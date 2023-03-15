УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9748 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 687 11

15 років за ґратами проведе зрадниця, яка "наводила" російські ракети на пункти видачі гумдопомоги у Харкові, - СБУ

харків

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще однієї ворожої поплічниці, яка проводила розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Фігуранткою є посадовиця одного з державних підприємств Харкова, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

"Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів", - йдеться у повідомленні. 

Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх "результатів" та коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: До 13 років колонії суворого режиму засудили росіянина за підпал військкомату у Московській області

За даними слідства, вона контактувала з російською спецслужбою через "зв’язкових". Ними виявились двоє російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті.

Інший - мобілізований до окупаційних угруповань ЗС РФ мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Саме їм у месенджері Телеграм зловмисниця "скидала" фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

обстріл (30991) вирок (1135) суд (11874) Харків (5874) державна зрада (1774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Таких треба публічно страчувати- через десяток зрадників не буде
показати весь коментар
15.03.2023 14:40 Відповісти
+8
У Харкові якраз і були прилети у черги людей за гуманітарною допомогою.

Тоді було зрозуміло- Працюе зрадник із місцевих.

Були людськи втрати.

Тому це не тільки зрада, а ще це вбивство людей.

Невже по українському законодавству це усе -15 років???
показати весь коментар
15.03.2023 14:44 Відповісти
+7
всего 15 лет
показати весь коментар
15.03.2023 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всего 15 лет
показати весь коментар
15.03.2023 14:31 Відповісти
Таких треба публічно страчувати- через десяток зрадників не буде
показати весь коментар
15.03.2023 14:40 Відповісти
Хоть-бы по-тихому , чтобы все толерантные партнеры не озабочивались !
показати весь коментар
15.03.2023 14:43 Відповісти
У Харкові якраз і були прилети у черги людей за гуманітарною допомогою.

Тоді було зрозуміло- Працюе зрадник із місцевих.

Були людськи втрати.

Тому це не тільки зрада, а ще це вбивство людей.

Невже по українському законодавству це усе -15 років???
показати весь коментар
15.03.2023 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y І тут одразу нижче читаємо: «До 13 років колонії суворого режиму засудили росіянина за підпал військкомату в Московській області.» Якось це не співмірно.
показати весь коментар
15.03.2023 14:46 Відповісти
В раз у раз вже майже рік повторюється історією з коригуванням. Влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають.... Верховна рада веде себе так ніби в країні немає ВІЙНИ. До речі, на мою думку, верховна рада це самий інфатільний орган на сьогодні підчас війни. Ні дій оперативних, ні законів вчасних потрібних державі.... Тільки деребан і демагогія. За зраду, коригування повинні бути терміни довічні без права помилування. За заперечування агресії проти України, розповсюдження інформації які шкодять державі, ... позбавлення громадянських прав, депортація. По іншому ВІЙНУ НЕ ВИГРАТИ. ВТРАТИМО ДЕРЖАВУ.
показати весь коментар
15.03.2023 15:25 Відповісти
Мало! Це дуже мало!
показати весь коментар
15.03.2023 15:31 Відповісти
Надо було растреляти суку
показати весь коментар
15.03.2023 16:04 Відповісти
Не факт, при очередном обмене ее по тихому могут амнистировать и передать в кацапию!
Я против любого обмена пленными (только после войны или победы), ибо папасть в плен - это не героизм, а трусость, граничащая с дезертирством!
показати весь коментар
15.03.2023 17:23 Відповісти
міністра юстиціі малюска треба гнати віником з влади,понабирали йолопів та бездарів
показати весь коментар
15.03.2023 17:24 Відповісти
і де фото ціеї шалави ?
показати весь коментар
15.03.2023 18:17 Відповісти
 
 