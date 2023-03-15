УКР
Папа Римський через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської лаври закликав до "поваги"

франциск

Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об’єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської лаври.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та Україну поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".

Нагадаємо, раніше Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської лаври.

Дивіться: Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

Автор: 

Лавра (294) Папа Римський (339) УПЦ МП (1230) Папа Франциск (196)
Топ коментарі
+47
Так переймається, ніби його з Ватикану виселяють.

15.03.2023 16:05 Відповісти
+42
Нехай у Ватикан переселяються.

15.03.2023 16:06 Відповісти
+38
хай Папа візьме собі гундяєвців до Ватикану..

15.03.2023 16:13 Відповісти
Папа иди ***** разом зі своіми гундяевским агентами фсю !!!завали ***** там Ватикані підар голубий

15.03.2023 17:04 Відповісти
Храмы в Украине собственность народа и государства, а не попов, нужно уважать право собственности (вне зависимости от конфесии)!

15.03.2023 17:05 Відповісти
Пригласить этого Папу в Украину на просмотр тех религиозных "святынь", которые расхреначены "русским миром" а особенно в те места, где еще происходят обстрелы этих церквушек, Папе ведь не должно быть страшно за себя, его бог хранит !

15.03.2023 17:08 Відповісти
Навіть не пам'ятаю як ім'я цього аргентинця, і знати його не хочу, але при цьому засранець своєю тупоголовістю вміє зіпсувати настрій. То в москву хоче їхати до Гундяєва, який закликає орків знищити український народ, а тепер оце... Уявляю як зараз роздратовані цією істотою українські греко- і римо-католики

15.03.2023 17:13 Відповісти
Це не Папа а якийсь Пра-пра-дєдушка, з тих яким залишився "мєсяц до дємбєля"

Він не розуміє в якому сторіччі живе

15.03.2023 17:13 Відповісти
Отож на часі виносить, і заносить нового папіка

16.03.2023 02:38 Відповісти
ты выселяешь фсбшников из Лавры, но делаешь это без уважения

15.03.2023 17:15 Відповісти
Ну так релігійні святині і будуть збережені. Що до речі не дотрималась банлда ФСБ-РПЦ, плодячи самобуди. монахі -збоченці не відносячться до святинь да і заселились незаконно. рішення азірова 2013 року не є таким. А взагалі то папі краще було б помовчати.

15.03.2023 17:17 Відповісти
Треба вигнати упц мп к ****** з Лаври..., зі всією повагою.

15.03.2023 17:25 Відповісти
гундяйка забери свою бісівську братію на мокшанські болота.......їм там буде добре

15.03.2023 17:28 Відповісти
Не може бути ніяких посередників між Богом і людиною а це означає, що всі ці папи і мами клоуни і не більше.

15.03.2023 17:45 Відповісти
О як! Вітаю, здорова думка. Бородаті засновники совка були праві у одному - релігія - опіум для народу, правда - ще й лохотрон. Віруючій людині не потрібні НІЯКІ посередники. Вірити і молотися можна в городі і на ставку. Браво!!!

15.03.2023 18:33 Відповісти
Про "опіум для народу" це не комуняки, це філософ та письменник Вольтер та його друзі енциклопедисти, особливо Гольбах.

15.03.2023 18:57 Відповісти
угу, попів гнали. а кодекс молодого будівника комунізму один в один переписали із старого завіту там де напучування Сіраха сину (чи навпаки). Тобто гнавши одну релігію на її місці творили власну. А ви за ними повторюєте їх фігню. Ото такий опіум.

15.03.2023 19:44 Відповісти
Саме так і ніяк інакше.

15.03.2023 18:34 Відповісти
Будемо відноситися з повагою до своїх предків, які побудували і молилися в Лаврі з моменту її створення, які там поховані і все було добре до появи там терориста і вбивці московитів. Виправимо помилку і чожоземців відправимо в їх болота. Якщо Папі жалко московитів, то може їх приютити у Ватикані, це ж такоє їхній, по їх риториці "Третій Рим".

15.03.2023 17:50 Відповісти
Интересно, какое у Папi Римi звание в КГБ?

15.03.2023 17:52 Відповісти
голова банку Ватикан.

15.03.2023 19:17 Відповісти
Цей папа має відношення до Бога, як я до балету. Отож помолимось за те, щоб папа Франциск пішов (скажемо цензурно) в дупу. Хай спочатку замолить свої власні гріхи по Аргентині... Іуда.

15.03.2023 17:56 Відповісти
папаша,нах... - це туди І кацапських попів можеш з собою прихопити.

15.03.2023 17:56 Відповісти
"незалежно від того якої вони конфесії " ! виходить що цей баран несвідомо агітує наприклад за такі конфесії як "Церковь Сатаны" ))

15.03.2023 18:02 Відповісти
ПАПА йди чотко за курсом російського корабля

15.03.2023 18:14 Відповісти
А можна я цього грьобаного тата пішлю кудись.... що за скотина. Не дарма і в нас попи -сволота переважно.

15.03.2023 18:31 Відповісти
А хто мішає? Я сам вже неодноразово направляв на путь істинний-за кораблем...і не діє, зараза.

15.03.2023 18:42 Відповісти
Треба всім разом!

16.03.2023 02:42 Відповісти
Маю надію, що спецпризначенці, викидаючи московських попів з Лаври дадуть їм копняка під сраку з повагою.

15.03.2023 18:53 Відповісти
До "поваги" до релігійних об'єктів - всер так. Никто там конюшню устраивать не собирается. Просто выгоним лошадей, которые устроили из лавры конюшню.

15.03.2023 18:57 Відповісти
не 3наю чи цей папа в3агалі xристиянин

15.03.2023 18:58 Відповісти
Не морочте собі голову. Він вже і сам не знає хто він є

16.03.2023 02:44 Відповісти
гундяй сам є по етносу мордвином. а не чистопородним мокшею угро-фіном, претендуючи на правовслав'я, звертається з поклепом не до Вселенського православного органу, а чомусь до католицького. Називає себе патріархом але ж патріарх в Константинополі. Лавра є об'єктом ЮНЕСКО і є в державній власності. Рішень про заселення монахів-збоченців немає, Томос на існування банди ФСБ-РПЦ відсутній, є тільки анафема та ультиматум Вселенського патриархату від 1686 року, не виконаний москвою до цих пір. Сам торговець підакцизними товарами гундяй вніс у символи віри зміни, що є чистою єресью та благословляв на війну вже проти двох православних держав/ Грузія. Україна/. Да до речі мешканці знищеного Алеппо на 50 % були христиане. В лаврі агентура кремля переховувала міжнародного злочинця гіркина в 2013-2014 р.р. та тримає у капищах антиукраїнську пропаганду і займається системно антидержавною діяльністю. І це під час війни.

15.03.2023 19:13 Відповісти
Гундяй розірвав з Вселенським патріархом та хоче сам стати паханом всіх ортодоксів.

15.03.2023 19:20 Відповісти
.

Лавра не постраждає, а п'ята колона в рясах просто перебереться за поребрик, на паРашу,
на сранi-рязанi. попи з москальського сатанату ******* ж паРашу?

так що, нiчого страшного. всi будуть задоволенi.

15.03.2023 19:27 Відповісти
пошлите на хрен єтого гомика ПАПУ!! Ни мозгов, ни совести..Кто больше заплатит за того и алилуйствует!! Хрен макаронник!!

15.03.2023 19:38 Відповісти
ПОВАГА ДО ФСБ???

15.03.2023 19:54 Відповісти
А в Лавре уже отключили свет,газ и воду? Иначе они годами там будут срать.
PS: Окружить полицией и на выход выпускать, а на вход зась.

15.03.2023 19:59 Відповісти
Папа типа тоже держит нейтралитет.

15.03.2023 20:06 Відповісти
А в жопу не хоче??? Нехай до себе їх в резиденцію запустить...

15.03.2023 20:17 Відповісти
Взагалі то Києво-Печерська Лавра то не парафія папи Римського, а от чому ж РПЦ не поскаржилась безпосередньо до Вселенського патріарха? Відповідь дуже проста - церква УПЦ(МП) не є канонічною на території України згідно Томосу про автокефалію ПЦУ. А от чому і досі в Україні існує розкольницька неканонічна церква, яка прямо підпорядкована країні-агресору, скільки ще треба перевірок, щоб назавжди заборонити це неподобство!

15.03.2023 20:17 Відповісти
Да не пошло бы ты на...

15.03.2023 20:23 Відповісти
некоторым "писателям" надо быть внимательней, и не надо походить на русское хамское быдло. Папа Римский хорошо осведомлен, что после себя оставляют русские свиньи когда уходят, и это обращение прежде всего к ним, чтобы "...уважали религиозные объекты..." когда будут их покидать.

15.03.2023 20:30 Відповісти
Римська курва! Йди під три чорти (путін. лукашенко, сіцзінпін), вони тобі ближче!!!

15.03.2023 21:09 Відповісти
хай собі в рим забере цих фсбешних попів

15.03.2023 21:20 Відповісти
Мені казали, що єзуїти є елітою католицтва. Дурнів в цьому ордені ніби не тримають. Тепер я сумніваюсь в цьому. І не потрібно шукати в помислах папа великої хитрості. Не слід виправдовувати хитрістю те, що можна пояснити дурістю.

15.03.2023 21:27 Відповісти

15.03.2023 22:04 Відповісти
Якщо Папі шкода московитів і їх сатанінської секти, то хай візьме до себе пашку мерса і буде він там Мамою.

16.03.2023 06:54 Відповісти
Московськи попи і молитви?!? Да вони сатани і булави, що несуть смерть всьому людству "освячують" своїми сатанінськими кадилами

29.03.2023 12:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 