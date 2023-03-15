УКР
Армія РФ застосувала боєприпаси з білим фосфором поблизу Часового Яру, - AFP

фосфор

Журналісти французького інформаційного агентства AFP заявили, що бачили, як росіяни застосували боєприпаси з білим фосфором по безлюдному району поблизу Часового Яру на Донеччині.

За інформацією медійників,  фосфор підпалив рослинність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Журналісти не змогли точно сказати, що було ціллю, але повідомили, що поруч стояла зелена вантажівка з білим хрестом, символом української армії.

За пару сотень метрів розташовані цивільні будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська артилерія продовжує "поливати" українські міста та позиції ЗСУ фосфорними боєприпасами та запалювальними снарядами, - Генштаб

Видання нагадує, що використання фосфорної зброї проти цивільних осіб заборонено, але її можна застосовувати проти військових цілей відповідно до конвенції 1980 року, підписаної в Женеві.

Україна неодноразово звинувачувала Росію у використанні цієї зброї. Однак російська армія це категорично заперечує.

ЗМІ (1383) фосфор (24) Донецька область (9652)
Рівень занепокоєння 2 бала.
15.03.2023 15:46 Відповісти
Для кацапської нежиті все живе- ворог. Люди, тварини, птахи, рослини. Все попалити.
15.03.2023 15:49 Відповісти
Білий фосфор, це *уйово. Падло горить і не потушиш.
15.03.2023 15:55 Відповісти
Так кацапи вже заявили що виходять з міжнародних договорів
15.03.2023 15:56 Відповісти
Если свинособаки не выполняют международные договора то и против них должно использоваться то же самое. Но розовые пони так глупы что не могут этого понять.
15.03.2023 16:01 Відповісти
Не льзя. Эскалация.
15.03.2023 16:04 Відповісти
та там через день тим фосфором сиплють,
використанн заборонено, а всім міжнародним організаціям похер на той фосфор
15.03.2023 21:25 Відповісти
 
 