Росія спробує дістати з Чорного моря уламки американського безпілотника, - Патрушев
Росія спробує знайти уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.
Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і цим займатимемося обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", - сказав Патрушев.
"З приводу американського безпілотника – американці весь час кажуть, що вони не беруть участі у воєнних діях – це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні", – заявив Патрушев. Він зазначив, що РФ на тлі цих подій продовжить "відстоювати свій суверенітет".
У свою чергу глава СЗР Сергій Наришкін, відповідаючи на запитання, чи має Росія можливість знайти ці уламки і вивчити їх, зазначив: "Мені здається, що можливості технічні такі є".
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російський літак Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.
На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.
Думаю, якщо Нептун чи Гарпун там кацапів не дістане, то випадково у нас якимось дивним чином з'явиться Сокира чи Топірець(ну зовні чисто випадково один в один як Томагавк), з дальністю до Синопа
https://www.youtube.com/watch?v=zlB48-SPgCo
- Планшетку туды уронил!
- Да хрен с ней теперя, с планшеткой! Фу...
- С планшеткой-то - да, но в ней бутерброд был! (с)
Що це таке - американським силам довелося збити MQ-9? І чим збили, за допомогою якої зброї та навіщо? Він же летів, виходить, собі?
А може прямо признати, що кацапи збили MQ-9 у міжнародних водах? Нехай не ракетою, але ж збили. ( Тут знову таки, він що плавав там у міжнародних водах та потонув?)
Це по-перше.
А по-друге: там глибини більше 1000м (якщо вірити карті). Чим вони туди дістануться? Черговий "анал говнєт"?
Вопрос - в чьих водах обломки ?
Ну ну ....
Вони перші туди дістались?
То ж чужий безпілотник
Крадівництво?
https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/ Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/comments/#comments 19 15.03.2023, 14:30 21,434
Об этом заявил министр обороны страны ****** Акар.
Чарговая "мнагахадовачка" Пуціна.
Хацеў адкаціць НАТА на межы 1997 года - атрымаў +2 новых члена.
Хацеў клятым амерыканцам паказаць хто у Чорным моры хазяін - караблі ВМФ ЗША магчыма будуць пад самым Крымскім мостам і Севастопалем стаяць. Ай да Пуцін, ай да маладзец!
нато могли б і пошукати свою зброю
Ихтиандры ххеровы...