УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9748 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 267 21

Україна має вступити до НАТО після перемоги, щоб уникнути нової війни, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш

Єдиним способом гарантувати, що Росію можна тримати під контролем буде повноцінний вступ звільненої України до НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

За його словами, після війни Україна має приєднатися до НАТО, щоб уникнути нової війни.

"Звичайно, поки військові дії тривають, ніхто в НАТО серйозно не розглядатиме можливість включення України, оскільки це негайно втягне все НАТО у війну, яку Росія веде в Україні. Але врешті-решт за нашої спільної та непохитної підтримки Україна досягне своїх цілей", - наголосив він.

За словами Каріньша, єдиний спосіб гарантувати, що Росію можна буде тримати під контролем, - це повне приєднання звільненої України до НАТО разом із усіма гарантіями безпеки.

"Ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії найближчим часом змінить свій курс. Проте ми можемо гарантувати, що незалежно від її (Росії. - Ред.) намірів вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів", - додав він.

Читайте: Вступ України в ЄС не викличе стільки суперечок, як вступ у НАТО, - президент Чехії Павел

Автор: 

Латвія (1411) НАТО (6808) членство в НАТО (1771) Каріньш Кріш’яніс (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Не з нашим лайном при владі.
показати весь коментар
15.03.2023 13:48 Відповісти
+6
і це є єдиною гарантією безпеки для України, все інше - зелені вигадки.
показати весь коментар
15.03.2023 13:52 Відповісти
+5
В краткосрочной перспективе эти проблемы неразрешимы силами самих украинцев. Необходимо внешнее управление Западом, которое смертельно пугает подкацапников и другую коррупционную сволочь.
показати весь коментар
15.03.2023 13:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не з нашим лайном при владі.
показати весь коментар
15.03.2023 13:48 Відповісти
Таки так ! Важко не погодитися... Але куди діти автократію, куди діти кліптоманію, куди діти кумівство і таке інше.
показати весь коментар
15.03.2023 13:49 Відповісти
В краткосрочной перспективе эти проблемы неразрешимы силами самих украинцев. Необходимо внешнее управление Западом, которое смертельно пугает подкацапников и другую коррупционную сволочь.
показати весь коментар
15.03.2023 13:53 Відповісти
припустімо, рецепт є і він вам не сподобається.

то що оберете - триматися за світ, який вам зрозумілий чи стрибати в чорний морок бо так вам радить хтось инший?
показати весь коментар
15.03.2023 13:54 Відповісти
Про це треба було думати раніше. Безкарність минула, породила цю безкарність.
показати весь коментар
15.03.2023 13:55 Відповісти
Всі в Україні, хто агітував проти НАТО, мають бути покарані.
показати весь коментар
15.03.2023 13:49 Відповісти
це нереально.

карати - це мати законне право зватися катом.

тільки держава узурпувала таке право. проста людина карати не може, ми її за банку варення та корзину пічення здамо лягавим.
показати весь коментар
15.03.2023 13:58 Відповісти
і це є єдиною гарантією безпеки для України, все інше - зелені вигадки.
показати весь коментар
15.03.2023 13:52 Відповісти
"це негайно втягне все НАТО у війну". Провокацію з безпілотника проковтнули. *уйло вже потирає руку об стіл.
Сколько раз спасал бы я тебя
Не могу я больше, не могу
Но с надеждой, может быть, и зря
Буду ждать на этом берегу
показати весь коментар
15.03.2023 13:56 Відповісти
Это приоритет номер 1 Украины
показати весь коментар
15.03.2023 14:01 Відповісти
Це уже АКСІОМА!!!
Але перед вступом зачистити усю шоблу мародерів на крові з «чесних привладних»!!!
Приклад з дитячою люстрацією ВРАХОВАНО!!

Порновщина вимагає смерті🫡👍💪✊😡😠🇺🇦‼️❤️🪖⚔️💯🇺🇦‼️❤️
показати весь коментар
15.03.2023 14:04 Відповісти
Складається враження, що розмов "після перемоги" значно більше, ніж справ для досягнення цієї перемоги.
показати весь коментар
15.03.2023 14:06 Відповісти
Ага, тільки й чуємо - от після перемоги... Так перемогу спочатку треба здобути, про що всі чогось забувають.
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
Потрібна таємна угода про автоматичний вступ у НАТО при виході (хоч приблизно) на кордони 1991 року. І ні секудною довше!
показати весь коментар
15.03.2023 14:12 Відповісти
І тільки так. Бо якщо знову почнеться " вступ в НАТО не швидкий процесс, можливо років через 10, потрібен консенсус..." то діла не буде.
показати весь коментар
15.03.2023 14:36 Відповісти
Якщо був би їнший президент, то вже би всупили.
показати весь коментар
15.03.2023 15:00 Відповісти
Пан Vasily Androshchook, на скільки реальним ви вважаєте план повернення Криму? Тут хоч би повернути території окуповані в минулому роцi.
показати весь коментар
15.03.2023 15:17 Відповісти
Оце мудра людина. І нехай чують усі. А то аж тошнить від фраз "Наразі ми не можемо прийняти Україну в НАТО, бо це спричинить ескалацію у відносинах з росією", "Двері НАТО відкриті для всіх, але наразі Україна ще не готова до того, щоб стати повноцінним членом НАТО".
показати весь коментар
15.03.2023 14:19 Відповісти
А вариант уничтожить тех кто терроризириует весь мир, что бы не было новой войны - не рассматривается? Создаётся впечатление что девизы НАТО - "Моя хата скраю" и "Хай *****, аби не били". Кстати они подходят под ситуацию с упавшими ракетами в Польше, когда погибло 2 человека.
показати весь коментар
15.03.2023 14:32 Відповісти
Якщо позбавимося Зелі, то вступимо !
показати весь коментар
15.03.2023 14:59 Відповісти
Крым аннексирован, почти четыре области оккупированы, но главное что, есть швидкий план до вступу в ЕС i НАТО. Спочатку може треба би перемогти? Поки маскаль бомбить Україну про які членства може бути розмова?
показати весь коментар
15.03.2023 15:06 Відповісти
 
 