Словаччина поки не ухвалила рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори, - міністр оборони Надь

У середу уряд не домовився про те, чи передасть Словаччина Україні винищувачі МіГ-29, міжнародні переговори все ще тривають.

Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє словацьке агентство tasr.sk, Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.

"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів", - сказав він, додавши, що міжнародні переговори все ще тривають.

