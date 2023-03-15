Rheinmetall не зводитиме танковий завод в Україні за власні кошти, - гендиректор концерну Паппергер

Зведення в Україні танкового заводу Rheinmetall має бути профінансовано українським урядом або якоюсь іншою державою. Сам завод не належатиме концерну, Rheinmetall буде його орендувати.

Про це генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер сказав в інтерв‘ю Neue Zürcher Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, для початку будівництва потрібне рішення українського уряду, оскільки завод не належатиме Rheinmetall. Він зазначає, що компанія його орендуватиме.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - сказав Паппергер.

На запитання, коли має початися будівництво заводу, глава компанії відповів, що лише Україна повинна ухвалювати такі рішення. Він зазначив, що це може відбутися як під час війни, так і після її закінчення.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз", - сказав Паппергер.

Планується, що на українському заводі Rheinmetall можна буде виготовляти до 400 новітніх танків Panther KF51 на рік.