У Брянській області РФ хочуть внести "витрати на ППО" до платіжок ЖКГ

москва,панцир

У Брянській обласній думі в Російській Федерації зацікавилися ідеєю голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який запропонував бізнесу самостійно встановлювати засоби боротьби з БПЛА.

На початку березня Картаполов заявив, що "є досить недорогі засоби боротьби" з дронами, на які все частіше скаржаться росіяни з різних регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МК. На його думку, "кожна корпорація, що себе поважає, цілком може закупити" засоби ППО проти безпілотників і тим самим убезпечити свої об'єкти. Депутат наголошував, що військові засоби ППО зосереджені на захисті важливих держоб'єктів, "але ми маємо ще масу інших важливих об'єктів".

Як повідомляє пресслужба Брянської облдуми, 9 березня відбулося засідання комітету регіонального парламенту з ЖКГ, дорожнього будівництва, транспорту, ПЕК та тарифно-цінової політики. Під час затвердження плану роботи комітету на квітень було розглянуто ініціативу депутата Держдуми Картаполова.

"Запропоновано опрацювати механізм імплементації у комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО, - сказано у повідомленні думи, - для захисту області від терористичних атак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни збили у Брянській області український безпілотник, який нібито намагався атакували хімічний завод

Про які засоби ППО йдеться та яким може бути щомісячний платіж для жителів Брянської області за послуги систем протиповітряної оборони, у думі не уточнювали.

Брянськ (138) ППО (3579) комунальні послуги (583)
+21
15.03.2023 16:59
+15
І не тільки ППО , а ВПС ВКС ВМФ все в одну платіжку і на карточки баланду
15.03.2023 17:00
+14
Я такого дерьма еще не слышал
ЖКХ платить за ПВО, кацапские дибилы *****
15.03.2023 17:02
15.03.2023 16:59
15.03.2023 20:48
І не тільки ППО , а ВПС ВКС ВМФ все в одну платіжку і на карточки баланду
15.03.2023 17:00
👍👍👍
15.03.2023 17:00
Та им хоть камни с неба🤣
15.03.2023 17:00
Таких терпил как рашики наверное больше нет
15.03.2023 17:02
Я такого дерьма еще не слышал
ЖКХ платить за ПВО, кацапские дибилы *****
15.03.2023 17:02
Воно так дебіли, але ви не працювали в нашій жкх с-мі там такі ж дебіли.
15.03.2023 18:50
кацапы тоже умеют стебаться и троллить
15.03.2023 21:40
нехай тоді відразу витрати на вазелін додадуть бо в наступний рейд піде ляшко та всі наші футбольні судді.
15.03.2023 17:02
15.03.2023 17:52
ЛОЛ! И каждый жэк будет закупать ракеты и запускать из мусоропроводов
15.03.2023 17:03
Дайош на кожну Ізбу по ППО!
15.03.2023 17:03
15.03.2023 17:21
А закопування здохлих кацапів їм треба внести в платіжки як витрати на угноювання земель.
15.03.2023 17:03
15.03.2023 17:03
МАЛЧААААТТТЬ!!!!(с)
15.03.2023 18:05
А куди ж уйшли податки, не кажучи про прибутки з нафти і газу?? Довоювались???
15.03.2023 17:03
кацапы которые будут платить за пво и не будут знать что из за него с большей вероятностью прилетит к ним в дом!
15.03.2023 17:04
все таки какая изобретательная нация. и гои будут платить
15.03.2023 17:06
И главное сумму на ПВО привязать к телевизору: тариф прямо пропорциональный часам просмотра новостных программ !
Любишь смотреть путлера, скабееву, симоньян и соловьёва - люби плату за ПВО !
15.03.2023 17:11
ахахахахаааааа!!!!!! дебилы ***
15.03.2023 17:12
Це дикримінація, в платіжках мають бути графи на танки, кулемети і літаки, ну і на чорні кульки.
15.03.2023 17:13
а чого тілько в брйанскай? а арловскайа, курскайа, вараніжскайа та інші області кацапістану аж до сахалину. бо сахалин то Японія
15.03.2023 17:18
дебільна голова ***** бидлу спокою не дає...
15.03.2023 17:19
Чекаємо новий законопроєкт від Гетманцева(як він до цього сам не додумався)...
15.03.2023 17:22
Лохів розвели транспортуванням газу в платіжках,то чому б не додати ще і транспортування ППО
15.03.2023 17:35
правильно, не только ракета денег стоит, но ее доставка к цели
15.03.2023 21:43
Це лише питання часу, адже ці покидьки ********** впроваджувати власні аналоги рашистського дебілізму.
15.03.2023 18:36
Дуже цікава ідея.
Треба і в нас впровадити.
Мабуть дехто вже замислився.
15.03.2023 17:24
Вибачте, не можу втриматись...
15.03.2023 17:34
Цікаво чи буде розподіл оплати,наприклад,на Рублєвці нараховують на С-500,а бурятам на "Шилку",а може навпаки буде
15.03.2023 17:38
а кто не оплатил тот без ПВО
15.03.2023 17:47
Тому отключим газ. (с)
15.03.2023 18:19
15.03.2023 18:24
Поддерживаю, это хорошая идея. А с жителей членинграда в платёжку включить графу "на Балтфлот". Простор для пожеланий кацапских бояр просто безграничный.
15.03.2023 17:52
кацапи кончєні дебіли. Це якщо без матюків...
15.03.2023 18:07
мы также собираем на вооружение , в чем разница ...
15.03.2023 18:20
Разница в том, что Россия страна агрессор.
15.03.2023 20:54
Изобретательности кацапских жуликоов-чинуш нет предела, распилят "собственную мать"!
15.03.2023 18:21
И пункт "На дворец Путину" тоже в платёжку нужно добавить 😂
15.03.2023 18:32
А в Белгороде будут платить что бы свое ПВО поменьше работало... А то от него чаще прилетает, чем из Украины.
15.03.2023 18:40
все правильно, скоро їх жеки будуть на танки збирати бабло
15.03.2023 18:45
Нахєр вам та бел область ви кращі в свої платіжки дивіться і кількість безробітних в реалі та відсутність економіки і робочих місць.
15.03.2023 18:49
Ти дебіл, да?
15.03.2023 20:55
іди за руським кораблем ботяра )
15.03.2023 21:48
Брянська Народна республіка віджигає!
15.03.2023 18:54
Дарма напечатали цю новину. Зараз хтось з наших владних кабінетів, прочитає й вигукне " Евріка!".
15.03.2023 18:58
Давно пора
15.03.2023 20:50
То есть дома должников ПВО защищать не будет? Гм ...
15.03.2023 20:57
Чёртовы гении ))))
15.03.2023 23:04
 
 