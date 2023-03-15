Під час посівних робіт на Херсонщині здетонував касетний боєприпас, поранено чоловіка, - ОВА
На Херсонщині здетонував касетний боєприпас, поранення дістав цивільний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Подія сталася у Станіславській громаді. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас", - йдеться в повідомленні.
Через вибух поранення дістав мирний житель області.
Так, обладміністрація закликає жителів не відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які ще не обстежили сапери. Там можуть залишатися розтяжки, міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.
"Якщо ви побачили вибухівку, в жодному разі не чіпайте її. Відійдіть на безпечну відстань та покличте рятувальників або правоохоронців", - додали в ОВА.
