УКР
Під час посівних робіт на Херсонщині здетонував касетний боєприпас, поранено чоловіка, - ОВА

снаряд,касетний

На Херсонщині здетонував касетний боєприпас, поранення дістав цивільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Подія сталася у Станіславській громаді. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Через вибух поранення дістав мирний житель області.

Так, обладміністрація закликає жителів не відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які ще не обстежили сапери. Там можуть залишатися розтяжки, міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

"Якщо ви побачили вибухівку, в жодному разі не чіпайте її. Відійдіть на безпечну відстань та покличте рятувальників або правоохоронців", - додали в ОВА.

Читайте: Четверо рятувальників та цивільний чоловік підірвалися на міні в Херсонській області, - ОВА

Автор: 

вибух (4621) Херсонська область (6229)
Зробили комплект дистанційного керування тракторами, щоб безпечно пройти по полям з агрегатом без механізатора, з агрегатом, в тому числі з активацією автопілоту і т.п., але бажаючих таке виокристовувати небагато, хоча це працює добре і безпечно і відносно недорого. В одного керівника три механізатори підірвалося, але він продовжував відправляти людей працювати, поки усі не відмовилися.
15.03.2023 15:19 Відповісти
 
 