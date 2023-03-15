15 років за ґратами проведе зрадниця, яка "наводила" російські ракети на пункти видачі гумдопомоги у Харкові, - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще однієї ворожої поплічниці, яка проводила розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Фігуранткою є посадовиця одного з державних підприємств Харкова, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

"Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх "результатів" та коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, вона контактувала з російською спецслужбою через "зв’язкових". Ними виявились двоє російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті.

Інший - мобілізований до окупаційних угруповань ЗС РФ мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Саме їм у месенджері Телеграм зловмисниця "скидала" фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.