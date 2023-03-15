Індія закликала G20 відволіктися від війни в Україні та зосередитися на глобальній бідності

Представник Індії на саміті "Групи двадцяти" Амітабх Кант припустив, що Європа надто зосередилася на допомозі Україні, випускаючи з уваги глобальне економічне зростання, проблеми бідності та боргів.

Він порівняв "одну війну" з фактом, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, а нас турбує лише одна війна між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", - сказав Кант.

Видання нагадує, що Індія продовжує купувати російську нафту і відмовилася звинувачувати Росію у війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg