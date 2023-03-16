Міністр оборони Польщі Блащак підтвердив розкриття шпигунської мережі, яка діяла на користь РФ

Віцепрем’єр Польщі, міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно.

"Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною", - сказав віцепрем'єр.

Маріуш Блащак зазначив, що "якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети". Він підкреслив, що оскільки на Україну напала Росія, а на Польщу була скоєна гібридна атака з території Білорусі, "ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні".

"Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською", - наголосив очільник Міноборони.

"Я хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки, всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", - сказав він.

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