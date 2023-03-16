Командиру Вітусевичу, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР

Командиру взводу однієї із військових частин, який побив строковика, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант побив солдата-строковика в навчальному центрі. "Виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.

Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командира відсторонено від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика.

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