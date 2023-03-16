Командиру Вітусевичу, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР
Командиру взводу однієї із військових частин, який побив строковика, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант побив солдата-строковика в навчальному центрі. "Виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.
Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Командира відсторонено від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика.
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У серпні минулого року солдат отримав озвучений наказ командира корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ про вибуття особового складу для відправлення до іншої частини. Однак Сорочик його не виконав. Він самовільно залишив розташування військової частини та поїхав додому. Повернувся він тільки 16 вересня.
В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Ствердив, що проходить службу з квітня 2016 року. Після вторгнення він добровольцем прийшов до частини. Безпосередньо брав участь у бойових діях, отримав вибухову травму. Приблизно за місяць до подій він повернувся з Харківської області.
У день отримання наказу під час шикування з резервної роти вивели близько 30 осіб. Їм повідомили про необхідність вибуття до міста Покровськ Донецької області. Пішки вони дійшли до ст. Ярмолинці, провели шикування та відправили отримувати бронежилети та інше обладнання.
Сорочик заявив у суді, що почував себе незадовільно і повідомив керівництво про необхідність проходження ВЛК. Проте, начальник штабу відмовив йому у цьому.
Вважаючи наказ військового керівництва злочинним, солдат домовився із комендантським взводом про дозвіл вийти придбати цигарки. Далі він сів на автобус та поїхав додому з метою лікування. Впродовж шести наступних діб він займався самолікуванням, а згодом звернувся до лікаря.
В розташування військової частини він повернувся самостійно і добровільно, оскільки не мав наміру ухилятись від проходження військової служби. Суд засудив чоловіка до п'яти років і одного місяці позбавлення волі.
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Мабуть слід позбавити всіх суддів можливості судити. Але де взяти кращих?
А-а-а... Це ви мабуть про тих ******** "казАчек", котрих так ********** чпокать дагестанці? 🤣
А постійна продажність чи не половини козацьких полковників московитам?