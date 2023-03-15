Індія закликала G20 відволіктися від війни в Україні та зосередитися на глобальній бідності
Представник Індії на саміті "Групи двадцяти" Амітабх Кант припустив, що Європа надто зосередилася на допомозі Україні, випускаючи з уваги глобальне економічне зростання, проблеми бідності та боргів.
Він порівняв "одну війну" з фактом, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, а нас турбує лише одна війна між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", - сказав Кант.
Видання нагадує, що Індія продовжує купувати російську нафту і відмовилася звинувачувати Росію у війні.
Это два разных параллельных движения - можно бороться и с бедностью и с фашизмом. Это лучше чем бороться либо с бедностью, либо с фашизмом.
1 Россия 27366
2 Австралия 25563
3 США 24014
4 Канада 21546
5 Украина 19395
6 Франция 16091
7 Аргентина 9485
8 Германия 7100
9 Румыния 6908
10 Индия 6091
Уважно спостерігаючи за розвитком відносин між Росією і Китаєм, США повинні спробувати вплинути на оцінку Індією своїх національних інтересів і переконати її в необхідності дистанціюватися від Росії.
Гарно "боролися" майже три роки.
Хто фермерство знищує ? Чому фермери у Європі протестують ?
Та ще й в їх кліматі, де можна 4 урожаї на рік отримувати.