Папа Римський через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської лаври закликав до "поваги"

Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об’єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської лаври.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та Україну поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".

Нагадаємо, раніше Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської лаври.

