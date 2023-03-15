Росія спробує дістати з Чорного моря уламки американського безпілотника, - Патрушев

Росія спробує знайти уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і цим займатимемося обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", - сказав Патрушев.

"З приводу американського безпілотника – американці весь час кажуть, що вони не беруть участі у воєнних діях – це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні", – заявив Патрушев. Він зазначив, що РФ на тлі цих подій продовжить "відстоювати свій суверенітет".

У свою чергу глава СЗР Сергій Наришкін, відповідаючи на запитання, чи має Росія можливість знайти ці уламки і вивчити їх, зазначив: "Мені здається, що можливості технічні такі є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російський літак Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.