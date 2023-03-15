УКР
Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику. Ці поправки відхилили, - Луценко

Нардепам пропонували ухвалити поправки до законопроєкту, які б заборонили військовослужбовцям коментувати внутрішню політику та бути депутатами будь-якого рівня.

Про це у Facebook повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на комітеті ВР вибухнула бомба. Причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроекту 4210 - ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону "…про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ…"

В цьому законопроекті пропонується:

- заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику;
- заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь якого рівня;
- передати від Главкома до Міністра оборони функцію подання для призначення нач Генштабу та командуючих видів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Луценка, вчора ці правки були відхилені.

"Але залишився стійкий присмак бажання закрити рот героям війни і звязати руки особисто Залужному", - додав ексгенпрокурор.

Також читайте: Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику. Ці поправки відхилили, - Луценко 01
Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику. Ці поправки відхилили, - Луценко 02

+42
Не вдалося ****** приборкати українців !
показати весь коментар
15.03.2023 15:57 Відповісти
+38
Оо слуги бояться зо військові до влади добираються і пики вам начистять? То сукі піздуйте під Бахмут та покажіть як ви слуги уроди любите батьківщину!!
показати весь коментар
15.03.2023 15:57 Відповісти
+31
Ну шо...?!
Поки військові проливають кров та втрачають життя слугі наріду готуються до нових виборів...без конкурентів...оце вже Партія регіонів#2...
показати весь коментар
15.03.2023 15:58 Відповісти
Боже, що відбувається??? ЯК це могло статися після Майдану і посеред того що зараз переживає країна???
показати весь коментар
15.03.2023 17:43 Відповісти
ермак? голобородько
показати весь коментар
15.03.2023 18:29 Відповісти
Дай бог победить в войне.А майдан с военными быстро все почистит.
показати весь коментар
15.03.2023 20:08 Відповісти
гниды зеленско уродливые
показати весь коментар
15.03.2023 20:29 Відповісти
Нарід на 73% - 3,14#@ раси, от така картина маслом
показати весь коментар
15.03.2023 20:35 Відповісти
Какие позорники
показати весь коментар
15.03.2023 20:50 Відповісти
вони зовсім уху їли?
чи вже з жиру бісяться
показати весь коментар
15.03.2023 21:22 Відповісти
