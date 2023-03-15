УКР
У Харкові судитимуть депутатку-фермерку, яка працювала на окупантів та передала в РФ 250 тонн насіння соняшнику

колаборант

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо депутатки Шевченківської селищної ради Куп’янського району за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове депутатка, яка є власницею декількох сільськогосподарських підприємств, активно допомагала російським військовим. Жінка передала окупантам складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки.

Колаборантка навіть встигла переєструвати сільгосппідприємства у так званій "Налоговой службе Харьковской области", аби сплачувати податки до російської казни.

Щоб догодити "новій" владі, фермерка надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ. У серпні минулого року депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.

За підтримки окупантів жінку було призначено на посаду керівника т. зв. "союза фермеров Шевченковского района Харьковской области". Вона проводила переговори з керівниками місцевих сільськогосподарських підприємств, під час яких схиляла їх входити до складу окупантського "союзу феремеров".

Обвинувачена перебуває під вартою.

skil´ki lajna 6e v Ukraini 💩
15.03.2023 15:53 Відповісти
то ж, щоб в кармани було що класти
15.03.2023 15:54 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
15.03.2023 16:01 Відповісти
Так , це вона мабуть спеціально зробила , щоб вони клали насіння в кишені
15.03.2023 16:09 Відповісти
Звідки в прокацапленоі курви стільки землі?!
15.03.2023 16:11 Відповісти
Є ще й більше : заводи , землі , параходи банки шклянки
15.03.2023 16:46 Відповісти
На кол. Любой из дырок нижних.
15.03.2023 17:28 Відповісти
Депутатка від якої партії? Потрібно уточнювати
15.03.2023 20:48 Відповісти
 
 