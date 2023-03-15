УКР
Мати російського футболіста Канчельскіса відмовилася їхати до Росії з України

канчелькіс

Мати відомого російського футболіста і тренера українського походження Андрія Канчельскіса відмовилася їхати до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Р-Спорт.

"У мами все нормально. Кіровоград (Кропивницький. – Ред.). знаходиться в середній частині України – там не бомблять. Неприємні ці сирени постійно. Жива-здорова.Ми з сестрою хотіли, щоб вона поїхала до Ізраїлю, але вона вже стара і сказала, що нікуди не поїде. До Москви вона також не поїде. Раніше вона приїжджала у гості. Зараз ні. Ну ми вмовляти не будемо. Намагаємося, звичайно, донести, але вона не хоче", - сказав Канчельскіс.  

Андрій Канчельскіс народився у Кропивницькому, грав за місцеву "Зірку", київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Звідти перейшов у "Манчестер Юнайтед". Відмовився виступати за збірну України та грав за Росію. Після завершення кар’єри живе у Москві, а його мати залишилася в Україні.

Читайте: У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак

росія (67900) Україна (6174) переїзди (20) футболіст (145)
Топ коментарі
+44
Мама правильна, син - лайно!
15.03.2023 14:28 Відповісти
+34
не зрозуміло що намагаються донести...що "бандєровци бамбят"? мабуть мама хоч і стара але зі здоровим глуздом товаришує
15.03.2023 14:26 Відповісти
+29
один з уїбанів як і нікіфроров-онопко-юран-цимбаларь!їпучі зрадники!
15.03.2023 14:28 Відповісти
15.03.2023 14:26 Відповісти
звісно ж, у них лише такий наратив. "Русскіє же по мірним людям не стрєляют"...
15.03.2023 14:31 Відповісти
Та пішов він... Це ж добре, що одним руським менше на нашій землі!
15.03.2023 14:48 Відповісти
Здебільшого навпаки. Діти зарадянским батькам правду про цю війну доносять. Але тут ще молодий дядько виявився чи розумово відсталим, чи покидьком, який за гроші від ***** маму продає.
15.03.2023 15:19 Відповісти
15.03.2023 14:28 Відповісти
15.03.2023 14:28 Відповісти
толіка тимощука забув
15.03.2023 14:31 Відповісти
так косив під українця, але банально продався за гроші
15.03.2023 14:35 Відповісти
Питор сраний
15.03.2023 14:40 Відповісти
толик хоть не задешево продался..
15.03.2023 14:41 Відповісти
вірно пишеш , ключове продався
15.03.2023 15:03 Відповісти
Ракицького забули)))
15.03.2023 14:41 Відповісти
ракицький - майстер переобування. Зараз на ЗСУ донатить.
15.03.2023 15:01 Відповісти
ну Цимбаларя вже давно нема... пішов з життя ще задовго до війни.
15.03.2023 14:32 Відповісти
и Цымбаларь похоронен в Одесе а не на московии
15.03.2023 16:37 Відповісти
Мама розумна, а син - мудак.
15.03.2023 14:29 Відповісти
Пам'ятаю ту прокацапську гниду . У нього ще в 90-х був даунбаський вірус приживлено. Був ще такий самий гнидяра онопко в ті часи.
15.03.2023 14:31 Відповісти
Цікаво, як там поживає зрадник толя тімощук? Ненавидить всіх бєндєравцев? Радіє обстрілам мирних українських міст?
15.03.2023 14:33 Відповісти
і це треба мати таких синів, які кацзуйню навіть до мами намагаються донести?
15.03.2023 14:35 Відповісти
Обычно, такие про себя говорят так:
- А гАлавой я, между прочим, ем !
15.03.2023 14:36 Відповісти
Мама, ну как ти нє панімаєшь,
што вас бамбят для вашева же блаґа!
15.03.2023 14:40 Відповісти
"Намагаємося, звичайно, донести, але вона не хоче"
Цікаво що донести? Що російські ракети нікого не вбивають, а лише звільняють, чи що її зазомбували американці і тепер вона нічого не розуміє?
15.03.2023 14:46 Відповісти
А є навпаки - син нормальний , а мама іуда .. Приклад - тварина на прізвище - монтян . Обидва сини цієї паскуди зреклися її , а старший ще й допомагає ЗСУ , збираючи донати . А маман сидить у мацькві і теж відреклася від синів ,, ще й погрожує їм розправою . !!
15.03.2023 14:47 Відповісти
Там не двоє синів, а четверо. І всі не спілкуються з лахудрою.
15.03.2023 15:08 Відповісти
Ну кто бы сомневался... Папа литовец, мама украинка, а сын исконно руzzкий... Фу, мерзость...
15.03.2023 14:53 Відповісти
"Намагаємося, звичайно, донести"

15.03.2023 15:05 Відповісти
Воно було совком , а стало рускім совком . Помітили , як у них морди змінюються на кацапсько-мерзотні ? А конкретно це чмо стало зрадником ще в 90х .
15.03.2023 15:19 Відповісти
КанчельСкис! Горе-редакторы. Лишь бы написать, неважно что и как. Ошибку исправьте, грамотеи
15.03.2023 15:20 Відповісти
Все правильно: мама народила в Україні Канчельскісом - на росії став кінчелькісом.
15.03.2023 15:43 Відповісти
Сынок ватный на 100%.
15.03.2023 15:45 Відповісти
говнюк ватных болот..........................................а МАМЕ-РЕСПЕКТ!
15.03.2023 16:08 Відповісти
 
 