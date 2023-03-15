У Хмельницькому попрощалися із дитячим футбольним тренером Олександром Коротуном, який загинув під Соледаром. ФОТО

35-річний Олександр Коротун загинув, захищаючи від окупантів Соледар у Бахмутському районі Донецької області. Востаннє на зв’язок із рідними Олександр Коротун виходив минулого року - 25 грудня. Цю дату і вважають датою загибелі.

У футбольному клубі "Поділля Хмельницький" повідомили про смерть свого тренера, передає Цензор.НЕТ.

"Під Соледаром загинув Олександр Коротун. Йому було 35 років. У цивільному житті Олександр був тренером U-12 ДЮФК "Поділля". Вічна пам’ять герою! Висловлюємо найщиріші співчуття рідним Олександра. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться у нашій пам’яті та серцях", - ідеться в дописі.

Як повідомили у Суспільному, прощання з Олександром Коротуном відбулося в середу, 15 березня, о 12:00 в Хмельницькій міській ритуальній службі (вул. Толстого, 5а). Після міської ритуальної служби похоронний кортеж із загиблим воїном виїхав до стадіону "Поділля", де також вшанували пам'ять загиблого футбольного тренера та захисника. Поховали Олександра Коротуна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.

