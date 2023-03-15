УКР
Росія спробує дістати з Чорного моря уламки американського безпілотника, - Патрушев

mq-9,reaper

Росія спробує знайти уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і цим займатимемося обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", - сказав Патрушев.

"З приводу американського безпілотника – американці весь час кажуть, що вони не беруть участі у воєнних діях – це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні", – заявив Патрушев. Він зазначив, що РФ на тлі цих подій продовжить "відстоювати свій суверенітет".

У свою чергу глава СЗР Сергій Наришкін, відповідаючи на запитання, чи має Росія можливість знайти ці уламки і вивчити їх, зазначив: "Мені здається, що можливості технічні такі є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки, - Кірбі

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російський літак Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.

безпілотник (4917) Патрушев Микола (66) Чорне море (1694) Наришкін Сергій (37)
+49
Дно морское вам стекловатой, касабы.
15.03.2023 16:32 Відповісти
15.03.2023 16:32 Відповісти
+38
а супер-недо-крейсер мацква з 500 дохлими кацапами вони вже дістали ???
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
+33
Щоб ви довбні кацапорилі під водою всі крякнули.
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
Дно морское вам стекловатой, касабы.
15.03.2023 16:32 Відповісти
15.03.2023 16:32 Відповісти
Кружок десятидолларовых шлюх получит скоро новых членов 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
15.03.2023 16:46 Відповісти
15.03.2023 16:46 Відповісти
У відповідь на збиття беззбройного американського безпілотника наші ЗСУ під Бахмутом завалили СУ-24. Звучить як анекдот , але це правда
15.03.2023 18:39 Відповісти
15.03.2023 18:39 Відповісти
Щоб ви довбні кацапорилі під водою всі крякнули.
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
Я сильно сомневаюсь что из этого что то выйдет.
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
а супер-недо-крейсер мацква з 500 дохлими кацапами вони вже дістали ???
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
Саме їх збираються відправити на пошуки уламків MQ-9
15.03.2023 16:47 Відповісти
15.03.2023 16:47 Відповісти
коли піднімати будете ? до мацкви, чи після ?
15.03.2023 16:34 Відповісти
15.03.2023 16:34 Відповісти
Дістануть і передадуть своїм друзякам іранським терористам
15.03.2023 16:35 Відповісти
15.03.2023 16:35 Відповісти
один раз "лошарік" вже шось доставав. але лохонувся )))
15.03.2023 16:35 Відповісти
15.03.2023 16:35 Відповісти
Вот для этого и сбит-что б скопировать(как в своё время поступили иранцы).
15.03.2023 16:36 Відповісти
15.03.2023 16:36 Відповісти
він не був збитий !!! кацапській недогавнольот під назвою "су27" його трохи зачепив і пошкодив гвинт !!! тому оператори дрону його дистанційно підірвали !!! навить якщо кацапи йлого дістануть то виявиться що основні вузли, які являють собою, хоч якусь військову, технологічну таємницю пошкоджені при підриві, плюс дія морської води ... думаю у кацапів з того руля не вийде ніх*я ...
15.03.2023 16:50 Відповісти
15.03.2023 16:50 Відповісти
И вот тут появляется замечательная возможность подловить специфические кораблики ГУГИ и закувалдить на дно, а то мы как-то стали забывать о морских баталиях
15.03.2023 16:36 Відповісти
15.03.2023 16:36 Відповісти
ну хоч одна людина згадала. А то таке враження, що цей інцидент стався десь в Тихому Океані.
Думаю, якщо Нептун чи Гарпун там кацапів не дістане, то випадково у нас якимось дивним чином з'явиться Сокира чи Топірець(ну зовні чисто випадково один в один як Томагавк), з дальністю до Синопа
15.03.2023 16:50 Відповісти
15.03.2023 16:50 Відповісти
Ви ще забули про морські дрони. Це для них чудова можливість.
15.03.2023 18:10 Відповісти
15.03.2023 18:10 Відповісти
Крейсер модцква уже вышел из родной гавани?
15.03.2023 16:37 Відповісти
15.03.2023 16:37 Відповісти
кацапы, для поисков обломков беспилотника можете подлючить обломки крейсера-беспонтовника "мос-ква", дбл блд
15.03.2023 16:37 Відповісти
15.03.2023 16:37 Відповісти
турки б могли не пустити кацапів в чорне море, нехай везуть свої міні-субмарини через кубань але турки не розуміють натяків бога та землетрусу, тож бог їх каратиме знову і знову за допомогу злу.
15.03.2023 16:38 Відповісти
15.03.2023 16:38 Відповісти
в московітів на Ватастополі є ,,Комуна,, з АРСами - саме вони будуть пробувати достати. Або ,,Рудніцький,, - лісовоз. Цілі - великі та нерухомі...В пеклі кацабів зачекались.
15.03.2023 19:10 Відповісти
15.03.2023 19:10 Відповісти
Сподіваюся, звичайно, на успіх", - сказав Патрушев. Та вже рік минув, як москалі сподівалися на успіх у взятті Києва. Вони коли-небудь порозумнішають чи так і залишаться підлітками?
15.03.2023 16:39 Відповісти
15.03.2023 16:39 Відповісти
Таран MQ-9 Reaper: казус белли или жалкая попытка насолить Пентагону?
https://www.youtube.com/watch?v=zlB48-SPgCo
15.03.2023 16:39 Відповісти
15.03.2023 16:39 Відповісти
Ага, хочуть ''передерти'' технології. А нам американці відмовляли в тих безпілотниках саме через боязнь що потрапить до кацапських лап.
15.03.2023 16:39 Відповісти
15.03.2023 16:39 Відповісти
- Василь Иваныч, ты чо там в толчке вылавливаешь?
- Планшетку туды уронил!
- Да хрен с ней теперя, с планшеткой! Фу...
- С планшеткой-то - да, но в ней бутерброд был! (с)
15.03.2023 16:40 Відповісти
15.03.2023 16:40 Відповісти
Триндіть - не мішки ворочать...вони дістануть,просто смішно...."умельці" кацапські криворукі.
15.03.2023 16:42 Відповісти
15.03.2023 16:42 Відповісти
А намерения, с которыми Россия очень хочет достать эти обломки, Патрушев озвучить не хочет?
15.03.2023 16:42 Відповісти
15.03.2023 16:42 Відповісти
чтобы восстановить и вернуть амерам
15.03.2023 23:03 Відповісти
15.03.2023 23:03 Відповісти
Ну-ну, мені здається при спробі дістати їх БПЛА з дна, у США знатно "пригорить", і от тоді може щось загорітись уже реально, на флоті Рашки.
15.03.2023 16:42 Відповісти
15.03.2023 16:42 Відповісти
Від чого загорітись уже реально, на флоті Рашки, від глибокої занепокоєності?
15.03.2023 16:47 Відповісти
15.03.2023 16:47 Відповісти
Скільки і чого готові потопити на місці падіння безпілотника? Весь флот чи тільки половину
15.03.2023 16:42 Відповісти
15.03.2023 16:42 Відповісти
Закінчиться тим, чим і рятувальна операція щодо АПЛ курськ, тобто нічим.
15.03.2023 16:42 Відповісти
15.03.2023 16:42 Відповісти
правильно , мокните пиндосов в дерьмо , чтоб не тянули с поставками Ф35 в Украину
15.03.2023 16:43 Відповісти
15.03.2023 16:43 Відповісти
американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах Джерело:
Що це таке - американським силам довелося збити MQ-9? І чим збили, за допомогою якої зброї та навіщо? Він же летів, виходить, собі?
А може прямо признати, що кацапи збили MQ-9 у міжнародних водах? Нехай не ракетою, але ж збили. ( Тут знову таки, він що плавав там у міжнародних водах та потонув?)
15.03.2023 16:43 Відповісти
15.03.2023 16:43 Відповісти
Хай кацапи краще свого прутня зубами спробують дістати,виродки!
15.03.2023 16:44 Відповісти
15.03.2023 16:44 Відповісти
Тільки спочатку патрох свинячий смачно відсосне а потім повернеться задом до Дяді Сема.
15.03.2023 16:45 Відповісти
15.03.2023 16:45 Відповісти
Беспілотник був збитий в міжнародному повітряному просторі. А це - тероризм (на морі - піратство).
Це по-перше.
А по-друге: там глибини більше 1000м (якщо вірити карті). Чим вони туди дістануться? Черговий "анал говнєт"?
15.03.2023 16:46 Відповісти
15.03.2023 16:46 Відповісти
Ну, если подводный газопровод сумели подорвать, то беспилотник могут и поднять...
Вопрос - в чьих водах обломки ?
15.03.2023 16:47 Відповісти
15.03.2023 16:47 Відповісти
Мене інше цікавить. Учора американці обвомились, що рашистський літак зазнав пошкоджень та запросив аварійну посадку у третій країні, але це не розголошується.... Тут у Чорному морі або Грузія прийняла літак або дійсно якась із країн НАТО
15.03.2023 17:06 Відповісти
15.03.2023 17:06 Відповісти
... підручник географії Ви у школі скурили, навіть не листаючи? )))
15.03.2023 22:08 Відповісти
15.03.2023 22:08 Відповісти
Даёшь пополнение рядов десятидолларовых шлюх 😝😝😝😝😝😜🤪
15.03.2023 16:47 Відповісти
15.03.2023 16:47 Відповісти
Американці мають порахувати дистанцію від Одеси до місця затоплення Ріпера, і...українці забезпечать секретність новітніх технологій.
15.03.2023 16:53 Відповісти
15.03.2023 16:53 Відповісти
Взагалі-то американцям давно треба було подбати про те, щоби кацапські літаки не літали вільно над Чорним морем, яке викопали стародавні укри. Якщо самим сцикотно, надали б нам F15, F16 чи F18 з далекобійними ракетами повітря-повітря.
15.03.2023 16:56 Відповісти
15.03.2023 16:56 Відповісти
Ой, чую, хтось наривається на конкретну пи@дюлину! Й таки її отримає!)
15.03.2023 16:57 Відповісти
15.03.2023 16:57 Відповісти
как "курс" и "моцкву" с "кузей" . болезные
15.03.2023 16:58 Відповісти
15.03.2023 16:58 Відповісти
Черное море, не Азовское - это сероводородная бездна, если в обломках нет активных излучателей радиоволн или ядерных изотопов, то шансы найти нулевые, легче иглу в стоге сена!
15.03.2023 17:00 Відповісти
15.03.2023 17:00 Відповісти
Не пам*ятаю, з якої глибини в Чорному морі вже не вода, а дуже агресивна сірководнева кислота, розчин у воді Н2S, яка хоч і вважається слабою, а роз*їдає метал тільки тримайся.
15.03.2023 18:49 Відповісти
15.03.2023 18:49 Відповісти
150-200 метрів. Наче так.
15.03.2023 19:12 Відповісти
15.03.2023 19:12 Відповісти
У якій війні? Патрушева на 8 років за грати за дискредитацію!
15.03.2023 17:02 Відповісти
15.03.2023 17:02 Відповісти
Патрушев совсем дурачёк забылся. расия тоже не ваюет,нет войны у расии
15.03.2023 17:04 Відповісти
15.03.2023 17:04 Відповісти
15.03.2023 17:10 Відповісти
15.03.2023 17:10 Відповісти
Как обычно,на голландском аппарате,а не на аналоговнетном "Мире"
15.03.2023 17:57 Відповісти
15.03.2023 17:57 Відповісти
Там десь в бункері сидить пірнальщик за амфорами, що йому той Репер знайти.
15.03.2023 17:10 Відповісти
15.03.2023 17:10 Відповісти
давайте, желательно все в кучу, чтобы было удобнее по вам @.@нуть!
15.03.2023 17:13 Відповісти
15.03.2023 17:13 Відповісти
Іншого шляху ніж постачати Україні ракети 1000 км + та літаків немає. Ми б зачистили Крим і Чорне море від рашистів і проблеми діставання дронів з дна не були б пріоритетними по причинам відсутності засобів доставання.
15.03.2023 17:14 Відповісти
15.03.2023 17:14 Відповісти
Если с миссией кацапов по поиску этого дрона случится нежданчик, то у американцев есть шанс на вопрос "а что с этими поисковиками случилось" многозначительно отвечать "они утонули"
15.03.2023 17:17 Відповісти
15.03.2023 17:17 Відповісти
Что дадут ещё сбить свинособакам в следующих раз...? Ракету в Польше замяли кацапскую,тут беспилотник..
Ну ну ....
15.03.2023 17:27 Відповісти
15.03.2023 17:27 Відповісти
они давно пассажирский самолет не сбивали. А за тот что сбили, никто не понес ответственность....
15.03.2023 23:05 Відповісти
15.03.2023 23:05 Відповісти
Это - хорошо! Чем дальше, тем глубже залезут. Пожар идет по плану.
15.03.2023 17:47 Відповісти
15.03.2023 17:47 Відповісти
Срузкие дебилы даже не знают какая в Чёрном море глубина
15.03.2023 17:49 Відповісти
15.03.2023 17:49 Відповісти
Рано чи пізно, кацапи обов'язково втнуть якусь ху#ню і в просять 3,14здюлєй або у США, або у НАТО. Це неодмінно станеться.
15.03.2023 18:22 Відповісти
15.03.2023 18:22 Відповісти
Американці вже отримали дозвіл Туреччини на прохід своїх військових кораблів у Чорне море. Кацапам треба бути зовсім дебільними, щоб тільки спробувати опинитись у місці падіння Ріпера - може бути дуже боляче
15.03.2023 18:26 Відповісти
15.03.2023 18:26 Відповісти
Черное море неглубокое. Что намерены делать США?
15.03.2023 18:30 Відповісти
15.03.2023 18:30 Відповісти
Навпаки, глибоке і дуже. Максимум 2,2 км.
15.03.2023 18:52 Відповісти
15.03.2023 18:52 Відповісти
«Ребята! не Москва ль под нами? Умремте ж над Москвой.
15.03.2023 18:48 Відповісти
15.03.2023 18:48 Відповісти
РФ сбила летающий объект США и какая реакция США и Запада? А реакции нет ни какой, И рашке все сойдёт с рук, то есть пусть Украина и украинцы воюют со Всемирным злом. Наших западных партнеров не тошнит от такого цинизма?
15.03.2023 18:56 Відповісти
15.03.2023 18:56 Відповісти
А ХІБА ЧОРНЕ МОРЕ.ЦЕ ВЖЕ ВНУТРІШНЄ МОРЕ 3,14ДЕРАЦІЇ І БЕЗПІЛОТНИК НЕ ВПАВ В МІЖНАРОДНИХ ВОДАХ.КУДА МОЖУТЬ ЗАЙТИ КОРАБЛІ НАТО???
15.03.2023 19:06 Відповісти
15.03.2023 19:06 Відповісти
Наприклад з Румунії.
15.03.2023 19:13 Відповісти
15.03.2023 19:13 Відповісти
з Болгарії,Турції теж,через Босфор із Середземного моря
15.03.2023 19:14 Відповісти
15.03.2023 19:14 Відповісти
Щось не зрозумів
Вони перші туди дістались?
То ж чужий безпілотник
Крадівництво?
15.03.2023 20:07 Відповісти
15.03.2023 20:07 Відповісти
Нато НЕ ПОГОДИЛОСЬ

https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/ Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/comments/#comments 19 15.03.2023, 14:30 21,434

Об этом заявил министр обороны страны ****** Акар.
15.03.2023 20:23 Відповісти
15.03.2023 20:23 Відповісти
МХ, 14:47, 15.03

Чарговая "мнагахадовачка" Пуціна.
Хацеў адкаціць НАТА на межы 1997 года - атрымаў +2 новых члена.
Хацеў клятым амерыканцам паказаць хто у Чорным моры хазяін - караблі ВМФ ЗША магчыма будуць пад самым Крымскім мостам і Севастопалем стаяць. Ай да Пуцін, ай да маладзец!
15.03.2023 20:25 Відповісти
15.03.2023 20:25 Відповісти
кацапи передадуть ірану щоб скопіював,
нато могли б і пошукати свою зброю
15.03.2023 21:18 Відповісти
15.03.2023 21:18 Відповісти
Никто там ничего не найдёт. Не с их счастьем.
Ихтиандры ххеровы...
15.03.2023 22:40 Відповісти
15.03.2023 22:40 Відповісти
 
 