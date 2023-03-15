УКР
У Хмельницькому попрощалися із дитячим футбольним тренером Олександром Коротуном, який загинув під Соледаром. ФОТО

35-річний Олександр Коротун загинув, захищаючи від окупантів Соледар у Бахмутському районі Донецької області. Востаннє на зв’язок із рідними Олександр Коротун виходив минулого року - 25 грудня. Цю дату і вважають датою загибелі.

У футбольному клубі "Поділля Хмельницький" повідомили про смерть свого тренера, передає Цензор.НЕТ.

"Під Соледаром загинув Олександр Коротун. Йому було 35 років. У цивільному житті Олександр був тренером U-12 ДЮФК "Поділля". Вічна пам’ять герою! Висловлюємо найщиріші співчуття рідним Олександра. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться у нашій пам’яті та серцях", - ідеться в дописі.

Як повідомили у Суспільному, прощання з Олександром Коротуном відбулося в середу, 15 березня, о 12:00 в Хмельницькій міській ритуальній службі (вул. Толстого, 5а). Після міської ритуальної служби похоронний кортеж із загиблим воїном виїхав до стадіону "Поділля", де також вшанували пам'ять загиблого футбольного тренера та захисника. Поховали Олександра Коротуна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.

У Хмельницькому попрощалися із дитячим футбольним тренером Олександром Коротуном, який загинув під Соледаром 01

спорт втрати ЗСУ Соледар
Вічна пам'ять герою.
Нас навчають привикнути з втратами?
15.03.2023 17:15 Відповісти
+7
И отделался отставкой. При зелупах справедливости не будет.
15.03.2023 17:22 Відповісти
+4
Сообщение о гибели защитника Украины. А вы и здесь выражаетесь, как уличный босяк!
15.03.2023 17:40 Відповісти
Втрати під Соледаром ще довго будуть нагадувати про себе, нажаль
15.03.2023 22:46 Відповісти
А в это время Гамалий бухой попался за рулём.
15.03.2023 17:21 Відповісти
Это боты Порошенко. Копейки свои отрабатывают.
15.03.2023 17:43 Відповісти
Как только маячит "тема переговоров", то в СМИ начинают писать про погибших (гибнет много хороших людей на протяжении все войны), но начинают эксплуатировать эту тему всегда в политических интересах на кануне возможных подковерных сделок, гибель людей это не повод заканчивать войну, на плохих и невыгодных условиях, с возможным повторение трагедии в будущем (иначе их жертвы были напрасны)!
15.03.2023 18:06 Відповісти
Том що зі сторони України гинуть в цілому найкращі люди а при владі 95 % залишаються покидьки, ублюдки, пристосуванці і зрадник які хочуть зійтися посередині.
15.03.2023 18:24 Відповісти
С.У.М.
(і приберіть, нарешті, всі ці вулиці_толстоВо)
15.03.2023 18:19 Відповісти
і до цієї дістануться,вона чи не найменша по протяжності у місті,процес йде,сесія не встигає) на попередній перейменували 45.
15.03.2023 18:28 Відповісти
Вже давно прибрали , тепер називається Князя Святослава Хороброго
15.03.2023 19:49 Відповісти
 
 