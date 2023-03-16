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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський: "Ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу"

драмтеатр

Сьогодні, у річницю знищення драмтеатру у Маріуполі, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія понесе повну відповідальність за свої злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента

"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу", - йдеться у дописі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі знесли багатоповерхівки, де під завалами загинуло понад 200 людей, - Андрющенко. ВIДЕО

Зеленський Володимир (24552) Маріуполь (3253) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+8
Да, это правильно, но ещё нам надо идти к тому, что бы ВСЕ виновны в СОЗНАТЕЛЬНОМ подрыве обороноспособности страны, начиная с мая 2019 года, понесли полную ответственность, за своё преступления совершённые против нашей страны и нашего народа.
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16.03.2023 10:18 Відповісти
+6
Озвучує всім відомі істини. Найвеличніший хвілософ.
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16.03.2023 10:17 Відповісти
+6
Трагедія Маріуполя це наслідки і "шашличків" теж.
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16.03.2023 10:23 Відповісти
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якщо цим Покидькам на кшталт лаврових, путіних, піськових, скабєєвих, соловйових, шайгів, гірасімавих, суравікіних та інших не буде організована Гаага або Нюрнберг-2.....то гріш-ціна тій конторі під назвою ООН...та ВСЬОМУ міжнароднуму праву.....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2023 10:11 Відповісти
Опять шкура не убитого медведя выдается за достижения!
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16.03.2023 10:11 Відповісти
Головне Вава, не вийти на самого себе, бо кацапи на трибуналі можуть коє-чьо цікаве розказати
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16.03.2023 10:15 Відповісти
слушне зауваження !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!

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16.03.2023 10:59 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента , 16.‎03.‎2023

Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина дуже проста - російська сторона з разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа''
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16.03.2023 13:04 Відповісти
А хтось там стосовно "ліпецкай фабрики"(давно ліквідованої) ніяк заспокоїться не може!
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Озвучує всім відомі істини. Найвеличніший хвілософ.
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16.03.2023 10:17 Відповісти
Да, это правильно, но ещё нам надо идти к тому, что бы ВСЕ виновны в СОЗНАТЕЛЬНОМ подрыве обороноспособности страны, начиная с мая 2019 года, понесли полную ответственность, за своё преступления совершённые против нашей страны и нашего народа.
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16.03.2023 10:18 Відповісти
Трагедія Маріуполя це наслідки і "шашличків" теж.
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16.03.2023 10:23 Відповісти
Де Баканов?
Де карна справа по Вагнергейту?
Де карна справа по саботажу оборонрих замовлень 2020-2022?
Де карна справа про бездіяльність влади перед вторгненням 2022?
Де карна справа про розмінування Чонгару?

...
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16.03.2023 12:15 Відповісти
Бла бла бла.... За боинг уже ответили...
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16.03.2023 12:58 Відповісти
Не звертати уваги то що Клоун блеє,на то він є.Що цьому трояському коню кацапів скажуть ,то він блеє на ніч.
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16.03.2023 14:31 Відповісти
а це мурло не хоче відповісти,нахрена розімновував акваторію біля Маріуполя? чи то теж кацапи зробили?
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16.03.2023 14:36 Відповісти
 
 