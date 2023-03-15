1 166 14
Словаччина поки не ухвалила рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори, - міністр оборони Надь
У середу уряд не домовився про те, чи передасть Словаччина Україні винищувачі МіГ-29, міжнародні переговори все ще тривають.
Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє словацьке агентство tasr.sk, Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.
"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів", - сказав він, додавши, що міжнародні переговори все ще тривають.
"Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.
"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів"
нехай собі секретно мовчять як таке секретне діло доки не вирішать.