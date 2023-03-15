Ворожий літак СУ-24 збили бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збили російський літак СУ-24 поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вибух літака під час падіння та видно парашут пілота, який встиг катапультуватися.

