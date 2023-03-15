УКР
Словаччина поки не ухвалила рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори, - міністр оборони Надь

міг29

У середу уряд не домовився про те, чи передасть Словаччина Україні винищувачі МіГ-29, міжнародні переговори все ще тривають.

Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє словацьке агентство tasr.sk, Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.

"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів", - сказав він, додавши, що міжнародні переговори все ще тривають.

Також читайте: Уряд Словаччини почав розгляд питання про МіГ-29 для України

авіація (4268) допомога (8760) літак (3021) Словаччина (1206)
шо ж ви за такі шумахери повільні.
Да сколько можно сопли жевать, не противно е..б вашу м.ать
а як потребують секретності то навіщо оце?:
"Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.
"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів"
нехай собі секретно мовчять як таке секретне діло доки не вирішать.
Такі новини потребують секретності, буде справа завершена, рознесуть літаки укріплення ворога, тоді і дізнаємося. Як там Леопарди? Уже на полюванні?
На якому полюванні? Грунт ще для них на підсох. Важкі вони дуже. Та й нам з вами про них знати шкідливо. Нам розкажуть у свій час.
показати весь коментар
15.03.2023 14:59 Відповісти
От навіщо лізти з коментарями, якщо ти нічого в цьому не розумієш? Питомий тиск на ґрунт: Leopard 2 A4 - 0,83, Leopard 2 A6 - 0,9, Т-72Б3 - 0,9 кг/см². За рахунок того, що Leopard 2 довше, питомий тиск на ґрунт такий же як у Т-72 чи Т-64, тому прохідність така ж сама на слабих ґрунтах.
показати весь коментар
15.03.2023 18:02 Відповісти
Как уже достал этот футбол.
показати весь коментар
15.03.2023 14:55 Відповісти
Дякуємо всім нашим друзям.
показати весь коментар
15.03.2023 14:55 Відповісти
Сцуки. Торги. Як не Україна. *уйло прийде і да вас.
показати весь коментар
15.03.2023 14:55 Відповісти
Так а чого боїтесь? Он, дісантіс сказав, що мід Україною та кацапстаном територіальна суперечка. Вам чим це загрожує тоді? Давайте літаки і нема чого там ухвалювати.
показати весь коментар
15.03.2023 14:56 Відповісти
Таке рішення наче нам атомний ракетоносець передають. Давайте відверто. Ті ж словаки з поляками зробили висновок, що старі міги вже слабо вивозять проти насиченого ППО і поступаються ******** літакам кацапів (про це відкрито казав той же Джус) і торги ведуться, щоб нам віддати їх зараз в обмін ф16.
показати весь коментар
15.03.2023 15:02 Відповісти
Щоб ви так ЗП отримували швидко ,щоб вам так баби давали
показати весь коментар
15.03.2023 15:16 Відповісти
Без этих переделанных Мигов нам натовские ракеты без толку.
показати весь коментар
15.03.2023 15:37 Відповісти
Вони мабуть смотрять порнхаб ,та дрочать на ці свої міги .... кінця краю нема, піндеж та та обіцянки
показати весь коментар
15.03.2023 20:22 Відповісти
 
 