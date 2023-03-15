Україна має вступити до НАТО після перемоги, щоб уникнути нової війни, - прем’єр Латвії Каріньш

Єдиним способом гарантувати, що Росію можна тримати під контролем буде повноцінний вступ звільненої України до НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

За його словами, після війни Україна має приєднатися до НАТО, щоб уникнути нової війни.

"Звичайно, поки військові дії тривають, ніхто в НАТО серйозно не розглядатиме можливість включення України, оскільки це негайно втягне все НАТО у війну, яку Росія веде в Україні. Але врешті-решт за нашої спільної та непохитної підтримки Україна досягне своїх цілей", - наголосив він.

За словами Каріньша, єдиний спосіб гарантувати, що Росію можна буде тримати під контролем, - це повне приєднання звільненої України до НАТО разом із усіма гарантіями безпеки.

"Ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії найближчим часом змінить свій курс. Проте ми можемо гарантувати, що незалежно від її (Росії. - Ред.) намірів вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів", - додав він.

