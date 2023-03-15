Армія РФ застосувала боєприпаси з білим фосфором поблизу Часового Яру, - AFP

Журналісти французького інформаційного агентства AFP заявили, що бачили, як росіяни застосували боєприпаси з білим фосфором по безлюдному району поблизу Часового Яру на Донеччині.

За інформацією медійників, фосфор підпалив рослинність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Журналісти не змогли точно сказати, що було ціллю, але повідомили, що поруч стояла зелена вантажівка з білим хрестом, символом української армії.

За пару сотень метрів розташовані цивільні будинки.

Видання нагадує, що використання фосфорної зброї проти цивільних осіб заборонено, але її можна застосовувати проти військових цілей відповідно до конвенції 1980 року, підписаної в Женеві.

Україна неодноразово звинувачувала Росію у використанні цієї зброї. Однак російська армія це категорично заперечує.