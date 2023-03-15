У Брянській області РФ хочуть внести "витрати на ППО" до платіжок ЖКГ
У Брянській обласній думі в Російській Федерації зацікавилися ідеєю голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який запропонував бізнесу самостійно встановлювати засоби боротьби з БПЛА.
На початку березня Картаполов заявив, що "є досить недорогі засоби боротьби" з дронами, на які все частіше скаржаться росіяни з різних регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МК. На його думку, "кожна корпорація, що себе поважає, цілком може закупити" засоби ППО проти безпілотників і тим самим убезпечити свої об'єкти. Депутат наголошував, що військові засоби ППО зосереджені на захисті важливих держоб'єктів, "але ми маємо ще масу інших важливих об'єктів".
Як повідомляє пресслужба Брянської облдуми, 9 березня відбулося засідання комітету регіонального парламенту з ЖКГ, дорожнього будівництва, транспорту, ПЕК та тарифно-цінової політики. Під час затвердження плану роботи комітету на квітень було розглянуто ініціативу депутата Держдуми Картаполова.
"Запропоновано опрацювати механізм імплементації у комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО, - сказано у повідомленні думи, - для захисту області від терористичних атак".
Про які засоби ППО йдеться та яким може бути щомісячний платіж для жителів Брянської області за послуги систем протиповітряної оборони, у думі не уточнювали.
ЖКХ платить за ПВО, кацапские дибилы *****
Любишь смотреть путлера, скабееву, симоньян и соловьёва - люби плату за ПВО !
Треба і в нас впровадити.
Мабуть дехто вже замислився.