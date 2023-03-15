Мати російського футболіста Канчельскіса відмовилася їхати до Росії з України

Мати відомого російського футболіста і тренера українського походження Андрія Канчельскіса відмовилася їхати до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Р-Спорт.

"У мами все нормально. Кіровоград (Кропивницький. – Ред.). знаходиться в середній частині України – там не бомблять. Неприємні ці сирени постійно. Жива-здорова.Ми з сестрою хотіли, щоб вона поїхала до Ізраїлю, але вона вже стара і сказала, що нікуди не поїде. До Москви вона також не поїде. Раніше вона приїжджала у гості. Зараз ні. Ну ми вмовляти не будемо. Намагаємося, звичайно, донести, але вона не хоче", - сказав Канчельскіс.

Андрій Канчельскіс народився у Кропивницькому, грав за місцеву "Зірку", київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Звідти перейшов у "Манчестер Юнайтед". Відмовився виступати за збірну України та грав за Росію. Після завершення кар’єри живе у Москві, а його мати залишилася в Україні.

