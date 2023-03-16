Зеленський: "Ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу"
Сьогодні, у річницю знищення драмтеатру у Маріуполі, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія понесе повну відповідальність за свої злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар16.03.2023 10:18 Відповісти Посилання
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+6 MrStepanovM
показати весь коментар16.03.2023 10:23 Відповісти Посилання
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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