У Брянській області РФ хочуть внести "витрати на ППО" до платіжок ЖКГ

У Брянській обласній думі в Російській Федерації зацікавилися ідеєю голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який запропонував бізнесу самостійно встановлювати засоби боротьби з БПЛА.

На початку березня Картаполов заявив, що "є досить недорогі засоби боротьби" з дронами, на які все частіше скаржаться росіяни з різних регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МК. На його думку, "кожна корпорація, що себе поважає, цілком може закупити" засоби ППО проти безпілотників і тим самим убезпечити свої об'єкти. Депутат наголошував, що військові засоби ППО зосереджені на захисті важливих держоб'єктів, "але ми маємо ще масу інших важливих об'єктів".

Як повідомляє пресслужба Брянської облдуми, 9 березня відбулося засідання комітету регіонального парламенту з ЖКГ, дорожнього будівництва, транспорту, ПЕК та тарифно-цінової політики. Під час затвердження плану роботи комітету на квітень було розглянуто ініціативу депутата Держдуми Картаполова.

"Запропоновано опрацювати механізм імплементації у комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО, - сказано у повідомленні думи, - для захисту області від терористичних атак".

Про які засоби ППО йдеться та яким може бути щомісячний платіж для жителів Брянської області за послуги систем протиповітряної оборони, у думі не уточнювали.