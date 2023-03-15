УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9681 відвідувач онлайн
Новини
10 743 91

Rheinmetall не зводитиме танковий завод в Україні за власні кошти, - гендиректор концерну Паппергер

паппергер

Зведення в Україні танкового заводу Rheinmetall має бути профінансовано українським урядом або якоюсь іншою державою. Сам завод не належатиме концерну, Rheinmetall буде його орендувати.

Про це генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер сказав в інтерв‘ю Neue Zürcher Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, для початку будівництва потрібне рішення українського уряду, оскільки завод не належатиме Rheinmetall. Він зазначає, що компанія його орендуватиме.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - сказав Паппергер.

Читайте: Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

На запитання, коли має початися будівництво заводу, глава компанії відповів, що лише Україна повинна ухвалювати такі рішення. Він зазначив, що це може відбутися як під час війни, так і після її закінчення.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз", - сказав Паппергер.

Також читайте: Медведєв погрожує майбутньому заводу Rheinmetall в Україні "салютом із "Калібрів"

Планується, що на українському заводі Rheinmetall можна буде виготовляти до 400 новітніх танків Panther KF51 на рік.

Автор: 

завод (1067) зброя (7740) будівництво (3081) танк (2126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Вот это правильно, чтобы не вымогали 10млн. за подключение эл.эн.
показати весь коментар
15.03.2023 15:22 Відповісти
+12
О, ну якщо український уряд, то це можна чекати вічно. Та й навіть якщо спонсор знайдеться, то поки чиновники домовляться про відкати, то він просто звідси накиває п'ятами. На цьому все й скінчиться...
показати весь коментар
15.03.2023 15:27 Відповісти
+8
Цей найновіший танк, він тільки на виставках показаний
показати весь коментар
15.03.2023 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rheinmetall. Поговорим після. Запчастини, буде?
показати весь коментар
15.03.2023 15:22 Відповісти
Цей найновіший танк, він тільки на виставках показаний
показати весь коментар
15.03.2023 15:34 Відповісти
Впевнений, що найновіший?
показати весь коментар
15.03.2023 15:38 Відповісти
Наш найновіший. Валить абрамс. Було порівняння в учбових боях. 👍
показати весь коментар
15.03.2023 15:42 Відповісти
Тоді ще цієї пантери не було. Вона і дрони запускає і бпла, є установка для дронів. І збиває любі види ракет по їй, навіть джавелини, і гармата в неї цілих 130 мм, що майже на 50% збільшує дальність пострілу. Звісно своє завжди краще, але Харків під обстрілами. Зелена єрмачня не збирається той завод евакуйовати..
показати весь коментар
15.03.2023 15:52 Відповісти
Чому тільки, і хто винен?
показати весь коментар
15.03.2023 15:43 Відповісти
цього танка ще нема - є тільки нова башта, встановлена на старе шассі Леопард 2 (тобто конкурента Краус-Маффай) - своє рідне шассі Рейнметалл ще тільки проектує
показати весь коментар
15.03.2023 16:01 Відповісти
поляки плюнули на німців з їхніми манцями по Лео-2 і домовились з корейцями по ліцензійному виробництву "Чорної пантери"

це наш шлях не Пантера, а Чорна Пантера !!!!!, а заодно можна кооперуватись з поляками по виробництву, обслуговуванню та логістиці

показати весь коментар
15.03.2023 15:56 Відповісти
Пантера від Райнметалу це поки що тільки бла-бла - голубі мрії із красівою картинкою

навіть не концепція !!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.03.2023 16:15 Відповісти
Тут питання-чи зможе Україна взагалі зашишитися танкобудівною державою? Хотілося би але...
показати весь коментар
16.03.2023 01:00 Відповісти
Что в Украине мало ОЛИГАРХОВ ? Вот Ахметов и Пинчук пусть скинуться
показати весь коментар
15.03.2023 16:10 Відповісти
Ну так ти не в Україні. Спитай їх.
показати весь коментар
15.03.2023 16:11 Відповісти
Оце « справжні бізнесмени» !

1. Ми хочемо на вам заробляти гроші.

2. Але свої гроші платити НЕ будемо. ПоСтройте НАМ завод, по нашим ТЗ, але не за наш кошт.

3. Ми будемо орендувати це майно. Можливо з сімволічною ціною в 1 евро…

Виникае питання- а навіщо Україні ці германськи « бизнесмени»?!!!

Може тому, що в них танки « Леопард» найкращі в своєму класі?
Так, НІ.

Чому НІ? Тому, що вони як власники «технології» не можуть Гарантувати Україні, що тут будуть виготовляться ************ моделі танків.

Кращі танкі, а не « дублюватись застаріли копії» ( а найкращі будуть будуватися у Неметчині).

Украіна може знайти собі більш честних бізнес партнерів ніж «кручена Неметчіна».

Е гарні танки у південній кореї- Поляки закупили собі багато зараз.

Е гарні танкі у Великої Брітаніі…

Та е гарні танкі у США.

Взагалі треба будувати украінську військову промисловість на базі американської техніки.
Як надійного партнеру на майбутне, а не як неменчина…
Як допомагати танками, то у них нема. Літаків- теж нема. Ракет довгої дії - так само…

Але як гроші заробляти на Україні- так вони перші. Тай ще умови диктують.

Поряд з цім Україна мае ( мала?)гарний танковий завод у Харкові, та повинна розвивати свое танковибодування.
показати весь коментар
15.03.2023 16:24 Відповісти
Ми обговорюємо дірку від бублика. Хтось в Україні звіздонув про "спільне виробництво"- Рейнметал відповів- інвестувати в Україну не будуть. Як на мене досить зрозуміло висловився.
показати весь коментар
16.03.2023 01:02 Відповісти
Це до резнікова -- він відслинить .
показати весь коментар
15.03.2023 15:22 Відповісти
Вот это правильно, чтобы не вымогали 10млн. за подключение эл.эн.
показати весь коментар
15.03.2023 15:22 Відповісти
тут питання не в тому "що ліпше" (бо нова пантера чи абрамс явно ліпші за будь-що) а в тому, що для нас буде краще, а краще для нас - мати багато хороших танків ніж мало найкращих! Саме тому вибір і пав на модернізацію Т64 замість нових бм-булат і як показала практика - все правильно зроблено.
показати весь коментар
15.03.2023 15:28 Відповісти
БМ "Оплот"? Бо "Булат" - це і є модифікація т-64.
показати весь коментар
15.03.2023 15:35 Відповісти
оплот звісно, опечатався
показати весь коментар
15.03.2023 15:39 Відповісти
Після війни вже не так актуальна модернізація Т-64 буде...бо їх у нас занадто мало залишилось.
показати весь коментар
15.03.2023 15:40 Відповісти
після війни у нас вже буде зовсім інша армія, то вже інше питання.
показати весь коментар
15.03.2023 15:42 Відповісти
Реально дивився. Наш Оплот розстріляв Абрамсс.
показати весь коментар
15.03.2023 15:40 Відповісти
А скільки Оплотів на озброєнні ЗСУ?
показати весь коментар
16.03.2023 01:04 Відповісти
Дурня. Яка ще практика? От практика така була, що у свій час німецькі Тигри розстрілювали радянські Т-34 як у тирі за 2 км. Точно так, як Абрамси розстрілювали Т-72 у Іраку. Якість завжди перемагає кількість. Нам класти танкові екіпажи, як кладуть кацапи - де стільки набрати?
показати весь коментар
15.03.2023 17:22 Відповісти
дурня - писати "дурня" не осиливши контексту!

Яка якісна кількість буде достатньою щоб переважати? Оскільки мова йде про гроші, то 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х за тіж кошти ніколи не зупинять 3000-4000 танків русні, а от 1000 ~Т64 - змогли. А якщо проводити дурні аналогії з іншими війнами, то в цьому контексті ми були саме "Іраком" по рівню оснащення та і кількості теж. Тому якість != автоматична перевага над кількістю, це і є та сама "дурня". Головне - якість екіпажу і ми це довели! От тобі і ПРАКТИКА.
показати весь коментар
15.03.2023 18:49 Відповісти
Ти зовсім тупе, як на мій погляд - які ще 3000-4000 танків русні? Де таке місце взагалі є, щоби у бою зійшлися 3000-4000 танків русні та 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х? А адекватну кількість, яку русня здатна виставити на конкретному напрямку ці 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х розмотають у прах. Як декілька десятків Тигрів попалили у свій час 5-ту танкову армію під Прохоровкою.
показати весь коментар
15.03.2023 19:04 Відповісти
ясно, іди нах клоун
показати весь коментар
15.03.2023 19:45 Відповісти
Злізь спочатку саме, п...дор.
показати весь коментар
16.03.2023 01:35 Відповісти
О, ну якщо український уряд, то це можна чекати вічно. Та й навіть якщо спонсор знайдеться, то поки чиновники домовляться про відкати, то він просто звідси накиває п'ятами. На цьому все й скінчиться...
показати весь коментар
15.03.2023 15:27 Відповісти
400 танков в год? Больше, чем по 1 танку в день - да еще и кучей выходных и праздников? Очень амбициозно и грандиозно учитывая очень низкую производительность труда в тяжелом машиностроении (которое уже давно погибло в Украине - еще при Юще).
показати весь коментар
15.03.2023 15:28 Відповісти
Это же зависит от оборудования и темпов поставок комплектующих, один танк в день можно осилить, в военное время выпускали и по несколько танков в день.
показати весь коментар
15.03.2023 15:41 Відповісти
Ну як би по кількості дорівнює "смєхдержаві"-

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
показати весь коментар
15.03.2023 15:44 Відповісти
Так это с бронетранспортерами и бмп, а не только танки. Танков там наверное максимум штук 100, если не 50.
показати весь коментар
15.03.2023 15:50 Відповісти
400 танков в год, в наших условиях, тем более при их стоимости под 10-ку лямов евро каждый со всем тряхомудием - это фантастика и данная тема форсится в основном господином Паппергером, словесно. Реальнее крупноузловая сборка, когда-то и за какие-то деньги, при нашем чётком понимании перспектив и реальной надобности ВСУ. Да, и с конкретной моделью неплохо бы определится, а не фантазировать концептами с выставок
показати весь коментар
15.03.2023 16:01 Відповісти
Був завод, 50 танків зробив з 2014 для Таіланду + 1 для США і жодного для ЗСУ
показати весь коментар
15.03.2023 15:32 Відповісти
Бо ЗСУ, тобто - МО - жодного не замовили....
показати весь коментар
15.03.2023 15:41 Відповісти
Чому не замовили? 30-50 танків доволі ********, недорогих майже по собівартості на рік вони могли робити. Мали б 300-400 "Оплотів" сьогодні, серйозна сила.
показати весь коментар
15.03.2023 15:49 Відповісти
Це явно не до мене питання. Щодо "недорогих" - ви помиляєтесь, Оплот - не дешевий танк.
показати весь коментар
15.03.2023 16:00 Відповісти
Ні, ну яйця по 17 грн/кг це звичайно дешевше. І ще як актуальніше.
показати весь коментар
15.03.2023 17:17 Відповісти
Згадайте, що таке Укроборонпром?

Це він банкував танкі для Таїланду.
Вони тоді казали про свою « стратегію»:

Робимо гарні якісний та коштовні танки. Продаємо закордон. А на ці гроші будемо будувати зброю для України …

Але, гроші після продажу кудись зникали…
високі зарплата, премії кирманичам…мабудь откати-офшори , то що.

Це була не стратегія для України, а стратегія збагачування для вузького кола.

Після цього пройшло багато часу.
Були пропозиції закрити цю структуру, та створити 7 холдингов… але, на жаль, нічого не змінилося.
показати весь коментар
15.03.2023 20:28 Відповісти
ЗСУ ще за Кучми замовили 10 Оплотів, але потім 4 з них повернули на завод, бо МО не мало чим за них заплатити
показати весь коментар
15.03.2023 16:06 Відповісти
Кио размещает заказ и оплачивает его тому и поставляют. Министерство обороны не заказывали.
показати весь коментар
15.03.2023 15:43 Відповісти
Треба ще думати, що нам більше потрібно: робити новий завод з виробництва важких танків класу "леопард", чи відновити масове виробництво свого середнього танку Т-64 "Булат" та нової модифікації БМ "Оплот"...
показати весь коментар
15.03.2023 15:32 Відповісти
Де його відновити, у Харкові?
показати весь коментар
15.03.2023 15:35 Відповісти
Не обов'язково. Можна в Житомирі чи у Львові - на базі танкоремонтних. Чи в Дніпрі. Бо Харків занадто близько до кордону.
показати весь коментар
15.03.2023 15:50 Відповісти
В України вистачає базальтових хребтів, тіж гори Чивчин - їх і 20 мт не пробєш, в крайньому разі виходи завалить, виробництво вціліє. Закопуватись, іншого вибору немає.
показати весь коментар
15.03.2023 16:18 Відповісти
Ніхто із країн Заходу в інвестиціях не перейде р.Дніпро. Левова частка інвестицій "зайде" саме на захід України.
показати весь коментар
15.03.2023 15:38 Відповісти
Новая индустриализация, если она случится, будет теперь на западной части Украины, увы, но восточная часть, особенно близкая к границам с террористической РФ теперь надолго будет небезопасной зоной для долговременных инвестиций.
показати весь коментар
15.03.2023 15:45 Відповісти
І ще один момент. Леопарди дуже складні в ремонті. Це як "мерс" серед танків.
Німці програли Курську битву, бо возили свої підбиті пантери і тигри на автосервіс у дойчланд, а червоні ремонтували підбиті т-34 і кв-2 у польових ремонтних бригадах.
показати весь коментар
15.03.2023 15:54 Відповісти
Іще один танкіст-теоретик? Скільки теоретиками за 9 років війни було зроблено Оплотів і Ятаганів,класних,крутих,дешевих у ремонті?
показати весь коментар
15.03.2023 16:08 Відповісти
То чого ж ви не збудували?
показати весь коментар
15.03.2023 16:33 Відповісти
Дурня це, Курська битва, взагалі не танками вирішувалася. Німці не змогли прорвати оборону РА танками, РА не змогла танками нанести поразку німцям, 5-ту танкову радянську армію німці попалили Тиграми та зенітками 88-мм. І попалені т-34 і кв-2 у польових ремонтних бригада не відремонтуєш.
показати весь коментар
15.03.2023 17:30 Відповісти
Впевнений що німці возили, свої танки тигр в дойчланд, читав Ото Каріуса "Тигри в грязи", нічого подібного танковий ас Німечини, який розпочав свій бойовий шлях з Ленінградського фронту і закінчив в Німеччині не писав.
показати весь коментар
15.03.2023 19:21 Відповісти
Это может изменится только в двух случаях
1. Распад РФ или полная смена режима в Москве с разворотом всей внешней политики
2. Вступление Украины в НАТО
показати весь коментар
15.03.2023 15:47 Відповісти
/Сам завод не належатиме концерну, Rheinmetall буде його орендувати/
Дуже розумно на той випадок, якщо туди прилетить якесь кацапське дрантя. Rheinmetall нічого не втрачає.
показати весь коментар
15.03.2023 15:35 Відповісти
Теоретик танкобудування,німці мають хороший досвід будувати підземні заводи з виробництва всього,ще з часів Гітлера
показати весь коментар
15.03.2023 16:04 Відповісти
І що, багато "підземного" ми вже збудували за останній рік? Скажіть нам як практик.
показати весь коментар
15.03.2023 16:16 Відповісти
зе-бобік-теоретик мені це не відомо. знаю тільки,що ви щільно займаєтесь яйцями і яблуками для ЗСУ
показати весь коментар
15.03.2023 16:20 Відповісти
Вам, "практикам-зе-бобікам", взагалі нічого не відомо. Вмієте тільки ярлики незнайомим людям навішувати. І про "підземні заводи з виробництва всього" ви зараз дурню написали.
показати весь коментар
15.03.2023 16:31 Відповісти
Не на часі!!! Яйця, яблука, фляги продасте із відкатом у 300%?
показати весь коментар
15.03.2023 15:36 Відповісти
А може не про будівництво заводу потрібно вести мову, а про умови використання існуючої виробничої нерухомості та про умови кооперації із суміжниками...
показати весь коментар
15.03.2023 15:36 Відповісти
от коли б асфальтовий завод, то гроші з міжнародної допомоги зелені вже б завтра виділили. а так? як каже зеля, повторючи класика - "виробляти військову продукцію це всерівно шо гроші в вікно викидать"
показати весь коментар
15.03.2023 15:37 Відповісти
Блін, в України 4 танкові заводи. Ну буде ще пʼятий... шо це змінить? "Ти шо ніпанімаєш? Так бамбят, шо нізя танкі дєлать!" (С) арія зєлєбобіків
показати весь коментар
15.03.2023 15:39 Відповісти
Танковий завод один - у Харкові. Та й той...одне слово від нього залишилось. Решта - танкоремонтні. А це, не одне й те саме.
показати весь коментар
15.03.2023 15:52 Відповісти
а в штатах взагалі жодного танкового заводу немає - Крайслер закрили понад чверть віку тому. Єдиний американський БТРЗ в Огайо тільки модернізує старі величезні запаси Абрамсів до поточної модифікації в мізерній кількості 10 шт на місяць - тому за ними така довга черга. Та й той же Рейнметалл наразі БТРЗ - він тільки ремонтує і модернізує Леопард 2, які колись випустив його конкурент Краус-Маффай
показати весь коментар
15.03.2023 16:23 Відповісти
От і Філіпп Карбер не розуміє, чого не виробляли нічого для себе, а лише продавали своє навіть після початку агресії у 2014 році.
Джерело:https://prm.ua/ru/v-hovoryte-chto-m-vam-daem-nedostatochno-no-samy-ne-delaly-nycheho-chtob-u-vas-to-vse-b-lo-amerykanskyy-kspert-karber/ "Вы говорите, что мы вам даем недостаточно, но сами не делали ничего, чтобы у вас это все было", - американский эксперт Карбер .
показати весь коментар
15.03.2023 16:00 Відповісти
Ето другоє (С)
Це Порошенко винуватий (С)
показати весь коментар
15.03.2023 18:23 Відповісти
Файна Дівка
@Tasha130873
·
4 год
Він їхав додому до рідних у відпустку із Бахмута.
Очі дуже втомлені, намагався всім посміхатися, але було видно, як нелегко йому це дається.
Організм відчув безпеку і вперто засинав,водій у дзеркало спостерігав за ним, скинув швидкість, щоб менше трясло..."спи синок, спи рідний"
показати весь коментар
15.03.2023 15:51 Відповісти
Не на часі!
Спочатку треба відновити Бєні "Укртатнафту" та "Укрнафту", а потім, якщо щось лишиться після чергового "великого крадівництва" (чи то на асфальті, чи то на відбудові зруйнованого житла), то може кілька десят тисяч гривень і виділять...
показати весь коментар
15.03.2023 15:52 Відповісти
як я їх розумію..., збудуєш танковий завод, а потім тендер на постачання танків у нашого МО виграє якась фірма з одним столом та стільцем за душею та уставним фондом у 1000 грн, записана на дядю двоюрідної сестри якогось зама у департаменті закупівель... а чому ж так? а тому, відповідають у МО, що в них краща ціна...
показати весь коментар
15.03.2023 15:53 Відповісти
Навідь і не хвилюйтеся, зараз саме Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, як світочі правди і честі, внесуть усі гроші разом з моноскопом, яких і на онуків хватить, в будівництво танкового заводу в Україні!!!
Хіба тільки ще трошки наМарафонять, і до катлети … не за гарні ж очі його туди за моря , відправили!!!
Ну, а завод…. волонтери збиратимуть в Українців, хто скільки зможе…
Десь, так…
показати весь коментар
15.03.2023 15:54 Відповісти
Він мабуть дізнався, скільки коштує під'єднатись до електромережі.
показати весь коментар
15.03.2023 15:58 Відповісти
Він мабуть дізнався, скільки коштуватиме під'єднання до електромережі.
показати весь коментар
15.03.2023 16:01 Відповісти
Тоді це надовго...цій владі цікаві лише дороги...і яйця по 17...
показати весь коментар
15.03.2023 16:02 Відповісти
Бізнес хоче заробити гроші...що б і зайвий раз не ризикувати, і капітальні інвестиції не вкладати... Я не знаю, чи потрібен державі Україна танк вартістю під 30 000 000... У ******** умовах повне переозброєння на танк західного зразка, а їх треба буде 3000-5000 одиниць, держава просто не потягне. хіба що держава буде мати назву Саудівська Аравія... Залишилось знайти у таких об"ємах нафту . Із реалістичних сценаріїв розвитку подій-виробництво відчизняного Оплоту.
показати весь коментар
15.03.2023 16:05 Відповісти
теоретики з танкобудування та озброєння враз злетілися сюди,як Зе-лені мухи на говно... он у чому діло....держава не потягне...і головне,вони за державу все знають...зе-теоретики,а велике зе-будівництво доріг ви ж потягнули,ще і як потягнули?? і зараз тягнете все що під руку попадається....
показати весь коментар
15.03.2023 16:12 Відповісти
Злетілися сюди в більшості "експерди" по зеленій плісняві....
Але жоден "експерд" навіть не натякнув на думку про те, що зелена пліснява є новою генерацією так званої "еліти" олігархічної системи, яка була вибудувана в Україні не в 2019, а в далекому 1996 році комуно-плутократичним "господарником" із замашками диктатора шляхом шантажування розпуском Верховної Ради України.

Ніхто з "експердів" по зеленій плісняві не відзначає те, що в умовах розв'язаної московією війни проти України розпочалася міжкланова війна в самій олігархічній системі, яка ослаблює та розділяє громадянське суспільство в Україні на прихильників та противників різних олігархічних кланів.

І ця міжкланова олігархічна війна ослаблює Україну більше ніж відкрита військова агресія московії тому, що позбавляю Україну перспектив руйнування олігархічної системи, яка намагається переродитися в олігархічно-плутократичну диктатуру....
показати весь коментар
15.03.2023 20:46 Відповісти
хочуть зекономити 10 мільйонів за підключення електроенергії.

якщо серйозно то без бетонного перекриття та підземного розташування це буде схожим на жарт чи на розпил бабла.
показати весь коментар
15.03.2023 16:09 Відповісти
у нас є (чи був - хз вже...) самий потужний танковий завод в Європі з традиціями і т.д. І що багато танків наробили? Злодії і зрадники. Рєзніков нехай будує птахофабрику де кури будуть нести кілограмові яйця
показати весь коментар
15.03.2023 16:12 Відповісти
Чегоооо. И кому теперь чек выписывать за электроподкючение?
показати весь коментар
15.03.2023 16:16 Відповісти
а смысл? - свой восстановим и будем делать свои "ОПЛОТы", которые не хуже, а где-то и лучше леопардов и челенджеров (насчёт абрамсов - не знаю)
показати весь коментар
15.03.2023 16:18 Відповісти
Навіщо танковий завод в Україні, якщо вся територія під обстрілом ?
Чому не в Польщі, Чехії, Словаччині ?
показати весь коментар
15.03.2023 16:25 Відповісти
та не проблема зараз оскароносний назбирає по 50000 євро за аренду вілли в Італії бере з москалів ,то може дядечко Скрутч пожертвує?
показати весь коментар
15.03.2023 16:38 Відповісти
а навіщо будувати, завод вже є у Харкові, він все одно багато танків не виробляє...
показати весь коментар
15.03.2023 17:06 Відповісти
Це означає, що завод Леопардів піде в слід заводу Оплотів. Коррупція сер.
показати весь коментар
15.03.2023 17:48 Відповісти
Все вполне логично, кому хочется вложить деньги в завод, который могут снести ракетами за пол часа.
показати весь коментар
15.03.2023 18:14 Відповісти
За рибу гроші!
показати весь коментар
15.03.2023 19:40 Відповісти
бажаючих думаю буде повно,
ніхто не буде брати кацапське гівно то нішу можна зайняти,

тілько що кацапи все кинуть щоб не дати збудувати завод,
ну або ж українські чинуші хапуги не дадуть дозвіл
показати весь коментар
15.03.2023 21:28 Відповісти
 
 