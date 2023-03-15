УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 033 90

Ворожий літак СУ-24 збили бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збили російський літак СУ-24 поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вибух літака під час падіння та видно парашут пілота, який встиг катапультуватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. ВIДЕО

Автор: 

літак (3021) знищення (8285) Бахмут (1567) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
Це Ермак для різноманіття рахує літаки. По обов"язку він повинен рахувати туалетний папір.
показати весь коментар
15.03.2023 12:34 Відповісти
+33
Пілот упав біля Кліщіївка, злиття літака підтвердив єрмак. Він що експерт по підрахунку втрат ворога чи таки секретар
показати весь коментар
15.03.2023 12:29 Відповісти
+28
Америкоси у кацапів, а в нас американці, або наші друзі. А з чого збили ворожий літак? То не американська зброя і точно не асфальт? І навіть якщо ПЗРК не американський, то вони нам його купили. або дали гроші, бо ми свої надійно закатали в асфальт під білоруський і російський бітум.
показати весь коментар
15.03.2023 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пілот упав біля Кліщіївка, злиття літака підтвердив єрмак. Він що експерт по підрахунку втрат ворога чи таки секретар
показати весь коментар
15.03.2023 12:29 Відповісти
Це Ермак для різноманіття рахує літаки. По обов"язку він повинен рахувати туалетний папір.
показати весь коментар
15.03.2023 12:34 Відповісти
звичайно, кому кому, а єлдаку краще видно з бункері що і хто збив. Тільки не розумію, до чого тут єрмак?
показати весь коментар
15.03.2023 13:15 Відповісти
..там їх двоє..))) Другий **намагався** ..як завжди у смердячих... **відводити** падаючий літак від ... (школи... лікарні.. дитячого садочка) Вибрати по бажанню. І **геройські** загинув!!!
показати весь коментар
15.03.2023 12:48 Відповісти
По настройці першим уходить пілот, потім штурман. Хоча *** його зна в кого не спрацювала катапульта
показати весь коментар
15.03.2023 15:12 Відповісти
.. КПС може катапультувати штурмана примусово. Сам штурман може теж катапультуватися. У восьмидесяті при пожарі двигуна катапультувався пілот... Штурман..старший лейтенант притнув Су-24 без шассі у полі. Як такої *настройки* на Су-24 нема.
показати весь коментар
15.03.2023 21:51 Відповісти
ОБОРОТЕНЬ д'ерьмак ГОТОВ примазаться , пропиариться К ЛЮБОЙ ПОЗИТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ , думает что ИДИОТЫ ВСЕ , а не 73% 🦠 , избравших ТРОЯНСКИХ ШАКАЛЮГ !
показати весь коментар
15.03.2023 13:20 Відповісти
просто захотів мабуть пропіаритись хорошою новиною. )
показати весь коментар
15.03.2023 13:33 Відповісти
Пілот упав біля Єрмакiвка, злиття літака підтвердив клiщ.
показати весь коментар
15.03.2023 13:34 Відповісти
вижив падло , салютує
показати весь коментар
15.03.2023 12:29 Відповісти
Може то спроба застрелитися з ракетниці?
показати весь коментар
15.03.2023 12:31 Відповісти
то сам літак салютує викидаючи теплові пастки, поки кацапопілот на дереві висить
показати весь коментар
15.03.2023 12:43 Відповісти
Самолёт радуется что сбросил говно с шеи
показати весь коментар
15.03.2023 14:06 Відповісти
Викликає допомогу та позначає місцезнаходження Тільки, взагалі-то, у льотчика не ящик ракет - здається, якраз три штуки І він їх висмалив відразу після приземлення Сумніваюся, що вертольот уже був на підльоті
До речі - а де другий? В екіпажі Су24 - два льотчики Мабуть, один вже "закобзонився" ...
показати весь коментар
15.03.2023 12:52 Відповісти
Так стріляти з ракетниці може тільки п'яний в хлам . Насправді це нерозстріляні НУРСи салютують з приводу загибелі їх носія
показати весь коментар
15.03.2023 13:14 Відповісти
😊 Ну, взагалі то у мене сарказм був. Бо це справді не ракетниця. Але те, що літун був п'яний у хлам - досить правдоподібно. 😁
показати весь коментар
15.03.2023 14:07 Відповісти
На Су 24 двоє. Сподівємося, напарнику кабздон вж Дєнь пабеди співає..
показати весь коментар
15.03.2023 12:44 Відповісти
Рекетница штука однозарядная. Что-то слишком быстро он перезаряжается. Тем более, что он судя по видео, не приземлился, а притополился\приберезился или что-то типа того. Наверное это из аэроплана тепловые ловушки салютуют.
показати весь коментар
15.03.2023 12:44 Відповісти
На кіл сів.
показати весь коментар
15.03.2023 14:19 Відповісти
купол зложився на дереві - варіант що орк-льотчик уже не координував свої дії ...як мінімум 300-й...
показати весь коментар
15.03.2023 16:26 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 12:29 Відповісти
здається пілот теж не зовсім живий
показати весь коментар
15.03.2023 12:29 Відповісти
Тепер би ще цю облать накрити артилерією
показати весь коментар
15.03.2023 12:31 Відповісти
Америкоси, вчітья як треба кацапське лайно збивати.
показати весь коментар
15.03.2023 12:31 Відповісти
Америкоси у кацапів, а в нас американці, або наші друзі. А з чого збили ворожий літак? То не американська зброя і точно не асфальт? І навіть якщо ПЗРК не американський, то вони нам його купили. або дали гроші, бо ми свої надійно закатали в асфальт під білоруський і російський бітум.
показати весь коментар
15.03.2023 13:10 Відповісти
Практично всі повітряні цілі збиваються або радянськими Іглами, або їх польскими аналогами Перунами.
показати весь коментар
15.03.2023 13:54 Відповісти
на які США виділили кошти і шукали ї\х по встьому світу. ПЗРК FIM-92 «Stinger»,використовується для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів. Він є одноразовим. Дальність ураження цілей - від 500 до 4750 метрів. Максимальна висота ураження цілі - 3500 метрів.Серед переваг цього ПЗРК - простота прицілювання та висока вражаюча здатність. Тобто піхотинець може швидко навчитися користуватися цим комплексом. Не принижуйте роль в цьому США, бо це несправедливо.
показати весь коментар
15.03.2023 15:48 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
15.03.2023 12:32 Відповісти
Які це величні слова. Я мала нагоду сьогодні на привітання Слава Україні, відповісти Героям Слава! Мої чудові сусідки-пенсионерки. Бердянськ і Маріуполь.
показати весь коментар
15.03.2023 14:47 Відповісти
Второй пилот приземлился без парашута.
показати весь коментар
15.03.2023 12:34 Відповісти
Жостко)))
показати весь коментар
15.03.2023 12:45 Відповісти
Настоящий вдвшник
показати весь коментар
15.03.2023 22:46 Відповісти
вертолётики безнадёжно от литачков отстают.
показати весь коментар
15.03.2023 12:35 Відповісти
Вот только у кацапни "появились" Ми-24 которых год назад и близко не было) Постоянно вижу одну и туже пару из Ми-8 и Ми-24... Особенность экипажа этой 24-ки, что они всегда идут на приличном расстоянии от 8-ки и реагируют на все подозрительное на земле...
показати весь коментар
15.03.2023 12:52 Відповісти
над оккупированной территорией?
показати весь коментар
15.03.2023 14:03 Відповісти
За 100-150 км от линии фронта....
показати весь коментар
15.03.2023 14:21 Відповісти
Ка уже дефицит? А как бодро летали по киевской
показати весь коментар
15.03.2023 14:04 Відповісти
Вчера видел четверку летящую в Крым.... Один Ка, один 28-й и две 8-ки... Ка вообще сейчас редко встретишь, но я больше удивился Ми-28, их и в начале очень мало было... А Ка да, десятками раньше летали....
показати весь коментар
15.03.2023 14:19 Відповісти
Оказывается что "неуязвимый летающий танк" все же падает от стрингеров, перунов и даже иглы)
показати весь коментар
15.03.2023 15:00 Відповісти
Цікаво, і де ж ви їх бачили? Судячи з флажку десь далеко.
показати весь коментар
15.03.2023 22:05 Відповісти
Это все что ваша фантазия смогла выдать?) А к простейшим выводам, что раз на оккупированных территориях запрещен доступ к украинским сайтам и ВПН это единственный выход, ваш уровень умственного развития не позволил прийти?)
показати весь коментар
15.03.2023 22:11 Відповісти
Не обращайте внимания на длб-ов. Как раз сознательные украинцы на оккуп. территориях критически нам нужны, для получения информации. Берегите себя и чаще стирайте инфу с телефона
показати весь коментар
15.03.2023 22:48 Відповісти
І яким же VPN ви користуєтесь?
показати весь коментар
15.03.2023 23:15 Відповісти
Стандартным, бесплатным расширением в браузере) Автоматически стоит Амстердам, но временами выдает то флаг Франции, то Нидерландов) Местонахождение вам тоже указать?) А может еще и реальное имя?)
показати весь коментар
16.03.2023 00:40 Відповісти
Я просив тіки назву VPN. Вони всі мають назву. Скоріш за все Betternet, Lantern, X-VPN.
показати весь коментар
16.03.2023 04:02 Відповісти
Кашки убийцы танков. Сейчас распутица и воюет пехота и арта, поэтому думаю и берегут их, ожидая весеннего наступления ЗСУ.
показати весь коментар
15.03.2023 17:11 Відповісти
это вам ваш ******** рассказал про убийцу танков? специально зарегился сегодня, что бы эту смешную ахинею про ваши летающие вёдра тут написать?
показати весь коментар
15.03.2023 17:58 Відповісти
Ну нравится вам смотреть Соловьева, ваши проблемы. Однако советую вам держать это при себе. Танки это главная цель для апечей и кашек. Эти вертолеты разрабатывались в первую очередь как раз для борьбы с танковыми армиями на растояннии не доступном полковому пво. Если вам что то не нравится, попробуйте оспорить. Но сегодня нету оружия круче против танка, чем ракеты агм и вихрь. В первую очередь ввиду скорости этих ракет. Она там почти как у пво. Нет, вы конечно можете оспорить и написать что есть что то круче. Интересно было бы посмотреть что)
показати весь коментар
15.03.2023 18:21 Відповісти
легенды про ваши трясущиеся говнеты здесь никого не интересуют. Прекращай *********** по вражеским пабликам, лучше домом своим займись. у тебя там с одной стороны тайга горит, а с другой ее китайцы вырубают под корень.
показати весь коментар
15.03.2023 18:29 Відповісти
Малой, свою пропагандиские бредни можешь оставить себе. Я все еще жду, что ты мне расскажешь про оружие, которое круче против танков черем ракеты agm и вихрь. Или просто признай, что ты влез в том, о чем не знаешь и просто слейся.
показати весь коментар
15.03.2023 18:33 Відповісти
кацап, домом займись. Чего вы к нам лезете... а свои фантазии на ваших милитарных форумах изливай.
показати весь коментар
15.03.2023 18:39 Відповісти
Я думаю это рекордный слив по времени за этот год. Шкед, мой совет, что бы в следующий раз так не позориться, просто не лезь в темы, в которых не разбираешься. Не придется потом так сливаться.
показати весь коментар
15.03.2023 18:47 Відповісти
кацап, тебя ***** как послать: на русском чи українською? Різниця невелика, всього в одну літеру, тому ти легко зрозумієш.
показати весь коментар
15.03.2023 18:51 Відповісти
Ну не шаришь ты за боевые вертолеты и их вооружение, влез по незнанке и получил по носу. В следующий раз будешь умнее. Не понравилось? Ну давай, заплач.
показати весь коментар
15.03.2023 18:53 Відповісти
зрозумій, кацапе: ваших говнєтних кацольотів ніхто не боїться, тому не треба тут лякати вашими літаючими вібростендами. І запам'ятай - тут з вами ніяких дискусій не буде, бо крім огиди і ненавісті на віки інших відчуттів до вас не буде. Тому ще раз: йди *****.
показати весь коментар
15.03.2023 18:59 Відповісти
Малой, самое забавное в твоем сливе это температура твоего очка, когда тебя щелкнули по носу, а тебе даже не чем возразить по делу кроме такого исхода на говно и слюни. Продолжай
показати весь коментар
15.03.2023 19:00 Відповісти
кацапчику, це останній час існування твого акаунту на Цензорі перед баном, бо тут не будуть терпіти щоб якесь кацапське лайно своїх пропагандонів та ********** писало з великої літери. Тому просто щезни сам *****.
показати весь коментар
15.03.2023 19:07 Відповісти
Дыши, малой, дыши. Помни, это всего лишь форум и обсуждение политической и военных тематик. Твой гнев в монитор очень вреден для твоего здовровья, особенно для сосудов в голове. А аккаунты на цензоне ничего не стоят для людей из арбитража трафика Главное ведь не то, что ты получил так смешно и публично по носу. Суть в том, что ты теперь знаешь что апачи и кашки нужны именно против танков. Новый день, новые знания, щкед. Запомни это. И береги голову.
показати весь коментар
15.03.2023 19:11 Відповісти
кацапи як листячко берьозки в лазні... вас і ***** посилають, і вбивають на нашій землі тисячами, а ви все одно лізете "как на буфет вокзальный". Ще раз: йди *****.
показати весь коментар
15.03.2023 19:16 Відповісти
Мне то чего, это ваши замесы с ними. Для меня интерес только в сравнении оружия. Людей жалко, эт да. И я же не виноват, что ты настолько тупой и каждого, кто пишет на кириллице считаешь москальским кацапом. Ума палата. Выдахай.
показати весь коментар
15.03.2023 19:21 Відповісти
ще раз - йди із своїм солоб'овим *****.
показати весь коментар
15.03.2023 19:38 Відповісти
А ты специально зарегался под женским именем, что бы про Кашки поумничать?) Так что там с Ми-24? Зачем их "достали" если Кашек достаточно?)
показати весь коментар
15.03.2023 22:19 Відповісти
Ники подтягиваются с учеток твиттера и гугла. Странно, что вы об этом не знали. Ми24 это же военно транспортный вертух с подвесами под нары, там нету управляемого ракетного вооружения. Совсем другое. Насколько сейчас я вижу обе стороны применяют вертушки для атак с кабрирования. Ума не приложу, зачем это нужно, но стрелять так могут все, вплоть до ми-8 с подвесами.
показати весь коментар
15.03.2023 22:32 Відповісти
Ааа, это твиттер с гуглом сами подбирают женские имена для мужчин))) Буду знать))) Ну а раз 24-й это аналог 8-го, то тем более))) И чего это я вижу что 24-ки прикрывают 8-ки, а не наоборот))) А до этого эти функции исполняли Кашки))) Теперь буду знать, что тут нету никакой взаимосвязи)))
показати весь коментар
15.03.2023 23:00 Відповісти
Я из мира арбитража трафика. Под задачи команды делают сотни тысяч аккаунтов фб, гугла и твитера в год. Буду я еще выбирать с нормальным именем, беру любой из таблиц и погнали общаться )

Мне не чего сказать про то, зачем 24 сопровождают 8. Вы вообще уверены, например, что это именно ми 24, а не ми 35?) Про тандем боевых вертух знаю примерно. Это когда ка52 идут в сопровождении ми28, потому что у последнего есть какой то хитрый пво радар, а на ка52 их не ставят.
показати весь коментар
15.03.2023 23:17 Відповісти
Ну отличить древнюю покраску от свежей я и на глаз могу, тем более когда шасси спрятано) А насчет 28-х, их не настолько много изначально было, чтобы исполнять чьи то фантазии) Я уже молчу про его надежность) Не каждый из них способен долететь из Джанкоя до Мелитополя, не говоря уже до линии фронта))) Передышка редукторам нужна) Вот поэтому они и исполняют иногда роль эскортниц для генералов где нибудь за 100 км от линии фронта) Или Шойгу на севере Крыма) Картинка красивая, но не более)
показати весь коментар
16.03.2023 01:38 Відповісти
Тю, и на южном фронте распутица?) А в конце лета и всю осень тоже распутица была?) Или тоже берегли для весеннего наступления ЗСУ?) Это же надо, на основании одного только "думаю" развести пустопорожний срач на полстраницы))) Странно как то берегут))) Возле линии фронта наверное))) Туда летят, а назад летит меньше) И так постоянно)
показати весь коментар
15.03.2023 22:41 Відповісти
На юге думаю режим 1 мировой войны, все плотно окопываются и смотрят подозрительно друг на друга в мушки пулеметов, особенно после провалов русаков на минных полях под Угледаром. А то развели реально ржака. Я лишь написал, что думаю. Мои предположения, почему сейчас так мало ка52, указав на то, что они, как и апач создавались под массовый геноцид танков на большом растоянии. А там этот болезненный пришел, я что ли виноват, что у него фляга течет ^^
показати весь коментар
15.03.2023 22:45 Відповісти
))) Ну вы загнули))) Технику применять по назначению?) Русаками?))) А если генерал сказал копать отсюда и до обеда?)))
показати весь коментар
15.03.2023 23:06 Відповісти
хочется думать, что уже начали сбивать на подлёте к линии фронта.
показати весь коментар
15.03.2023 12:38 Відповісти
Тоже хочется так думать... А то последний месяц кацапы с Крыма на 2-х парах Су-25 летали строго по графику с 8 до 9 утра...
показати весь коментар
15.03.2023 12:56 Відповісти
Орлята учатся летать...(с)
показати весь коментар
15.03.2023 12:50 Відповісти
Жаль, что в то место куда приземлился пилот, арта не насыпала подарков - чтобы летать на 3+ нужно минимум - 5 лет обучения, а если у этого был опыт, то падарков в виде 152 или 155 мм было бы не жалко
показати весь коментар
15.03.2023 12:50 Відповісти
А в Целом ПВО ЗСУ молодцы!
Слава Украине!
показати весь коментар
15.03.2023 12:51 Відповісти
28 секунда, парашут зацепился за что-то - есть шанс, что будет 2 некролога по пилотам
показати весь коментар
15.03.2023 12:54 Відповісти
молодці. здохла тварюка. ну навіщо таку музику вставляти... якось не то
показати весь коментар
15.03.2023 13:02 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 13:12 Відповісти
Кліщиївка зараз за цапами, здається
показати весь коментар
15.03.2023 13:13 Відповісти
мої ріднесенькі !!! Пишаюсь вами, Холодноярці!!! І цілую кожного з вас !!! Дякую!
показати весь коментар
15.03.2023 13:15 Відповісти
Потрібно одразу накривати місце приземлення пілота артилерією. Бо літаків на росії може і багато лишилося, от пілотів-камікадзе - ні. А літати післі поставок західної ППО це самогубство, а одноразвого зека не посадиш керувати літаком. Тому треба, щоб кожен пілот знав, що навіть парашют його не врятує на Україні
показати весь коментар
15.03.2023 13:37 Відповісти
Зввершеня посту ніби невдвле. Потрібно:"...не врятує над Україною."
показати весь коментар
15.03.2023 14:26 Відповісти
Мільйон разів мені писали тут, що не на Україні, а в Україні. Все життя завчив, тепер ще буду стільки ж перевчатися)
показати весь коментар
15.03.2023 15:24 Відповісти
Вірно!
показати весь коментар
15.03.2023 15:40 Відповісти
Вірні товариш, чоловік, дружина, друг. Все решта "правильно".
показати весь коментар
15.03.2023 23:47 Відповісти
Як би ще ваш нарік щей снаряди робив тоді - так. А так кругом асфальт і вже у великих дірках.
показати весь коментар
15.03.2023 22:09 Відповісти
Если пилот не сдох то задача полностью не выполнена.
показати весь коментар
15.03.2023 14:47 Відповісти
А парашут-то один
показати весь коментар
15.03.2023 20:17 Відповісти
Були часи, коли відвойлвували території, тепер супер-новина - літачок... А якщо це правда? Де фото підара-пілота?
показати весь коментар
16.03.2023 00:46 Відповісти
 
 