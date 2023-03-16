Окупанти вранці обстріляли Сумщину, зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 гранатометних пострілів, - ОВА
Зранку окупанти здійснили 3 ворожі обстріли (2 артилерійські, 1 гранатометний) Білопільської громади.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку зафіксовано 3 ворожі обстріли (2 артилерійські, 1 гранатометний) Білопільської громади. Зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 пострілів з гранатомета АГС.
На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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