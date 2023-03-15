Ворожий літак СУ-24 збили бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збили російський літак СУ-24 поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вибух літака під час падіння та видно парашут пілота, який встиг катапультуватися.
Топ коментарі
+51 Наталия П
показати весь коментар15.03.2023 12:34 Відповісти Посилання
+33 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар15.03.2023 12:29 Відповісти Посилання
+28 Анатолий К #427424
показати весь коментар15.03.2023 13:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі - а де другий? В екіпажі Су24 - два льотчики Мабуть, один вже "закобзонився" ...
Героям слава!!!
Мне не чего сказать про то, зачем 24 сопровождают 8. Вы вообще уверены, например, что это именно ми 24, а не ми 35?) Про тандем боевых вертух знаю примерно. Это когда ка52 идут в сопровождении ми28, потому что у последнего есть какой то хитрый пво радар, а на ка52 их не ставят.
Слава Украине!