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Окупанти вранці обстріляли Сумщину, зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 гранатометних пострілів, - ОВА

сумщина,шостка,область,сумська

Зранку окупанти здійснили 3 ворожі обстріли (2 артилерійські, 1 гранатометний) Білопільської громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку зафіксовано 3 ворожі обстріли (2 артилерійські, 1 гранатометний) Білопільської громади. Зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 пострілів з гранатомета АГС.

На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом 15 березня росіяни обстріляли 4 громади Сумщини - зафіксовано 161 "прильот", - ОВА

Автор: 

обстріл (29517) Сумська область (3953)


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