15 березня запускаємо рух тролейбусів, а 16 березня на вулиці Харкова повернеться і трамвай, - Терехов
Харківобленерго повідомило про технічну можливість відновлення роботи електротранспорту у Харкові.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, а також у пресслужбі енергокомпанії, передає Цензор.НЕТ.
"В результаті проведених заходів з ремонту енергетичного обладнання після ракетного обстрілу 9 березня, а також стабілізації напруги в розподільчих мережах м. Харкова створені технічні можливості для подачі електроенергії КП "Міськелектротранспорт" та відновлення руху трамваїв і тролейбусів", - зазначили в обленерго.
Терехов у телеграмі повідомив: "Сьогодні ввечері запускаємо рух тролейбусів. Вже завтра на вулиці Харкова повернеться і трамвай. Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це!".
Нагадаємо, електротранспорт у місті стоїть з 9 березня. У ніч проти четверга росіяни завдали масованої ракетної атаки по всій території України. Уражень зазнали енергетичні об'єкти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль