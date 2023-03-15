Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику. Ці поправки відхилили, - Луценко
Нардепам пропонували ухвалити поправки до законопроєкту, які б заборонили військовослужбовцям коментувати внутрішню політику та бути депутатами будь-якого рівня.
Про це у Facebook повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора на комітеті ВР вибухнула бомба. Причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроекту 4210 - ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону "…про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ…"
В цьому законопроекті пропонується:
- заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику;
- заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь якого рівня;
- передати від Главкома до Міністра оборони функцію подання для призначення нач Генштабу та командуючих видів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
За словами Луценка, вчора ці правки були відхилені.
"Але залишився стійкий присмак бажання закрити рот героям війни і звязати руки особисто Залужному", - додав ексгенпрокурор.
