу, залишились...
15.03.2023 12:49 Відповісти
У 2013 шефом СБУ був громадянин РФ
15.03.2023 12:30 Відповісти
міністром оборони теж ...
15.03.2023 12:39 Відповісти
В 2013?

Хто там тільки не був. Апельсини, то наколоті.
15.03.2023 13:58 Відповісти
Мабуть шось з головою -- раз такого натворив і вернувся .
15.03.2023 12:22 Відповісти
Ні. Московітая авось.
15.03.2023 12:33 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
15.03.2023 12:22 Відповісти
1+1
15.03.2023 12:24 Відповісти
Оригінал. 28.03.2019.

Самая главная задача Украины на сегодня - зафиксировать необратимость изменений. Которая еще не произошла. Украинская государственность, которой всего пять лет, пока всё еще построена из того, что было и палок. Это еще довольно шаткая конструкция. И как можно «по приколу» поставить руководить этой конструкцией человека, который совершенно не понимает, что такое государство, как оно устроено, как оно работает, что такое политика, что такое внешняя политика - я не понимаю совершенно.
Такие эксперименты может позволить себе США.
У Украины такого запаса прочности нет.
15.03.2023 12:27 Відповісти
да... насобирала сбу в своих подрядках столько мразоты, что... кстати, а что бульканов, или как там быканов-баканов, куда подевался... убирает у боневтіка янелохмнесорокдва?
15.03.2023 12:48 Відповісти
А что так просто, захотел и уволился из СБУ?
15.03.2023 12:54 Відповісти
Там такий перший і останній один раз за тиждень!
15.03.2023 13:14 Відповісти
Дмитро Співак, який на медчуківських каналах розпалював ворожнечу і руський мір кликав в країну під підозрою? Вчора зустрів в місті. Думав що втік, а він як нічого і не було...
15.03.2023 13:34 Відповісти
Бачу, що СБУ, від якої смердить чекістами, треба розпустити та заснувати щось нове. З повною заміною всіх кадрів.
15.03.2023 14:05 Відповісти
 
 