Папа Римський через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської лаври закликав до "поваги"
Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об’єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської лаври.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та Україну поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".
Нагадаємо, раніше Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської лаври.
Він не розуміє в якому сторіччі живе
Лавра не постраждає, а п'ята колона в рясах просто перебереться за поребрик, на паРашу,
на сранi-рязанi. попи з москальського сатанату ******* ж паРашу?
так що, нiчого страшного. всi будуть задоволенi.
PS: Окружить полицией и на выход выпускать, а на вход зась.