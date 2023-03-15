До 13 років колонії суворого режиму засудили росіянина за підпал військкомату в Московській області

22-річного росіянина Кирила Бутиліна засудили до 13 років колонії суворого режиму за підпал військкомату. Його визнали винним за статтями про теракт, заклик до тероризму та вандалізму (за фразу на підтримку України, написану на воротах військкомату).

Зазначається, що це перший відомий випадок підпалу військкомату від початку війни РФ проти України.

Прокурор вимагала 13 років позбавлення волі. Після звільнення Бутиліну протягом двох років не можна буде публікувати матеріали в інтернеті.

Адвокат Михайло Євсєєнков заявив на дебатах, що Бутилін не є терористом і не мав на меті терористичного акту. Він "неправильно зрозумів цілі війни з Україною", тому здійснив підпал. Захисник просив суд призначити мінімальне покарання у вигляді позбавлення волі менше ніж 10 років.

Пожежники підтвердили, що всередині будівля не спалахнула, сталося невелике загоряння зовні. Матеріальні збитки становлять 12 тисяч рублів.

28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бутилін підпалив військкомат у Луховицях (Московська область), а також пофарбував ворота у кольори прапора України та написав: "Я не піду вбивати братів!" Він заявляв, що метою було "знищити архів із особистими справами призовників" та завадити мобілізації в окрузі.

Бутиліна затримали на кордоні Литви та Білорусі. У своєму зверненні, яке розповсюджували Telegram-канали, 22-річний росіянин також висловлював надію, що не побачить своїх однокласників у полоні чи списках загиблих. Він закликав протестувальників бути рішучими, щоб "сильніше зламати дух російської армії та уряду".

