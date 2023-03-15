Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА - Гайдая, Марченка та Гамалія
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів трьох обласних військових адміністрацій.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опубліковано на сайті Офісу Президента.
Згідно з указом №149/2023 Сергія Гайдай звільнено з посадли глави Луганської ОВА згідно з поданою ним заявою.
Указом №150/2023 глава держави звільнив з посади очільника Одеської ОВА Максима Марченка.
А указом №151/2023 - голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2023 17:36 Відповісти Посилання
+12 Voc Vox
показати весь коментар15.03.2023 17:38 Відповісти Посилання
+11 Mikola Mazurenko
показати весь коментар15.03.2023 17:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@leusenko1
·
6 год
В мережі активізувались "україномовні" (гугл перекладач) боти з антизахідними наративами:
"ета Омєріка віновата", "ми підстілки США" і т.п.
Йде артпідготовка до "мирних" перемовин, які вигідні кремлю та КНР.
Всі боти свіжі, нульові, в коментах здебільшого підтримують Зеленського.
бо я бачу не тількі мені ви вже остогидлі.
це або кацап, або подоляк, або квартальний відвертий чи прихований.
їх так видно, що навіть не смішно.
особлива каста - махрові совки, ненависники всього західного...
Останнє що було це спроба обісрати якоюсь тіпа медичкою оклюзійні пов'язки, поставлені фондом Рошену в армію, в рамках допомоги. Ніби вони не клеються. Хоча на відео видно, що плівка не знята. Основна претензія - від цього фуфла помер боєць і що це куплено за наші людські гроші. Звісно - Порох, барига, заробляє на людських життях, бла, бла, бла.
За нагородженням квартальних забули чи,що за Захисників України!!!
А тепер про учасників події. Ні для кого не секрет, що нинішній керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій родом з Кам'янця-Подільського. Звідти до Чернівців не так вже і далеко. Тобто відпочинок у сусідньому місті загалом є нормою для кам'янчан. Це як тернополяни їздять до Львова на вакації, а жителі Славути, Нетішина, Шепетівки - до Рівного. Нагадаємо, що нещодавно Гамалій вляпався у будівельний https://vsim.ua/Groshi/gamaliy-ta-rivnenskiy-**********-novi-detali-pro-budivnitstvo-bilya-ts-11774047.html скандал зі зміною цільового призначення земельної ділянки в центрі міста.
Єрімічук Олександр Володимирович - дійсно перебуває у підсанкційних https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4871.html списках РНБО. Його здобутки красномовно описують ось https://wikibaza.com/novosti/123205-p-v-m-l-****-na-odn-y-fur-yak-p-dsankc-yniy-rem-ychuk-na-pr-zvis-ko-slon-nazhiva-t-sya-na-turec-k-y-kontraband.html тут (про проведення міжнародних грошових операцій без ліцензії), а ось https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/slon-i-moska-yak-kontrabandisti-v-ukraini-vzyali-revansh-i-hto-ih-krishue.htm тут про ввезення товарів із заниженням мита. А ще трошки більше про родинні зв'язки Олександра Єрімічук можна глянути ось https://blog.prosud.info/ieremeychuk_mikola_georgiyovich.html тут . Зокрема про брата-прокурора у Кіцманській місцевій прокуратурі Чернівецької області.
А ще Єрімічук Олександр у списку тих, кого Президент України своїм указом №161/2021 від 14 квітня 2021 року позбавив громадянства. Зараз справа у судах. Втім, важливо, що в тому указі йшлось про трьох людей: Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука. І Альперін, і Єрімічук фігурували у санкційних списках РНБО проти "топконтрабандистів". Альперін теж судився. І 15 вересня 2022 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність указу Президента України. Ось https://reyestr.court.gov.ua/Review/106660143 тут лежить повне рішення. Тож шанси Єрімічука з його румунським паспортом теж, ймовірно, не дуже високі.
Олександр Єрімічук також фігурує і в інших судових https://reyestr.court.gov.ua/Review/109450253 справах . Зокрема про оскарження постанови "Служби безпеки України про заборону в`їзду в Україну 14/3-7798 від 22 квітня 2021 року, якою вирішено заборонити в`їзд на територію України громадянину Румунії чоловічої статті, терміном на 3 (три) роки".
І третя особа, про яку згадали у дописі, це Віталій Онуляк. До 5 травня 2021 року Віталій Онуляк проходив службу в Управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій області. Далі пробував через конкурс влаштуватись в Територіальне управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому. А вже 1 грудня влаштувався в Національну поліцію України. Його також https://ord-ua.com/2015/07/31/kadrovi-priznachennya-v-usbu-v-chernivetskij-oblasti/ пов'язують з контрабандними скандалами на Чернівецькій митниці.
Для чого зустрічались?
Минулого тижня команда "СтопКорупція" знімала свої сюжети у Чернівцях та Хмельницькому про діяльність фірм "С.К.Карго", яку вони пов'язали з Олександром Єрімічуком. У Чернівцях на знімальну групу здійснювали тиск і навіть погрожували, а з боку правоохоронних органів представники "Стопкору" фіксували явне небажання втручатись у ситуацію та фіксувати порушення. У Хмельницькому ж поліціянти спрацювали швидко та ефективно - слідчо-оперативна група прибула за 20 хвилин і склала протокол за фактом.
Саме наявність цього протоколу за інформацією з наших джерел і стала підставою для неофіційної зустрічі вище згаданих осіб.
У цій історії цікаво все, а головне те, що ставленик Президента міг бути у компанії людини, яку Голова держави своїм наказом позбавив громадянства. І на це запитання, здається, пан голова Хмельницької ОВА вчора особисто відповідав у столиці.
А що буде далі?
Здається, бумеранг, запущений Сергієм Гамалієм, який минулого року активно піарився на тому, що передавав автівки конфісковані у нетверезих водіїв на фронт, повертається. Нині у Верховній Раді України вже зареєстровані такі законопроєкти: https://ips.ligazakon.net/document/view/JI08866I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 законопроєкт № 9076 , 7382 від 17.05.2022 та законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39377 7260 . Усі вони про конфіскацію майна на користь ЗСУ, щоправда, із відшкодуванням збитків. Втім, лишається сподіватись, що для конфіскації автівки Сергія Гамалія не чекатимуть ухвалення цих законів, а його позашляховик вже найближчим часом буде відправлений на фронт.
Моральний бік
Поки захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я захищають кожного з нас та кожен сантиметр української землі, дехто дозволяє собі не просто зловживати преференціями посади, а ймовірно втручатись у роботу правоохоронних органів.
Володимир Зеленський вже звільняв голів обласних військових адміністрацій, тож воєнний стан навряд врятує Хмельниччину від кадрових перестановок. Хоча насправді це запитання вже до керівництва держави та чи готові в Офісі Президента розділяти наслідки репутаційних скандалів від своїх підлеглих? Чи можливо використають цю історію для підтвердження, що Україна таки правова держава і місце їй у європейській сім'ї?
а що сі стало?
просто сьогодні у буби свіжий погляд на "кругооборот" гівна в природі...
а президент, як особа яка не відповідає посаді ні по яких параметрах,
сам себе своїм указом звільнити може?
Хоча і так знаю. Офіційно і не.
https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/