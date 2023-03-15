УКР
Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА - Гайдая, Марченка та Гамалія

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів трьох обласних військових адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опубліковано на сайті Офісу Президента.

Згідно з указом №149/2023 Сергія Гайдай звільнено з посадли глави Луганської ОВА згідно з поданою ним заявою.

Указом №150/2023 глава держави звільнив з посади очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

А указом №151/2023 - голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Читайте: Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА – Гайдая, Марченка та Гамалія

+14
Вони атакують всіх, хто критикує Зелю.
Останнє що було це спроба обісрати якоюсь тіпа медичкою оклюзійні пов'язки, поставлені фондом Рошену в армію, в рамках допомоги. Ніби вони не клеються. Хоча на відео видно, що плівка не знята. Основна претензія - від цього фуфла помер боєць і що це куплено за наші людські гроші. Звісно - Порох, барига, заробляє на людських життях, бла, бла, бла.
15.03.2023 17:36
+12
кацап= подоляк
15.03.2023 17:38
+11
15.03.2023 17:43
Від перестановки доданків, сума не зміниться. Так вчили в школі.
15.03.2023 17:14
ты сегодня на Цензоре как пронос...
15.03.2023 17:37
Так на відміну гімна в ополонці.
15.03.2023 17:38
в ополонці это просто твой профиль...
15.03.2023 17:42
Не дістанеш. Оправдуватись не буду. Дебіл. не на того напав.
15.03.2023 17:43
Форум для того й існує, щоб висловлювати свою думку. Чи ти вважаєш, що тут можна писати лише таким, як ти?
15.03.2023 17:38
у тебя всё...?
15.03.2023 17:45
Я же бачу. Твій вхід і звідки. Не діставай.Прошу. Спочатку.
15.03.2023 17:39
да кто тебя достаёт...?\ты сегодня шпаришь как в борделе - без остановки...\
15.03.2023 17:44
Я. Так не. Там люди більше.
15.03.2023 17:45
Думав розкажу мій трафік? а куй.
15.03.2023 17:46
Олег Леусенко
@leusenko1
·
6 год
В мережі активізувались "україномовні" (гугл перекладач) боти з антизахідними наративами:
"ета Омєріка віновата", "ми підстілки США" і т.п.
Йде артпідготовка до "мирних" перемовин, які вигідні кремлю та КНР.
Всі боти свіжі, нульові, в коментах здебільшого підтримують Зеленського.
15.03.2023 17:18
Які боти. ***** навіть не знає, що штучний інтелект.
15.03.2023 17:24
Ви аб чьом ?
15.03.2023 17:38
Мені подобається. Не чув про штучний інтелект?
15.03.2023 17:42
пацан гуляє другий день, ну і най собі гуляє - доки не хамить і балду прокацапську не несе
15.03.2023 17:51
дядьку - слово "*****" збережіть до своєї жінкі і фільтруйте слова,
бо я бачу не тількі мені ви вже остогидлі.
15.03.2023 17:55
для мене давно як наїзд на любу країну яка допомогає Україні,
це або кацап, або подоляк, або квартальний відвертий чи прихований.
їх так видно, що навіть не смішно.
особлива каста - махрові совки, ненависники всього західного...
15.03.2023 17:29
Та їх повно. Відкриваєте любий допис про Пороха- у коментах кишать новостворені профілі з кількома підписниками.
показати весь коментар
15.03.2023 17:31
Вони атакують всіх, хто критикує Зелю.
Останнє що було це спроба обісрати якоюсь тіпа медичкою оклюзійні пов'язки, поставлені фондом Рошену в армію, в рамках допомоги. Ніби вони не клеються. Хоча на відео видно, що плівка не знята. Основна претензія - від цього фуфла помер боєць і що це куплено за наші людські гроші. Звісно - Порох, барига, заробляє на людських життях, бла, бла, бла.
15.03.2023 17:36
вони навіть за флажок американський атакують, смішні зелено-кацапські вівці )))
15.03.2023 17:43
кацап= подоляк
15.03.2023 17:38
15.03.2023 17:43
Більше року пройшло з дня знищення флагмана московитів крейсера мацква, а про нагородження Героїв, які це ЗМОГЛИ зробити, влада чомусь затихла, як за беню неукраїнця чи бананова…
За нагородженням квартальних забули чи,що за Захисників України!!!
15.03.2023 17:19
зато экскортниц -разведчиц награждают
15.03.2023 17:40
Швидко) Той Гамалій дуже вляпався напередодні ,то треба швидко все зам'яти. що б не кидати тінь на найвеличнішого...
15.03.2023 17:19
Учасники історії

А тепер про учасників події. Ні для кого не секрет, що нинішній керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій родом з Кам'янця-Подільського. Звідти до Чернівців не так вже і далеко. Тобто відпочинок у сусідньому місті загалом є нормою для кам'янчан. Це як тернополяни їздять до Львова на вакації, а жителі Славути, Нетішина, Шепетівки - до Рівного. Нагадаємо, що нещодавно Гамалій вляпався у будівельний https://vsim.ua/Groshi/gamaliy-ta-rivnenskiy-**********-novi-detali-pro-budivnitstvo-bilya-ts-11774047.html скандал зі зміною цільового призначення земельної ділянки в центрі міста.

Єрімічук Олександр Володимирович - дійсно перебуває у підсанкційних https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4871.html списках РНБО. Його здобутки красномовно описують ось https://wikibaza.com/novosti/123205-p-v-m-l-****-na-odn-y-fur-yak-p-dsankc-yniy-rem-ychuk-na-pr-zvis-ko-slon-nazhiva-t-sya-na-turec-k-y-kontraband.html тут (про проведення міжнародних грошових операцій без ліцензії), а ось https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/slon-i-moska-yak-kontrabandisti-v-ukraini-vzyali-revansh-i-hto-ih-krishue.htm тут про ввезення товарів із заниженням мита. А ще трошки більше про родинні зв'язки Олександра Єрімічук можна глянути ось https://blog.prosud.info/ieremeychuk_mikola_georgiyovich.html тут . Зокрема про брата-прокурора у Кіцманській місцевій прокуратурі Чернівецької області.

А ще Єрімічук Олександр у списку тих, кого Президент України своїм указом №161/2021 від 14 квітня 2021 року позбавив громадянства. Зараз справа у судах. Втім, важливо, що в тому указі йшлось про трьох людей: Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука. І Альперін, і Єрімічук фігурували у санкційних списках РНБО проти "топконтрабандистів". Альперін теж судився. І 15 вересня 2022 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність указу Президента України. Ось https://reyestr.court.gov.ua/Review/106660143 тут лежить повне рішення. Тож шанси Єрімічука з його румунським паспортом теж, ймовірно, не дуже високі.

Олександр Єрімічук також фігурує і в інших судових https://reyestr.court.gov.ua/Review/109450253 справах . Зокрема про оскарження постанови "Служби безпеки України про заборону в`їзду в Україну 14/3-7798 від 22 квітня 2021 року, якою вирішено заборонити в`їзд на територію України громадянину Румунії чоловічої статті, терміном на 3 (три) роки".

І третя особа, про яку згадали у дописі, це Віталій Онуляк. До 5 травня 2021 року Віталій Онуляк проходив службу в Управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій області. Далі пробував через конкурс влаштуватись в Територіальне управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому. А вже 1 грудня влаштувався в Національну поліцію України. Його також https://ord-ua.com/2015/07/31/kadrovi-priznachennya-v-usbu-v-chernivetskij-oblasti/ пов'язують з контрабандними скандалами на Чернівецькій митниці.
Для чого зустрічались?

Минулого тижня команда "СтопКорупція" знімала свої сюжети у Чернівцях та Хмельницькому про діяльність фірм "С.К.Карго", яку вони пов'язали з Олександром Єрімічуком. У Чернівцях на знімальну групу здійснювали тиск і навіть погрожували, а з боку правоохоронних органів представники "Стопкору" фіксували явне небажання втручатись у ситуацію та фіксувати порушення. У Хмельницькому ж поліціянти спрацювали швидко та ефективно - слідчо-оперативна група прибула за 20 хвилин і склала протокол за фактом.

Саме наявність цього протоколу за інформацією з наших джерел і стала підставою для неофіційної зустрічі вище згаданих осіб.

У цій історії цікаво все, а головне те, що ставленик Президента міг бути у компанії людини, яку Голова держави своїм наказом позбавив громадянства. І на це запитання, здається, пан голова Хмельницької ОВА вчора особисто відповідав у столиці.
А що буде далі?

Здається, бумеранг, запущений Сергієм Гамалієм, який минулого року активно піарився на тому, що передавав автівки конфісковані у нетверезих водіїв на фронт, повертається. Нині у Верховній Раді України вже зареєстровані такі законопроєкти: https://ips.ligazakon.net/document/view/JI08866I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 законопроєкт № 9076 , 7382 від 17.05.2022 та законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39377 7260 . Усі вони про конфіскацію майна на користь ЗСУ, щоправда, із відшкодуванням збитків. Втім, лишається сподіватись, що для конфіскації автівки Сергія Гамалія не чекатимуть ухвалення цих законів, а його позашляховик вже найближчим часом буде відправлений на фронт.
Моральний бік

Поки захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я захищають кожного з нас та кожен сантиметр української землі, дехто дозволяє собі не просто зловживати преференціями посади, а ймовірно втручатись у роботу правоохоронних органів.

Володимир Зеленський вже звільняв голів обласних військових адміністрацій, тож воєнний стан навряд врятує Хмельниччину від кадрових перестановок. Хоча насправді це запитання вже до керівництва держави та чи готові в Офісі Президента розділяти наслідки репутаційних скандалів від своїх підлеглих? Чи можливо використають цю історію для підтвердження, що Україна таки правова держава і місце їй у європейській сім'ї?
15.03.2023 17:26
Гамалия поймали бухим за рулём с экс сбушником. Чего то про это никто не пишет. Откупиться пытались - не вышло). Сажать надо или на фронт. Но зелупы своих бордельных не бросают.
15.03.2023 17:20
Ниточки до офісу тягнуться тому все замнуть бо хто його призначив,га?А потім коли на Заході питають про корупцію наші можновладці роблять вигляд що нічого знають про це,а телемарафон то мовчить....
15.03.2023 17:31
Хто був бухий за кермон - той і винен, інший був лише пасажиром
15.03.2023 19:59
удруге звільнив за останню добу?

а що сі стало?
15.03.2023 17:20
та ніц...
просто сьогодні у буби свіжий погляд на "кругооборот" гівна в природі...
15.03.2023 17:56
Голови виявилися дупами...
15.03.2023 17:21
чисто з точки зору законодавсва України,
а президент, як особа яка не відповідає посаді ні по яких параметрах,
сам себе своїм указом звільнити може?
15.03.2023 17:21
Причина? Чи вже не прозора влада?
Хоча і так знаю. Офіційно і не.
15.03.2023 17:21
У Марченко двох замів взяли за хабарі, тому все зрозуміло
15.03.2023 17:25
Гамалій у компанії з ментом (начальником внутрішньої безпеки УМВС області) гудів в кабаку, потім їм підігнали пару-трійку ****** і вони ужраті погнали в тачці кататися по трасі🤔 Їх зажопили в такому стані з курвами колєги бухого нач.внб.УМВС і з радістю склали протокол,- ібо нєх@уй😝😜🤪 Отак коротко про те, як мохнорилий Гамалій вляпався своїм рильцем в гавніщє
15.03.2023 17:35
Хайп та «піар» на смерті: що не так з реакцією на розстріл Олександра Мацієвського

https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/

15.03.2023 17:24
Шоо? А якже д'єрмак?
15.03.2023 17:27
Єй, як поспішили з Гайдайом, ще трішечки і він вже взяв бм Кремінну. А так все прийдеться розпочинати спочатку. Можк поставити абдристовича, то він за неділю і область візьме, а мендель про це напише книжечку?
15.03.2023 17:28
А що, це була б геніальна рокировка, подайте пропозицію дєрьмаку в письмовій формі у трьох екземплярах на форматі А4, шрифт Таймс Нью Роман, угу... *** 😝😝😝😝😝🤮🤪
15.03.2023 17:38
Звільняю налєво, звільняю направо і так як я звільню ніхто не звільнить. Буба Касторський. Одеський куплетіст.
15.03.2023 17:31
У вас помилка з локацією: куплетіст не одеський, а криворізький.
15.03.2023 18:08
Локація згідно картинки. А в оригіналі пою себе налево, пою себе направо и так как я пою, никто не может петь.
15.03.2023 18:14
А шо там Резниченко? Уже греет пузо с тренершей на океанах ?
15.03.2023 17:35
Сергей Жирнов, полковник КГБ СССР утверждает, что Путин в своей книги "Разговор от первого лица" официально признал, что он содомит, что его доверенными любовниками являются виолончелист Ралдугин и Дмитрий Медведев
15.03.2023 17:36
Принцип тот же, что и в других структурах и ведомствах. Заменили, и с ним большая часть информации уходит. Тут не важно, насколько это рационально или вовремя. Это неизбежность нужна для грязных дел. Это опасно для исполнителей, а так же для всех кто это одобряет. Замена как раз эти риски обнуляет. Так что, это периодиские процесс - как контроль за томожней.
15.03.2023 17:45
Майже певен що Гайдай ніякої заяви не подавав...просто дуже активна та смілива людина ...слугам такі завадають...
15.03.2023 18:20
Кажуть що його переводять на посаду посла закордоном..
15.03.2023 18:52
сылка от царя по дальше
15.03.2023 19:21
а гайдай какой областью руководил? луганской? как?
15.03.2023 18:52
Ну с ермаком наверное вместе уйдут и
15.03.2023 18:52
Ні, єлдака і татрова Володя звільнить перед самими виборами, щоб вони забрали весь негатив і бруд. Для наріду це згодиться, вони захавають. А після виборів, знову їх призначить у свою ОПу, тільки на цей раз назве цей орган Ставкою Внрховного чи ще якось. Але у мене великі сумніви, що Володя знову виграє вибори, цифра втрат на війні і в тому числі при його невиконанні необхідних заходів перед самим вторгненням, зробить його непрохідним. А з цього виходить, що бідному Бені знову прийдеться кудись втікати.
15.03.2023 18:58
у нас в Одесе говорят что Марченко не плохо заработал за єтот год
15.03.2023 19:20
Рад за Гайдая. Орденоносец и коллега Гиркина по РПЦ.
15.03.2023 20:15
ПРИЧИНА УВОЛЬНЕНИЯ .... или КОГДА ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ , А ВЕСНА ПРИШЛА , А САДИТЬ НЕ МОЖЕТ . одни увольнения и перемещения с кресла в кресло ...
15.03.2023 21:01
 
 