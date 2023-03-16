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Новини
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Командиру Вітусевичу, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР

побиття

Командиру взводу однієї із військових частин, який побив строковика, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант побив солдата-строковика в навчальному центрі. "Виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.

Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командира відсторонено від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика.

Читайте: ДБР розслідує факт побиття командиром Вітусевичем солдата у військовій частині на Житомирщині

Автор: 

побиття (967) ЗСУ (7714) ДБР (3587) підозра (798)


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Топ коментарі
+22
з 2016 року воює. Самий гуманний суд в мірє, який відпустив не одного зрадника, дав захиснику 5 років тюрьми. Воїну, що відпочив і підлікувався, що самостійно повернувся в частину, - 5 років.
Мабуть слід позбавити всіх суддів можливості судити. Але де взяти кращих?
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16.03.2023 11:15 Відповісти
+11
видно шо он имбецил-перед тем как звания раздавать надо на психушке проверять
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16.03.2023 11:12 Відповісти
+10
Бо "хтось" ліквідував військову прокуратуру
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16.03.2023 11:22 Відповісти
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Он єго нє біл. он атрабативал удари!!! ета біл спарінг!!!
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16.03.2023 11:04 Відповісти
У Хмельницькій області солдату резерву запасної роти Назару Сорочику дали п'ять років позбавлення волі за втечу з частини. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Ярмолинцького райсуду за ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК.

У серпні минулого року солдат отримав озвучений наказ командира корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ про вибуття особового складу для відправлення до іншої частини. Однак Сорочик його не виконав. Він самовільно залишив розташування військової частини та поїхав додому. Повернувся він тільки 16 вересня.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Ствердив, що проходить службу з квітня 2016 року. Після вторгнення він добровольцем прийшов до частини. Безпосередньо брав участь у бойових діях, отримав вибухову травму. Приблизно за місяць до подій він повернувся з Харківської області.

У день отримання наказу під час шикування з резервної роти вивели близько 30 осіб. Їм повідомили про необхідність вибуття до міста Покровськ Донецької області. Пішки вони дійшли до ст. Ярмолинці, провели шикування та відправили отримувати бронежилети та інше обладнання.

Сорочик заявив у суді, що почував себе незадовільно і повідомив керівництво про необхідність проходження ВЛК. Проте, начальник штабу відмовив йому у цьому.

Вважаючи наказ військового керівництва злочинним, солдат домовився із комендантським взводом про дозвіл вийти придбати цигарки. Далі він сів на автобус та поїхав додому з метою лікування. Впродовж шести наступних діб він займався самолікуванням, а згодом звернувся до лікаря.

В розташування військової частини він повернувся самостійно і добровільно, оскільки не мав наміру ухилятись від проходження військової служби. Суд засудив чоловіка до п'яти років і одного місяці позбавлення волі.

Більше читайте: https://368.media/2023/03/16/u-hmelnitskij-oblasti-soldatu-dali-5-rokiv-za-vtechu-z-chastini/
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16.03.2023 11:04 Відповісти
з 2016 року воює. Самий гуманний суд в мірє, який відпустив не одного зрадника, дав захиснику 5 років тюрьми. Воїну, що відпочив і підлікувався, що самостійно повернувся в частину, - 5 років.
Мабуть слід позбавити всіх суддів можливості судити. Але де взяти кращих?
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16.03.2023 11:15 Відповісти
Народне віче?
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16.03.2023 11:29 Відповісти
У "народного віча" зазвичай один вирок: "розіпни його!"
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16.03.2023 11:40 Відповісти
******* суди та судді не дуже відрізняються. Зазвичай один вирок - "посади його!". І якщо від народного віче можна очікувати справедливості, то у випадку з судом вирішальне значення мають лише гроші (за дуже рідкими виключеннями, коли справа набуває широкого розголосу).
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16.03.2023 11:45 Відповісти
То правда. Але перед вічем все залежить від "подачі матер'ялу". Хто кого перегаласує. Якщо найняти горлопанів, що будуть волати "апшоримарадьорбариґанакраві", то буде "розіпни", а будуть волати "зделаєміхразом" - то буде преЗєдентом.
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16.03.2023 13:59 Відповісти
Народне віче якось козачками попахиваеть.Мені подобаеться суд лінча
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16.03.2023 13:23 Відповісти
Чим вам козаки не до вподоби?
А-а-а... Це ви мабуть про тих ******** "казАчек", котрих так ********** чпокать дагестанці? 🤣
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16.03.2023 13:46 Відповісти
ой, був такий випадок: зняли Сагайдачного (здається) перед битвою під Хотином. Потім стратили новообраного і знову обрали попередника. Битву завдяки козакам коаліція виграла. Якби не лицемірна політика польського командувача, який таємно підписав мир з турками, хана була б і османам і їх союзникам татарам.
А постійна продажність чи не половини козацьких полковників московитам?
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16.03.2023 14:15 Відповісти
Нічого не можу сказати щодо тих подій. Я тоді мабуть був десь в іншому місці...
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16.03.2023 14:32 Відповісти
А каким боком ДБР к раследованию неуставных взаимоотношений в армии???
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16.03.2023 11:07 Відповісти
Підслідним боком.
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16.03.2023 11:13 Відповісти
Бо "хтось" ліквідував військову прокуратуру
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16.03.2023 11:22 Відповісти
Бо будь яка прокуратура в Україні не є слідчим органом.
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16.03.2023 13:42 Відповісти
А що не так?
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16.03.2023 12:11 Відповісти
видно шо он имбецил-перед тем как звания раздавать надо на психушке проверять
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16.03.2023 11:12 Відповісти
Мабуть, раніше в "беркуті" служив...
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16.03.2023 11:41 Відповісти
Просто гопник, цього достатньо.
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16.03.2023 12:08 Відповісти
Або вертухаєм на зоні...
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16.03.2023 19:48 Відповісти
Оперативненько...
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16.03.2023 11:53 Відповісти
Бити ногами-легкі тілесні пошкодження,щоб ти так жив,хто так обстежував
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16.03.2023 12:39 Відповісти
А чому відкрили провадження проти тільки того виродка, а проти інших т.з. офіцерів які сприяли такому поводженні з солдатом.
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16.03.2023 13:06 Відповісти
На нари ублюдка и будет там петушиним паханом!
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16.03.2023 13:20 Відповісти
А його командирам премію?
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17.03.2023 08:10 Відповісти
 
 