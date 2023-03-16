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Міністр оборони Польщі Блащак підтвердив розкриття шпигунської мережі, яка діяла на користь РФ

блащак,маріуш

Віцепрем’єр Польщі, міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно.

"Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною", - сказав віцепрем'єр.

Маріуш Блащак зазначив, що "якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети". Він підкреслив, що оскільки на Україну напала Росія, а на Польщу була скоєна гібридна атака з території Білорусі, "ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні".

"Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською", - наголосив очільник Міноборони.

"Я хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки, всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", - сказав він.

Також читайте: У Польщі викрили мережу російських шпигунів, - ЗМІ

Автор: 

Польща (8659) росія (66417) шпигунство (1022) Блащак Маріуш (111)


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Puskai Jermaka dopituiut , za nitku potinuti , takoi klubok shpigunov posipitsa ....
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16.03.2023 11:20 Відповісти
У цій справі головне - не зупинятись на досягнутому.
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16.03.2023 11:29 Відповісти
Не знаю докладно, але маю гіпотезу: "Кількість російських шпигунів у країнах ЄС пропорційна кількості годин, відведених на вивчення росязика в учбових закладах".
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16.03.2023 11:31 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/29456 Борислав Береза :
Между Италией и Россией разгорается крупный сксндал из-за того, что алкоголик Медведев за 15 миллионов долларов заказал убийство министра обороны Италии.
Итальянская разведка на прошлой неделе сообщила правительству страны о том, что Кремль планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов.
Теперь об этом пишет газета Il Foglio. Итальянские спецслужбы перехватили просьбу Медведева о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, которая адресовался ЧВК "Вагнера". Пригожин планировал осуществить покушение используя одну из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) - в Сербии или Эстонии.
В прошлом году Медведев назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война

Российское руководство все больше напоминает ОПГ. А преступные группировки принято уничтожать. Физически.
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16.03.2023 11:44 Відповісти
 
 